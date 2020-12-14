https://ria.ru/20201214/syn-maduro-privilsya-vaktsinoy-sputnik-1589068224.html
Сын венесуэльского лидера Мадуро привился вакциной "Спутник V"
Сын венесуэльского лидера Мадуро привился вакциной "Спутник V"
Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Эрнесто Мадуро Герра привился российской вакциной "Спутник V" в рамках третьей фазы клинических испытаний.
2020-12-14T10:32
2020-12-14T10:32
2020-12-14T10:32
венесуэла
видео
в мире
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Он отметил, что доверяет российской науке и медикам. Примерно через 20 дней Николас Эрнесто Мадуро, наравне с другими добровольцами, получит вторую дозу вакцины. Препарат "Спутник V" доставили в Венесуэлу в первой половине октября. Таким образом Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, получившей вакцину, разработанную в России.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сын венесуэльского лидера Мадуро привился вакциной "Спутник V"
Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Эрнесто Мадуро Герра привился российской вакциной "Спутник V" в рамках третьей фазы клинических испытаний. Он отметил, что доверяет российской науке и медикам. Примерно через 20 дней Николас Эрнесто Мадуро, наравне с другими добровольцами, получит вторую дозу вакцины. Препарат "Спутник V" доставили в Венесуэлу в первой половине октября. Таким образом Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, получившей вакцину, разработанную в России.
2020-12-14T10:32
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PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, венесуэла, видео, в мире
Сын венесуэльского лидера Мадуро привился вакциной "Спутник V"
Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Эрнесто Мадуро Герра привился российской вакциной "Спутник V" в рамках третьей фазы клинических испытаний.