https://ria.ru/20201214/tseny-1589193623.html

Депутаты обсудят с главой Минэкономразвития рост цен на продукты

Депутаты обсудят с главой Минэкономразвития рост цен на продукты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение проработать формат и дату встречи парламентариев с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, чтобы... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T18:31

2020-12-14T18:31

2020-12-14T18:32

максим решетников

госдума рф

вячеслав володин

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение проработать формат и дату встречи парламентариев с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, чтобы обсудить тему роста цен на продукты, сообщил РИА Новости участник заседания Совета Думы.Как рассказал собеседник агентства, на заседании в понедельник депутаты подняли тему повышения эффективности работы Минэкономразвития по таким вопросам, как мониторинг роста цен, поддержка малого и среднего предпринимательства и других.По словам собеседника, речь может идти и о заседании Совета Думы, и об отдельном совещании с профильными комитетами, и о пленарном заседании."И по дате, и по формату есть поручение это проработать в ближайшее время", - сказал он.Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".

https://ria.ru/20201214/produkty-1589111865.html

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максим решетников, госдума рф, вячеслав володин, экономика