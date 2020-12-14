Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/sud-1589053426.html
Суд на Урале отпустил домой женщину, которая полгода держала дочь в шкафу
Суд на Урале отпустил домой женщину, которая полгода держала дочь в шкафу
Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения женщине, которая полгода прятала в шкафу новорожденную дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T07:52
2020-12-14T13:43
следственный комитет россии (ск рф)
краснотурьинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585861768_0:10:3072:1738_1920x0_80_0_0_137a10c49bf577b48e6322b3e0af8bf2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения женщине, которая полгода прятала в шкафу новорожденную дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области.Как уточнил собеседник агентства, речь идет о запрете на совершение определенных действий. При этом следствие просило отправить обвиняемую под домашний арест.Жительницу Карпинска обвиняют в истязании несовершеннолетнего, кроме того, против нее возбудили дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Как выяснилось, она с рождения прятала в шкафу новорожденную дочь. Изморенную голодом девочку обнаружили в начале октября пришедшие в гости подруги матери, они сообщили об этом в полицию. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, врачи диагностировали дистрофию.По данным прокуратуры, женщина родила дочь в апреле, но свидетельство о рождении и полис на нее не оформила. Все это время она скрывала девочку от знакомых. В доме прокуроры не нашли детского питания и одежды, не было там кроватки и средств детской гигиены.В начале декабря сообщалось, что девочку вскоре выпишут из больницы. По словам медиков, она набрала вес и чувствует себя хорошо. Региональный уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков уточнил, что ребенка не сразу передадут родственникам, которые готовы оформить над ним опеку, а переведут в одно из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
https://ria.ru/20201123/devochka-1585898527.html
краснотурьинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585861768_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_4a5809df8f30cdf85c6569aee1696005.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), краснотурьинск, происшествия

Суд на Урале отпустил домой женщину, которая полгода держала дочь в шкафу

07:52 14.12.2020 (обновлено: 13:43 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКлетка для обвиняемых в зале cуда
Клетка для обвиняемых в зале cуда - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения женщине, которая полгода прятала в шкафу новорожденную дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области.
Как уточнил собеседник агентства, речь идет о запрете на совершение определенных действий. При этом следствие просило отправить обвиняемую под домашний арест.
Жительницу Карпинска обвиняют в истязании несовершеннолетнего, кроме того, против нее возбудили дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Как выяснилось, она с рождения прятала в шкафу новорожденную дочь. Изморенную голодом девочку обнаружили в начале октября пришедшие в гости подруги матери, они сообщили об этом в полицию. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, врачи диагностировали дистрофию.
По данным прокуратуры, женщина родила дочь в апреле, но свидетельство о рождении и полис на нее не оформила. Все это время она скрывала девочку от знакомых. В доме прокуроры не нашли детского питания и одежды, не было там кроватки и средств детской гигиены.
В начале декабря сообщалось, что девочку вскоре выпишут из больницы. По словам медиков, она набрала вес и чувствует себя хорошо. Региональный уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков уточнил, что ребенка не сразу передадут родственникам, которые готовы оформить над ним опеку, а переведут в одно из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Капельница в детской больнице - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 13:34
На Урале рассказали о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу
 
Следственный комитет России (СК РФ)КраснотурьинскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09Источник назвал сроки подписания соглашений о ценах на сахар и масло
17:09"Счастливица": британцев поразила история отшельницы Агафьи Лыковой
17:07Роухани надеется на конкуренцию на президентских выборах в 2021 году
17:03В США началась вакцинация от коронавируса
17:01В России потерпевшие смогут влиять на решения по помилованию осужденных
16:59Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане
16:56Европейские эксперты по ядерной безопасности оценят Белорусскую АЭС
16:54Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
Лента новостейМолния