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Новосибирский губернатор пригрозил уволить чиновников за вечеринки
Новосибирский губернатор пригрозил уволить чиновников за вечеринки
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил всех госслужащих региона о наказании вплоть до увольнения за участие в незаконных предновогодних... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T07:46
2020-12-14T12:12
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андрей травников
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 14 дек — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил всех госслужащих региона о наказании вплоть до увольнения за участие в незаконных предновогодних вечеринках в период пандемии коронавируса.Две недели назад глава региона распорядился наказать чиновников областного Министерства культуры, которые позволили себе участие в массовом мероприятии без масок и соблюдения социальной дистанции, их лишат части премии.Он призвал всех "потерпеть" и встретить Новый год в кругу семьи без корпоративов и ночных вечеринок.Травников также отметил, что, по его информации, некоторые организации общепита и развлекательные организации в нарушение ограничительных мер по коронавирусу все же планируют подпольные новогодние вечеринки. Он попросил чиновников и надзорные органы собирать эту информацию и проводить адресные рейды для пресечения таких нарушений.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей травников, новосибирская область, общество

Новосибирский губернатор пригрозил уволить чиновников за вечеринки

07:46 14.12.2020 (обновлено: 12:12 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 14 дек — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил всех госслужащих региона о наказании вплоть до увольнения за участие в незаконных предновогодних вечеринках в период пандемии коронавируса.
Две недели назад глава региона распорядился наказать чиновников областного Министерства культуры, которые позволили себе участие в массовом мероприятии без масок и соблюдения социальной дистанции, их лишат части премии.

"Обращаюсь ко всем моим коллегам по органам власти. Мы две недели назад обсуждали, что очень важно, чтобы в первую очередь мы демонстрировали дисциплинированность и приверженность соблюдению всех вынужденных мероприятий. Заранее предупреждаю, если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на незаконной вечеринке, последствия будут очень негативные — вплоть до увольнения такого сотрудника", — сказал губернатор в понедельник на оперативном совещании в облправительстве.

Он призвал всех "потерпеть" и встретить Новый год в кругу семьи без корпоративов и ночных вечеринок.
Травников также отметил, что, по его информации, некоторые организации общепита и развлекательные организации в нарушение ограничительных мер по коронавирусу все же планируют подпольные новогодние вечеринки. Он попросил чиновников и надзорные органы собирать эту информацию и проводить адресные рейды для пресечения таких нарушений.
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