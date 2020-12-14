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"Номер не пройдет": Украина хочет спасти свое основное оружие
"Номер не пройдет": Украина хочет спасти свое основное оружие
Мощный двигатель, новая трансмиссия и высокая боевая эффективность — украинские военные решили продлить жизнь своему основному боевому танку Т-64. "Старичок" ни РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T08:00
2020-12-14T11:29
россия
алексей леонков
"оплот"
вооруженные силы украины
сергей маев
т-64
украина
безопасность
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Мощный двигатель, новая трансмиссия и высокая боевая эффективность — украинские военные решили продлить жизнь своему основному боевому танку Т-64. "Старичок" ни в чем не уступает современным образцам и прослужит еще 25 лет, заявил замминистра обороны Украины Александр Миронюк. Кроме того, Киев планирует в ближайшие годы вооружиться новыми САУ и ракетными комплексами. О том, что из этого может получиться, в материале РИА Новости.Новые заплаткиУкраинцы модернизируют "шестьдесят четвертые" в рамках ОКР "Краб", стартовавшей еще в 2016-м. Из-за скудного финансирования программы танкостроителям пока удалось разработать только конструкторскую документацию. Опытный образец нового танка, отметил Миронюк, будет готов к концу 2021-го. Первое, что хотят улучшить в Т-64, — это двигатель. Обновленный танк получит мотор 6ТД мощностью 1200 лошадиных сил. Сейчас боевые машины ВСУ оснащаются 700-сильными дизелями. Также планируется полная переделка трансмиссии, разработка новой коробки передач, системы охлаждения. В общем, ревизия всей начинки.Однако, как считают эксперты, надежды украинских военачальников вдохнуть новую жизнь в устаревший танк обречены.Бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Сергей Маев напомнил, что Т-64 — машина второго послевоенного поколения советских танков. За годы эксплуатации "шестьдесят четвертый" прошел несколько модернизаций. Последняя версия — Т-64Б с управляемым вооружением. "После распада СССР Харьковский завод продолжал работы по этому проекту, — отметил Маев. — У них получился танк "Оплот" — это глубокая модернизация Т-64Б. Полагаю, что в "Оплоте" уже реализовали все возможное и добиться какого-то значительного улучшения и повышения боевой эффективности этой машины едва ли удастся". Не поможет, уверен генерал, даже более мощный двигатель 6ТД, разработанный несколько десятилетий назад. "Дело здесь не в мощности, — пояснил Маев. — Этот мотор двухтактный, оппозитный, он хорошо известен. Ресурс у него, мягко говоря, не танковый. Надежность очень низкая — двигатель засасывает в два раза больше воздуха, а значит, в два раза больше пыли. То же самое было и с предыдущей моделью — 5ТД". В общем, потенциал "шестьдесят четвертого", принятого на вооружение еще в середине 1960-х, полностью исчерпан. "Ничего не изменят и новые прицельные комплексы, броня, системы защиты. Это, как говорится, все равно что на старые штаны ставить новые заплатки", — заключил генерал. Свой подходВоенный эксперт Алексей Леонков, в свою очередь, добавил, что сейчас у некогда сильной танковой промышленности Украины остались, по сути, только ремонтные возможности. Разработать новую машину или провести глубокую модернизацию не получится при всем желании. "С такими ресурсами возможна лишь весьма ограниченная модернизация, — уверен он. — Вспомним хотя бы американцев, у которых ресурсов гораздо больше. Модернизацию "Абрамсов" тоже выполняли их ремонтные структуры, но это не сильно улучшило танки, потому что базовая конструкция осталась прежней".Конечно, добавил эксперт, на любой танк можно навесить новую оптику, поставить современную защиту. Но главное здесь — качество оборудования. "Да, подобные доработки меняют облик боевой машины и продлевают ей жизнь, — рассуждает Леонков. — Так, например, было с российскими Т-72 или Т-80. Но у нас это делали на основе предыдущих модернизаций, научно-технический процесс не прерывался, учитывался опыт применения в Сирии. А если просто добавить модули, как хотят украинцы, результата ждать не приходится".Впрочем, ВСУ все же могут попытаться обкатать обновленные Т-64 в реальных боевых действиях. В последние годы украинская армия часто применяет модернизированное вооружение в Донбассе. Как правило, туда перебрасывают совсем сырую технику, которая получает нелестные отзывы военных. "Не думаю, что у Украины получится настолько качественная модернизация, что танки смогут эффективно воевать в современных военных конфликтах на равных с техникой подготовленного противника, — говорит Леонков. — Да, Т-64 останутся в строю еще долгие годы. Но ВСУ будут их применять только в Донбассе, то есть исключительно против собственного народа".Не танком единымЗамминистра обороны Украины упомянул и другие вооружения. Так, командование делает ставку на артустановки "Богдана" — 155-миллиметровую самоходку презентовали в 2018-м как самостоятельную разработку киевских оружейников. Сейчас ее готовят к полигонным испытаниям. По словам разработчиков, САУ стреляет на дальность до 50 километров, а автомат заряжания позволяет выпускать по цели до шести снарядов в минуту. Кроме того, утверждали, что "Богдана" во всем превосходит советские аналоги, а комплектующие производятся исключительно на Украине. Однако, если присмотреться к "чудо-пушке" повнимательнее, очевидно, что из украинского в ней только шасси на базе грузовика КрАЗ. Остальное очень сильно напоминает старую советскую гаубицу "Мста-Б", несколько сотен которых пылилось на складах ВСУ. Будущее "Богданы" весьма туманно. Ее слабое место — боеприпасы. Украина не в состоянии выпускать 155-миллиметровые снаряды — компетенции и технологии безвозвратно утрачены. Все, что есть, — это остатки с еще советских арсеналов. Без налаженного серийного производства боеприпасов удел "Богданы" — торжественные проходы в парадных колоннах.Украинские военные нашли такой выход: проверенные временем и боями советские буксируемые гаубицы Д-20 и САУ "Акация" они хотят заменить на чешские 152-миллиметровые Dana-M2. Правда, контракт еще не заключили — пока у Киева есть только непреодолимое желание отказаться от всего советского. Еще одна надежда ВСУ — ракетные комплексы "Нептун". Береговую установку разработали в рамках перевооружения украинской армии и как главное средство против "российской агрессии в Черном море". Комплекс в этом году по-быстрому приняли на вооружение, но забыли о серийном производстве. Сначала планировалось, что в 2021-м ВСУ получат три комплекта "Нептуна". Однако Миронюк уточнил планы Минобороны: Черноморское побережье со следующего года прикроет всего один дивизион.
https://ria.ru/20200905/motor-sich-1576785779.html
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россия, алексей леонков, "оплот", вооруженные силы украины, сергей маев, т-64, украина, безопасность

"Номер не пройдет": Украина хочет спасти свое основное оружие

08:00 14.12.2020 (обновлено: 11:29 14.12.2020)
 
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на побережье Азовского моря
Украинские военные на побережье Азовского моря - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Vadim Ghirda
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Мощный двигатель, новая трансмиссия и высокая боевая эффективность — украинские военные решили продлить жизнь своему основному боевому танку Т-64. "Старичок" ни в чем не уступает современным образцам и прослужит еще 25 лет, заявил замминистра обороны Украины Александр Миронюк. Кроме того, Киев планирует в ближайшие годы вооружиться новыми САУ и ракетными комплексами. О том, что из этого может получиться, в материале РИА Новости.

Новые заплатки

Украинцы модернизируют "шестьдесят четвертые" в рамках ОКР "Краб", стартовавшей еще в 2016-м. Из-за скудного финансирования программы танкостроителям пока удалось разработать только конструкторскую документацию. Опытный образец нового танка, отметил Миронюк, будет готов к концу 2021-го.
Первое, что хотят улучшить в Т-64, — это двигатель. Обновленный танк получит мотор 6ТД мощностью 1200 лошадиных сил. Сейчас боевые машины ВСУ оснащаются 700-сильными дизелями. Также планируется полная переделка трансмиссии, разработка новой коробки передач, системы охлаждения. В общем, ревизия всей начинки.
Однако, как считают эксперты, надежды украинских военачальников вдохнуть новую жизнь в устаревший танк обречены.
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Бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Сергей Маев напомнил, что Т-64 — машина второго послевоенного поколения советских танков. За годы эксплуатации "шестьдесят четвертый" прошел несколько модернизаций. Последняя версия — Т-64Б с управляемым вооружением.
"После распада СССР Харьковский завод продолжал работы по этому проекту, — отметил Маев. — У них получился танк "Оплот" — это глубокая модернизация Т-64Б. Полагаю, что в "Оплоте" уже реализовали все возможное и добиться какого-то значительного улучшения и повышения боевой эффективности этой машины едва ли удастся".
© AP Photo / Pool/ Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк "Оплот" во время открытия выставки "Сила непобедимого" в Киеве
Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк Оплот во время открытия выставки Сила непобедимого в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© AP Photo / Pool/ Mykola Lazarenko
Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк "Оплот" во время открытия выставки "Сила непобедимого" в Киеве
Не поможет, уверен генерал, даже более мощный двигатель 6ТД, разработанный несколько десятилетий назад. "Дело здесь не в мощности, — пояснил Маев. — Этот мотор двухтактный, оппозитный, он хорошо известен. Ресурс у него, мягко говоря, не танковый. Надежность очень низкая — двигатель засасывает в два раза больше воздуха, а значит, в два раза больше пыли. То же самое было и с предыдущей моделью — 5ТД".
В общем, потенциал "шестьдесят четвертого", принятого на вооружение еще в середине 1960-х, полностью исчерпан. "Ничего не изменят и новые прицельные комплексы, броня, системы защиты. Это, как говорится, все равно что на старые штаны ставить новые заплатки", — заключил генерал.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоенные учения во Львовской области
Военные учения в Львовской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Военные учения во Львовской области

Свой подход

Военный эксперт Алексей Леонков, в свою очередь, добавил, что сейчас у некогда сильной танковой промышленности Украины остались, по сути, только ремонтные возможности. Разработать новую машину или провести глубокую модернизацию не получится при всем желании.
"С такими ресурсами возможна лишь весьма ограниченная модернизация, — уверен он. — Вспомним хотя бы американцев, у которых ресурсов гораздо больше. Модернизацию "Абрамсов" тоже выполняли их ремонтные структуры, но это не сильно улучшило танки, потому что базовая конструкция осталась прежней".
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Конечно, добавил эксперт, на любой танк можно навесить новую оптику, поставить современную защиту. Но главное здесь — качество оборудования.
"Да, подобные доработки меняют облик боевой машины и продлевают ей жизнь, — рассуждает Леонков. — Так, например, было с российскими Т-72 или Т-80. Но у нас это делали на основе предыдущих модернизаций, научно-технический процесс не прерывался, учитывался опыт применения в Сирии. А если просто добавить модули, как хотят украинцы, результата ждать не приходится".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкипажи танков Т-72 во время завершающего этапа всеармейского конкурса "Танковый биатлон" в Подмосковье
Экипажи танков Т-72 во время завершающего этапа всеармейского конкурса Танковый биатлон в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Экипажи танков Т-72 во время завершающего этапа всеармейского конкурса "Танковый биатлон" в Подмосковье
Впрочем, ВСУ все же могут попытаться обкатать обновленные Т-64 в реальных боевых действиях. В последние годы украинская армия часто применяет модернизированное вооружение в Донбассе. Как правило, туда перебрасывают совсем сырую технику, которая получает нелестные отзывы военных.
"Не думаю, что у Украины получится настолько качественная модернизация, что танки смогут эффективно воевать в современных военных конфликтах на равных с техникой подготовленного противника, — говорит Леонков. — Да, Т-64 останутся в строю еще долгие годы. Но ВСУ будут их применять только в Донбассе, то есть исключительно против собственного народа".
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТанки ВСУ в Авдеевке, Украина. 2 февраля 2017
Танки ВСУ в Авдеевке, Украина. 2 февраля 2017 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Танки ВСУ в Авдеевке, Украина. 2 февраля 2017

Не танком единым

Замминистра обороны Украины упомянул и другие вооружения. Так, командование делает ставку на артустановки "Богдана" — 155-миллиметровую самоходку презентовали в 2018-м как самостоятельную разработку киевских оружейников. Сейчас ее готовят к полигонным испытаниям. По словам разработчиков, САУ стреляет на дальность до 50 километров, а автомат заряжания позволяет выпускать по цели до шести снарядов в минуту.
Кроме того, утверждали, что "Богдана" во всем превосходит советские аналоги, а комплектующие производятся исключительно на Украине. Однако, если присмотреться к "чудо-пушке" повнимательнее, очевидно, что из украинского в ней только шасси на базе грузовика КрАЗ. Остальное очень сильно напоминает старую советскую гаубицу "Мста-Б", несколько сотен которых пылилось на складах ВСУ.
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Будущее "Богданы" весьма туманно. Ее слабое место — боеприпасы. Украина не в состоянии выпускать 155-миллиметровые снаряды — компетенции и технологии безвозвратно утрачены. Все, что есть, — это остатки с еще советских арсеналов. Без налаженного серийного производства боеприпасов удел "Богданы" — торжественные проходы в парадных колоннах.
Украинские военные нашли такой выход: проверенные временем и боями советские буксируемые гаубицы Д-20 и САУ "Акация" они хотят заменить на чешские 152-миллиметровые Dana-M2. Правда, контракт еще не заключили — пока у Киева есть только непреодолимое желание отказаться от всего советского.
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкУкраинская САУ 2С3 "Акация"
Украинские танки Т-80 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Украинская САУ 2С3 "Акация"
Еще одна надежда ВСУ — ракетные комплексы "Нептун". Береговую установку разработали в рамках перевооружения украинской армии и как главное средство против "российской агрессии в Черном море". Комплекс в этом году по-быстрому приняли на вооружение, но забыли о серийном производстве. Сначала планировалось, что в 2021-м ВСУ получат три комплекта "Нептуна". Однако Миронюк уточнил планы Минобороны: Черноморское побережье со следующего года прикроет всего один дивизион.
CC BY 4.0 / Юрій Бірюков / Cropped image / САУ "Богдана"
САУ Богдана - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
CC BY 4.0 / Юрій Бірюков / Cropped image /
САУ "Богдана"
 
РоссияАлексей Леонков"Оплот"Вооруженные силы УкраиныСергей МаевТ-64УкраинаБезопасность
 
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