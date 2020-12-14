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Вирусолог рассказал о крымской вакцине от коронавируса
Вирусолог рассказал о крымской вакцине от коронавируса
Крымская вакцина от коронавируса в рамках исследования сформировала специфические антитела у животных, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:59
2020-12-14T09:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
казанский (приволжский) федеральный университет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Крымская вакцина от коронавируса в рамках исследования сформировала специфические антитела у животных, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок.Ученые КФУ сообщили о создании вакцины в середине октября. Специалисты опирались на свой опыт в вирусологии и генетике. Вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела. Вакцину испытывают на кроликах и мышах."Мы видим формирование специфических антител у кроликов на две конструкции нашей вакцины. На одну – очень хорошо, на вторую – немного слабее. Кроме того, мы пошли от обратного: взяли биоматериал людей, зараженных коронавирусом, добавили к сыворотке кроликов, в которой на введенные конструкции вакцины должны были сформироваться антитела, и увидели, что в некоторых случаях (примерно в одном из шести) идет реакция преципитации, то есть реакция формирования комплекса антиген-антитело", - сказал Оберемок, слова которого приводит пресс-служба вуза.Вирусолог отметил, что вакцина работает, но говорить о ее эффективности пока рано. Для этого необходимо провести еще комплекс исследований."Сейчас мы экспериментируем с введением различных конструкций вакцины кроликам. Кроме того, вуз закупил гуманизированных мышей, которых можно заражать человеческим коронавирусом. Уже в новом году мы планируем сравнить течение болезни у мышей из контрольной группы и у мышей, которых мы вакцинировали нашей вакциной перед заражением", - отметил Оберемок.По его словам, ученым еще предстоит найти оптимальную дозу вакцины, а также оценить возможности побочного действия."Только после этого мы можем перейти к клиническим испытаниям на человеке", – добавил Оберемок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, казанский (приволжский) федеральный университет

Вирусолог рассказал о крымской вакцине от коронавируса

09:59 14.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Крымская вакцина от коронавируса в рамках исследования сформировала специфические антитела у животных, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок.
Ученые КФУ сообщили о создании вакцины в середине октября. Специалисты опирались на свой опыт в вирусологии и генетике. Вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела. Вакцину испытывают на кроликах и мышах.
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"Мы видим формирование специфических антител у кроликов на две конструкции нашей вакцины. На одну – очень хорошо, на вторую – немного слабее. Кроме того, мы пошли от обратного: взяли биоматериал людей, зараженных коронавирусом, добавили к сыворотке кроликов, в которой на введенные конструкции вакцины должны были сформироваться антитела, и увидели, что в некоторых случаях (примерно в одном из шести) идет реакция преципитации, то есть реакция формирования комплекса антиген-антитело", - сказал Оберемок, слова которого приводит пресс-служба вуза.
Вирусолог отметил, что вакцина работает, но говорить о ее эффективности пока рано. Для этого необходимо провести еще комплекс исследований.
"Сейчас мы экспериментируем с введением различных конструкций вакцины кроликам. Кроме того, вуз закупил гуманизированных мышей, которых можно заражать человеческим коронавирусом. Уже в новом году мы планируем сравнить течение болезни у мышей из контрольной группы и у мышей, которых мы вакцинировали нашей вакциной перед заражением", - отметил Оберемок.
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По его словам, ученым еще предстоит найти оптимальную дозу вакцины, а также оценить возможности побочного действия.
"Только после этого мы можем перейти к клиническим испытаниям на человеке", – добавил Оберемок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКазанский (Приволжский) федеральный университет
 
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