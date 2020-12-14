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Депутаты обсудят с главой Минэкономразвития рост цен на продукты
Депутаты обсудят с главой Минэкономразвития рост цен на продукты
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение проработать формат и дату встречи парламентариев с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, чтобы... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:31
2020-12-14T18:32
максим решетников
госдума рф
вячеслав володин
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение проработать формат и дату встречи парламентариев с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, чтобы обсудить тему роста цен на продукты, сообщил РИА Новости участник заседания Совета Думы.Как рассказал собеседник агентства, на заседании в понедельник депутаты подняли тему повышения эффективности работы Минэкономразвития по таким вопросам, как мониторинг роста цен, поддержка малого и среднего предпринимательства и других.По словам собеседника, речь может идти и о заседании Совета Думы, и об отдельном совещании с профильными комитетами, и о пленарном заседании."И по дате, и по формату есть поручение это проработать в ближайшее время", - сказал он.Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".
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максим решетников, госдума рф, вячеслав володин, экономика

Депутаты обсудят с главой Минэкономразвития рост цен на продукты

18:31 14.12.2020 (обновлено: 18:32 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодсолнечное масло в супермаркете
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение проработать формат и дату встречи парламентариев с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, чтобы обсудить тему роста цен на продукты, сообщил РИА Новости участник заседания Совета Думы.
Как рассказал собеседник агентства, на заседании в понедельник депутаты подняли тему повышения эффективности работы Минэкономразвития по таким вопросам, как мониторинг роста цен, поддержка малого и среднего предпринимательства и других.

"Депутаты отметили, что ранее они неоднократно обращали внимание министерства на проблему роста цен и удовлетворительного ответа не услышали. В ситуацию был вынужден вмешаться президент. В связи с этим в ходе Совета Вячеслав Володин дал поручение проработать формат приглашения в Госдуму министра экономического развития Максима Решетникова", - сказал источник.

По словам собеседника, речь может идти и о заседании Совета Думы, и об отдельном совещании с профильными комитетами, и о пленарном заседании.
"И по дате, и по формату есть поручение это проработать в ближайшее время", - сказал он.
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".
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