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Сын венесуэльского лидера Мадуро привился вакциной "Спутник V"
Сын венесуэльского лидера Мадуро привился вакциной "Спутник V"
Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Эрнесто Мадуро Герра привился российской вакциной "Спутник V" в рамках третьей фазы клинических испытаний.
2020-12-14T10:32
2020-12-14T10:32
венесуэла
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Он отметил, что доверяет российской науке и медикам. Примерно через 20 дней Николас Эрнесто Мадуро, наравне с другими добровольцами, получит вторую дозу вакцины. Препарат "Спутник V" доставили в Венесуэлу в первой половине октября. Таким образом Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, получившей вакцину, разработанную в России.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сын венесуэльского лидера Мадуро привился вакциной "Спутник V"
Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Эрнесто Мадуро Герра привился российской вакциной "Спутник V" в рамках третьей фазы клинических испытаний. Он отметил, что доверяет российской науке и медикам. Примерно через 20 дней Николас Эрнесто Мадуро, наравне с другими добровольцами, получит вторую дозу вакцины. Препарат "Спутник V" доставили в Венесуэлу в первой половине октября. Таким образом Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, получившей вакцину, разработанную в России.
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видео, венесуэла, видео, в мире
Сын венесуэльского лидера Мадуро привился вакциной "Спутник V"
Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Эрнесто Мадуро Герра привился российской вакциной "Спутник V" в рамках третьей фазы клинических испытаний.
2020-12-14T10:32
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Сын венесуэльского лидера Мадуро привился вакциной "Спутник V"

10:32 14.12.2020
 
Читать ria.ru в
Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Эрнесто Мадуро Герра привился российской вакциной "Спутник V" в рамках третьей фазы клинических испытаний.
Он отметил, что доверяет российской науке и медикам. Примерно через 20 дней Николас Эрнесто Мадуро, наравне с другими добровольцами, получит вторую дозу вакцины. Препарат "Спутник V" доставили в Венесуэлу в первой половине октября. Таким образом Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, получившей вакцину, разработанную в России.
 
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