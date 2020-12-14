https://ria.ru/20201214/uvolnenie-1589053267.html

Новосибирский губернатор пригрозил уволить чиновников за вечеринки

Новосибирский губернатор пригрозил уволить чиновников за вечеринки

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил всех госслужащих региона о наказании вплоть до увольнения за участие в незаконных предновогодних... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T07:46

2020-12-14T07:46

2020-12-14T12:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей травников

новосибирская область

общество

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НОВОСИБИРСК, 14 дек — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил всех госслужащих региона о наказании вплоть до увольнения за участие в незаконных предновогодних вечеринках в период пандемии коронавируса.Две недели назад глава региона распорядился наказать чиновников областного Министерства культуры, которые позволили себе участие в массовом мероприятии без масок и соблюдения социальной дистанции, их лишат части премии.Он призвал всех "потерпеть" и встретить Новый год в кругу семьи без корпоративов и ночных вечеринок.Травников также отметил, что, по его информации, некоторые организации общепита и развлекательные организации в нарушение ограничительных мер по коронавирусу все же планируют подпольные новогодние вечеринки. Он попросил чиновников и надзорные органы собирать эту информацию и проводить адресные рейды для пресечения таких нарушений.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/krym-1588815311.html

новосибирская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей травников, новосибирская область, общество