https://ria.ru/20201214/tsenzura-1589104693.html
Россия укажет представителю ОБСЕ по СМИ на цензуру в Google и Facebook
Россия укажет представителю ОБСЕ по СМИ на цензуру в Google и Facebook
РФ обратит особое внимание нового представителя ОБСЕ по СМИ на "выпиливание" российских ресурсов из Google и Facebook, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:17
2020-12-14T13:17
2020-12-14T13:17
медиавойны
facebook
максим буякевич
обсе
google
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100318/01/1003180133_0:49:940:578_1920x0_80_0_0_9e18dd6f5d749d942c21a6c36c1dbf0d.jpg
ВЕНА, 14 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. РФ обратит особое внимание нового представителя ОБСЕ по СМИ на "выпиливание" российских ресурсов из Google и Facebook, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.Он подчеркнул, что в 2021 году тема журналистики будет звучать в ОБСЕ еще более заостренно, чем в нынешнем, поскольку впереди с вновь назначенным представителем по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейру "предстоит еще долгий путь пройти по целому ряду сюжетов"."Во-первых, это продолжающееся тотальное введение цензуры в цифровом информационном сегменте. Здесь наши западные партнеры предпочитают закрываться якобы независимой редакционной политикой интернет-монополистов, таких как Google, Facebook и прочих, в действительности же их якобы независимая редакционная политика по какому-то странному стечению обстоятельств выпиливает из интернет-сегмента исключительно российские и пророссийские ресурсы, а также вообще любые другие, которые не вписываются в официальную точку зрения западных государств. На этот сюжет мы будет обращать особое внимание во взаимодействии с Рибейру", - заявил Буякевич.
https://ria.ru/20201214/youtube-1589095998.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/100318/01/1003180133_53:0:889:627_1920x0_80_0_0_6368d4e37637b053dd9c49cbff9f810b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, максим буякевич, обсе, google, в мире
ВЕНА, 14 дек - РИА Новости, Маргарита Костив.
РФ обратит особое внимание нового представителя ОБСЕ
по СМИ на "выпиливание" российских ресурсов из Google
и Facebook, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич
.
Он подчеркнул, что в 2021 году тема журналистики будет звучать в ОБСЕ еще более заостренно, чем в нынешнем, поскольку впереди с вновь назначенным представителем по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейру "предстоит еще долгий путь пройти по целому ряду сюжетов".
"Во-первых, это продолжающееся тотальное введение цензуры в цифровом информационном сегменте. Здесь наши западные партнеры предпочитают закрываться якобы независимой редакционной политикой интернет-монополистов, таких как Google, Facebook и прочих, в действительности же их якобы независимая редакционная политика по какому-то странному стечению обстоятельств выпиливает из интернет-сегмента исключительно российские и пророссийские ресурсы, а также вообще любые другие, которые не вписываются в официальную точку зрения западных государств. На этот сюжет мы будет обращать особое внимание во взаимодействии с Рибейру", - заявил Буякевич.