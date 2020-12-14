Суд на Урале отпустил домой женщину, которая полгода держала дочь в шкафу
07:52 14.12.2020 (обновлено: 13:43 14.12.2020)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения женщине, которая полгода прятала в шкафу новорожденную дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области.
Как уточнил собеседник агентства, речь идет о запрете на совершение определенных действий. При этом следствие просило отправить обвиняемую под домашний арест.
Жительницу Карпинска обвиняют в истязании несовершеннолетнего, кроме того, против нее возбудили дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Как выяснилось, она с рождения прятала в шкафу новорожденную дочь. Изморенную голодом девочку обнаружили в начале октября пришедшие в гости подруги матери, они сообщили об этом в полицию. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, врачи диагностировали дистрофию.
По данным прокуратуры, женщина родила дочь в апреле, но свидетельство о рождении и полис на нее не оформила. Все это время она скрывала девочку от знакомых. В доме прокуроры не нашли детского питания и одежды, не было там кроватки и средств детской гигиены.
В начале декабря сообщалось, что девочку вскоре выпишут из больницы. По словам медиков, она набрала вес и чувствует себя хорошо. Региональный уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков уточнил, что ребенка не сразу передадут родственникам, которые готовы оформить над ним опеку, а переведут в одно из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.