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Сын венесуэльского лидера Мадуро привился вакциной "Спутник V"

Сын венесуэльского лидера Мадуро привился вакциной "Спутник V"

Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Эрнесто Мадуро Герра привился российской вакциной "Спутник V" в рамках третьей фазы клинических испытаний.

2020-12-14T10:32

2020-12-14T10:32

2020-12-14T10:32

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Он отметил, что доверяет российской науке и медикам. Примерно через 20 дней Николас Эрнесто Мадуро, наравне с другими добровольцами, получит вторую дозу вакцины. Препарат "Спутник V" доставили в Венесуэлу в первой половине октября. Таким образом Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, получившей вакцину, разработанную в России.

венесуэла

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Сын венесуэльского лидера Мадуро привился вакциной "Спутник V" Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Эрнесто Мадуро Герра привился российской вакциной "Спутник V" в рамках третьей фазы клинических испытаний. Он отметил, что доверяет российской науке и медикам. Примерно через 20 дней Николас Эрнесто Мадуро, наравне с другими добровольцами, получит вторую дозу вакцины. Препарат "Спутник V" доставили в Венесуэлу в первой половине октября. Таким образом Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, получившей вакцину, разработанную в России. 2020-12-14T10:32 true PT1M15S

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