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Подозреваемые в финансировании ИГ* предстанут перед судом в Москве
Подозреваемые в финансировании ИГ* предстанут перед судом в Москве
Обвиняемые в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Айнадин Ярыков и Солтанби Биймурзаев предстанут перед судом в РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:59
2020-12-14T19:59
исламское государство
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Обвиняемые в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Айнадин Ярыков и Солтанби Биймурзаев предстанут перед судом в Москве, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, с ноября 2016 года по май 2017 года Ярыков и Биймурзаев в Москве по просьбе двух жителей Дагестана перевели деньги на номера банковских карт для содействия террористической деятельности ИГ*. Мужчины знали об участии жителей Дагестана в деятельности ИГ*."ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с подразделением центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по ... Москве и Московской области, Центром "Э" ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование двух уголовных дел в отношении Айнадина Ярыкова и Солтанбия Биймурзаева. Они обвиняются в совершении преступления ... финансирование терроризма ... Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела ... направлены во второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Добавляется, что в отношении жителей Дагестана возбуждены уголовные дела за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, и организацию финансирования терроризма.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201030/finansirovanie-1582207340.html
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исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Подозреваемые в финансировании ИГ* предстанут перед судом в Москве

19:59 14.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Обвиняемые в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Айнадин Ярыков и Солтанби Биймурзаев предстанут перед судом в Москве, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, с ноября 2016 года по май 2017 года Ярыков и Биймурзаев в Москве по просьбе двух жителей Дагестана перевели деньги на номера банковских карт для содействия террористической деятельности ИГ*. Мужчины знали об участии жителей Дагестана в деятельности ИГ*.
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"ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с подразделением центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по ... Москве и Московской области, Центром "Э" ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование двух уголовных дел в отношении Айнадина Ярыкова и Солтанбия Биймурзаева. Они обвиняются в совершении преступления ... финансирование терроризма ... Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела ... направлены во второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в отношении жителей Дагестана возбуждены уголовные дела за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, и организацию финансирования терроризма.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государствоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
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