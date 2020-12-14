https://ria.ru/20201214/terrorizm-1589212982.html
Подозреваемые в финансировании ИГ* предстанут перед судом в Москве
Подозреваемые в финансировании ИГ* предстанут перед судом в Москве
Обвиняемые в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Айнадин Ярыков и Солтанби Биймурзаев предстанут перед судом в РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:59
2020-12-14T19:59
2020-12-14T19:59
исламское государство
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Обвиняемые в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Айнадин Ярыков и Солтанби Биймурзаев предстанут перед судом в Москве, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, с ноября 2016 года по май 2017 года Ярыков и Биймурзаев в Москве по просьбе двух жителей Дагестана перевели деньги на номера банковских карт для содействия террористической деятельности ИГ*. Мужчины знали об участии жителей Дагестана в деятельности ИГ*."ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с подразделением центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по ... Москве и Московской области, Центром "Э" ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование двух уголовных дел в отношении Айнадина Ярыкова и Солтанбия Биймурзаева. Они обвиняются в совершении преступления ... финансирование терроризма ... Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела ... направлены во второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Добавляется, что в отношении жителей Дагестана возбуждены уголовные дела за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, и организацию финансирования терроризма.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201030/finansirovanie-1582207340.html
https://ria.ru/20200701/1573719053.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия