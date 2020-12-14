В Британии рассказали, смогут ли российские туристы привиться от COVID-19
Британия 8 декабря первой на Западе начала вакцинацию населения от коронавируса. Для прививок используется препарат разработки Pfizer/BioNTech (США/Германия). Власти планируют в течение двух первых месяцев 2021 года провакцинировать большую часть наиболее уязвимых перед заболеванием людей, после чего прививки начнут делать всем остальным. Вакцинация добровольная и бесплатная. В первую очередь прививки получают пациенты домов престарелых, люди старше 80 лет, а также медики и соцработники.
Не всем и в порядке очереди
Прививки получают не все, а саму вакцинацию массовой назвать пока нельзя. Так как вакцинация организована государством, то вакцинироваться будут только граждане и те иностранцы, кто постоянно проживает в стране. Иностранцы-туристы, в том числе из России, прививок не получат.
"Иностранные граждане, проживающие за рубежом, должны получать вакцину в странах их постоянного места жительства. Они не могут организовать свою вакцинацию в Британии из-за границы. Те иностранцы, которые проживают в Британии и зарегистрированы во врачебной практике (по месту проживания, национальная система здравоохранения), получат доступ к вакцинации от COVID-19 в Соединенном Королевстве", - рассказал РИА Новости официальный представитель минздрава.
Просто прийти в поликлинику и сделать прививку пока нельзя. Вакцина имеется в ограниченном количестве и те 800 тысяч доз, о поставке которых в самом начале декабря говорил глава Минздрава Мэтт Хэнкок, распределяются по пунктам хранения и созданным для вакцинации "больничным хабам". Большая часть прививок поступает сразу в дома престарелых, где вакцинируются проживающие в них пациенты. Так как вакцина двухкомпонентная, то привиться от коронавируса ввезенным объемом могут максимум 400 тысяч человек при условии, что они одна доза не пропадет и не будет испорчена.
Медики, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, также должны получить вакцину одними из первых, однако, как удалось выяснить РИА Новости, некоторые из них еще не знают о том, когда они будут привиты.
"Мне пока ничего не говорили о том, когда будет сделана прививка. Мои коллеги тоже ничего не знают. Мы ждем... Я не знаю, каким образом нас пригласят, но с большой долей вероятности все будет организовано в ближайшем центре вакцинации", - рассказал волонтер отделения скорой помощи, работающий в одной из больниц на западе Лондона, оказывающей помощь коронавирусным больным.
Перед вакцинацией правительство разработало подробные рекомендации для медицинских учреждений по организации процесса, рассказал РИА Новости врач одной из лондонских государственных медицинских практик Сэм. Он попросил не называть его фамилии, так как не может давать комментарии СМИ от имени системы здравоохранения.
"Как и в случае с приемом у врача-специалиста, вам (для прививки) будет выслано письмо-приглашение, в котором будут указаны дата, время и место вакцинации. У нас в практике пока вакцинирование не планируется проводить, но, скорее всего, в ближайшее время мы выделим для этого кабинет и оснастим его оборудованием. Все зависит от поступающих инструкций", - рассказал Сэм, работающий врачом общей диагностики.
Извещение о назначении приема у врача письмом является обычной для Британии практикой. Это позволяет регулировать нагрузку на систему здравоохранения и избежать многочасовых очередей. В условиях карантина, когда власти вводят ограничения на собрания людей, особенно в помещениях, данная система позволит вакцинировать людей без опасности заражения COVID-19. Ограничивается и доступ людей в поликлиники и центры вакцинации, туда нельзя попасть, просто зайдя с улицы без приглашения.
Врач подтвердил, что бесплатно получить прививку смогут все, кто зарегистрирован в медицинской практике (поликлинике). Для регистрации и получения бесплатных медицинских услуг в Англии необходимо подтверждение того, что пациент постоянно проживает в стране: паспорт или удостоверение резидента. Иностранцы со статусом резидента, в том числе работающие по долгосрочным визам, также имеют право на бесплатную медицину и, соответственно, бесплатную вакцину от коронавируса.
"Туристы оплачивают услуги NHS, бесплатно они могут обратиться только за общей диагностикой и получить небольшой перечень услуг... Что касается вакцины от COVID, то сейчас не идет речи о вакцинации просто желающих. Очередность вакцинации определена правительством, поступающие вакцины еще долгие месяцы будут распределяться по целевым группам", - рассказал врач.
Он отказался делать прогнозы о сроках, когда вакцина может появиться у частных аптек и больниц, но согласился с тем, что производители в ближайшие месяцы или даже годы будут работать над выполнением заказов, сделанных государственными провайдерами медицинских услуг для массовой иммунизации населения.
"Да, конечно, если будет свободный рынок вакцин, то вы сможете (вакцинироваться за деньги в частной клинике или аптеке), как от пневмонии или других заболеваний. О вакцинации без очереди я ничего сказать не могу - NHS проводит ее строго по целевым группам и по системе назначений, иного сейчас не предусмотрено", - добавил Сэм.
Таким образом, в ближайшие несколько месяцев, до тех пор, пока не будет вакцинирована большая часть населения Британии, платные прививки или прививки от COVID без очереди доступны, скорее всего, не будут.
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Процесс изнутри
Национальная система здравоохранения (NHS) Англии подтвердила то, что первые прививки будут сделаны в стране только людям старше 80 лет и медработникам. Из-за этого начало вакцинации не выглядит как массовое.
"Выпущены руководства для глав медицинских организаций, образовательных учреждений... процедура проводится строго в соответствии с этими руководствами", - рассказали в медслужбе.
Рекомендации по первой неделе вакцинации направлены во все 50 созданные в Британии для компании по иммунизации больничные хабы. В них содержится инструкция по определению приоритетности пациентов, а также требования регистрации их для введения второй дозы вакцины.
"Большая часть применяемых больничными хабами вакцин предназначена для тех, кто старше 80 лет, а также работникам домов престарелых. Параллельно задействуется механизм распределения вакцин для обитателей домов престарелых. Вакцинация в местных поликлиниках начнется в скором будущем", - говорится в имеющимся в распоряжении РИА Новости документе.
Центр вакцинации (больничный хаб) по общей базе пациентов выбирает всех, кто соответствует возрастному критерию. Из-за действующих карантинных мер в первую очередь выбираются те, у кого назначен прием в больнице или у врача специалиста в течение недели. Такие люди извещаются письмом или по телефону, и им предлагается после посещения врача пройти вакцинацию от коронавируса. Затем центры вакцинации направляют приглашения всем остальным местным жителям старше 80 лет. Это позволяет снизить вероятность заражения и распределить поток вакцинируемых равномерно.
В свою очередь минздрав направил письма администрациям домов престарелых с просьбой перерегистрировать сотрудников для направления в ближайший хаб для вакцинации. Данные работников домов престарелых минздрав направит центрам вакцинации.
"Для того чтобы обеспечить приоритетный доступ сотрудников домов престарелых к прививкам... министерство вскоре направит вам (больничным хабам) информацию о них. Так вы сможете определить и заполнить слоты для их вакцинации. Мы также призываем вас напрямую связаться с домами престарелых, находящимися на вашей территории", - указывается в инструкции NHS.
Служба требует от вакцинационных центров минимизировать порчу вакцин и обеспечить равномерное заполнение всех доступных слотов для вакцинации.
"Свободные слоты следует использовать для вакцинации местных медработников, так как они подвержены высокому риску заражения COVID-19", - отмечается в документе.
NHS Англии в первые месяцы вакцинации будет выпускать подобные инструкции на каждую предстоящую неделю.
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