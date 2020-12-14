https://ria.ru/20201214/turisty-1589129964.html

В России открылась горячая линия по защите прав туристов в праздники

В России открылась горячая линия по защите прав туристов в праздники

В России открылась горячая линия по защите прав туристов во время новогодних праздников, сообщила РИА Новости первый вице-президент Российского фонда мира Елена РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:47

2020-12-14T14:47

2020-12-14T14:49

туризм

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туризм

"российский фонд мира"

елена сутормина

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В России открылась горячая линия по защите прав туристов во время новогодних праздников, сообщила РИА Новости первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина."С 14 декабря мониторинговый центр "Безопасность 2.0", действующий при Российском фонде мира, совместно с партнерскими организациями открывает горячую линию по защите прав туристов, на которую россияне смогут обратиться за помощью в случае возникновения внештатной ситуации во время отдыха. Отдельно наши эксперты будут вести постоянный мониторинг ситуации с соблюдением туристическими объектами необходимых мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований, которые были введены из-за пандемии", - рассказала Сутормина.Граждане, как отметила общественница, смогут сообщить о любых внештатных ситуациях, которые произошли с ними во время отдыха. Также на сайте мониторингового центра "Безопасность 2.0" будет открыта специальная форма обратной связи, с помощью которой можно направить соответствующее обращение."В этом году новогодние каникулы пройдут на фоне пандемии коронавируса, поэтому россиянам, которые привыкли на зимние праздники куда-нибудь выбираться на отдых, следует особенно внимательно подойти к выбору туристического направления. Чтобы не стать заложником внезапного карантина за рубежом, конечно, лучше всего будет провести праздничные дни в России", — отметила Сутормина.

https://radiosputnik.ria.ru/20201213/tanzaniya-1589000946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, "российский фонд мира", елена сутормина, общество