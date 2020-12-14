https://ria.ru/20201214/terrorizm-1589212982.html

Подозреваемые в финансировании ИГ* предстанут перед судом в Москве

Подозреваемые в финансировании ИГ* предстанут перед судом в Москве

Обвиняемые в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Айнадин Ярыков и Солтанби Биймурзаев предстанут перед судом в РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:59

2020-12-14T19:59

2020-12-14T19:59

исламское государство

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Обвиняемые в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Айнадин Ярыков и Солтанби Биймурзаев предстанут перед судом в Москве, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, с ноября 2016 года по май 2017 года Ярыков и Биймурзаев в Москве по просьбе двух жителей Дагестана перевели деньги на номера банковских карт для содействия террористической деятельности ИГ*. Мужчины знали об участии жителей Дагестана в деятельности ИГ*."ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с подразделением центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по ... Москве и Московской области, Центром "Э" ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование двух уголовных дел в отношении Айнадина Ярыкова и Солтанбия Биймурзаева. Они обвиняются в совершении преступления ... финансирование терроризма ... Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела ... направлены во второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Добавляется, что в отношении жителей Дагестана возбуждены уголовные дела за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, и организацию финансирования терроризма.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201030/finansirovanie-1582207340.html

https://ria.ru/20200701/1573719053.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия