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В Новороссийске прибило к берегу тело мужчины
В Новороссийске прибило к берегу тело мужчины
Тело мужчины, подходящего под описание подозреваемого в двойном жестоком убийстве Акшина Гусейнова, прибило к берегу в Новороссийске, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:48
2020-12-14T16:16
новороссийск
армавир
происшествия
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Тело мужчины, подходящего под описание подозреваемого в двойном жестоком убийстве Акшина Гусейнова, прибило к берегу в Новороссийске, сообщил РИА Новости источник, близкий к официальным структурам в городе."Труп прибило в районе Мысхако. Личность еще не установлена, но по описанию 99%, что это он (Гусейнов – Прим. ред.)", - рассказал собеседник агентства.По данным СК, в минувший четверг 32-летний Гусейнов поссорился со своей девушкой и до смерти забил ее. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее 9-летнего брата - и тоже убил с особой жесткостью. В интернете появилось видео, на котором подозреваемый на фоне тела девушки в ванной признается в убийстве, пытается объяснить причины своих поступков и заявляет о планах расстаться с жизнью. Гусейнов прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Мужчину объявили в федеральный розыск. Поиски велись с пятницы.Позже в СК РФ по Краснодарскому краю подтвердили, что обнаружено тело мужчины, подозреваемого в убийстве молодой женщины и ее малолетнего брата.
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новороссийск, армавир, происшествия

В Новороссийске прибило к берегу тело мужчины

15:48 14.12.2020 (обновлено: 16:16 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Тело мужчины, подходящего под описание подозреваемого в двойном жестоком убийстве Акшина Гусейнова, прибило к берегу в Новороссийске, сообщил РИА Новости источник, близкий к официальным структурам в городе.
"Труп прибило в районе Мысхако. Личность еще не установлена, но по описанию 99%, что это он (Гусейнов – Прим. ред.)", - рассказал собеседник агентства.
Следователи на месте убийства девушки и ее брата в городе Армавир. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 15:05
"Снимал все на видео": кто жестоко убил девушку и ее девятилетнего брата
По данным СК, в минувший четверг 32-летний Гусейнов поссорился со своей девушкой и до смерти забил ее. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее 9-летнего брата - и тоже убил с особой жесткостью. В интернете появилось видео, на котором подозреваемый на фоне тела девушки в ванной признается в убийстве, пытается объяснить причины своих поступков и заявляет о планах расстаться с жизнью. Гусейнов прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Мужчину объявили в федеральный розыск. Поиски велись с пятницы.
Позже в СК РФ по Краснодарскому краю подтвердили, что обнаружено тело мужчины, подозреваемого в убийстве молодой женщины и ее малолетнего брата.
 
НовороссийскАрмавирПроисшествия
 
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