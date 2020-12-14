https://ria.ru/20201214/tsenzura-1589104693.html

Россия укажет представителю ОБСЕ по СМИ на цензуру в Google и Facebook

Россия укажет представителю ОБСЕ по СМИ на цензуру в Google и Facebook

РФ обратит особое внимание нового представителя ОБСЕ по СМИ на "выпиливание" российских ресурсов из Google и Facebook, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:17

2020-12-14T13:17

2020-12-14T13:17

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ВЕНА, 14 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. РФ обратит особое внимание нового представителя ОБСЕ по СМИ на "выпиливание" российских ресурсов из Google и Facebook, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.Он подчеркнул, что в 2021 году тема журналистики будет звучать в ОБСЕ еще более заостренно, чем в нынешнем, поскольку впереди с вновь назначенным представителем по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейру "предстоит еще долгий путь пройти по целому ряду сюжетов"."Во-первых, это продолжающееся тотальное введение цензуры в цифровом информационном сегменте. Здесь наши западные партнеры предпочитают закрываться якобы независимой редакционной политикой интернет-монополистов, таких как Google, Facebook и прочих, в действительности же их якобы независимая редакционная политика по какому-то странному стечению обстоятельств выпиливает из интернет-сегмента исключительно российские и пророссийские ресурсы, а также вообще любые другие, которые не вписываются в официальную точку зрения западных государств. На этот сюжет мы будет обращать особое внимание во взаимодействии с Рибейру", - заявил Буякевич.

https://ria.ru/20201214/youtube-1589095998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, максим буякевич, обсе, google, в мире