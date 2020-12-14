https://ria.ru/20201214/telo-1589143942.html

В Новороссийске прибило к берегу тело мужчины

В Новороссийске прибило к берегу тело мужчины

Тело мужчины, подходящего под описание подозреваемого в двойном жестоком убийстве Акшина Гусейнова, прибило к берегу в Новороссийске, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:48

2020-12-14T15:48

2020-12-14T16:16

новороссийск

армавир

происшествия

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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Тело мужчины, подходящего под описание подозреваемого в двойном жестоком убийстве Акшина Гусейнова, прибило к берегу в Новороссийске, сообщил РИА Новости источник, близкий к официальным структурам в городе."Труп прибило в районе Мысхако. Личность еще не установлена, но по описанию 99%, что это он (Гусейнов – Прим. ред.)", - рассказал собеседник агентства.По данным СК, в минувший четверг 32-летний Гусейнов поссорился со своей девушкой и до смерти забил ее. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее 9-летнего брата - и тоже убил с особой жесткостью. В интернете появилось видео, на котором подозреваемый на фоне тела девушки в ванной признается в убийстве, пытается объяснить причины своих поступков и заявляет о планах расстаться с жизнью. Гусейнов прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Мужчину объявили в федеральный розыск. Поиски велись с пятницы.Позже в СК РФ по Краснодарскому краю подтвердили, что обнаружено тело мужчины, подозреваемого в убийстве молодой женщины и ее малолетнего брата.

https://ria.ru/20201211/ubiystvo-1588768811.html

новороссийск

армавир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, армавир, происшествия