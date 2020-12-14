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Выборщики в Южной Каролине отдали голоса Трампу

Выборщики в Южной Каролине отдали голоса Трампу

Выборщики Южной Каролины проголосовали, как и ожидалось, за президента Дональда Трампа, счет стал 50:27 в его пользу, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:46

2020-12-14T19:46

2020-12-14T21:01

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Выборщики Южной Каролины проголосовали, как и ожидалось, за президента Дональда Трампа, счет стал 50:27 в его пользу, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои подсчеты.В Южной Каролине 9 выборщиков.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. По предварительным подсчетам, кандидат демократов Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Трампа, эти подсчеты предстоит подтвердить по итогам голосования выборщиков.

южная каролина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, южная каролина, сша, в мире