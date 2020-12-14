https://ria.ru/20201214/sud-1589053426.html

Суд на Урале отпустил домой женщину, которая полгода держала дочь в шкафу

Суд на Урале отпустил домой женщину, которая полгода держала дочь в шкафу

Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения женщине, которая полгода прятала в шкафу новорожденную дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T07:52

2020-12-14T07:52

2020-12-14T13:43

следственный комитет россии (ск рф)

краснотурьинск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения женщине, которая полгода прятала в шкафу новорожденную дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области.Как уточнил собеседник агентства, речь идет о запрете на совершение определенных действий. При этом следствие просило отправить обвиняемую под домашний арест.Жительницу Карпинска обвиняют в истязании несовершеннолетнего, кроме того, против нее возбудили дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Как выяснилось, она с рождения прятала в шкафу новорожденную дочь. Изморенную голодом девочку обнаружили в начале октября пришедшие в гости подруги матери, они сообщили об этом в полицию. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, врачи диагностировали дистрофию.По данным прокуратуры, женщина родила дочь в апреле, но свидетельство о рождении и полис на нее не оформила. Все это время она скрывала девочку от знакомых. В доме прокуроры не нашли детского питания и одежды, не было там кроватки и средств детской гигиены.В начале декабря сообщалось, что девочку вскоре выпишут из больницы. По словам медиков, она набрала вес и чувствует себя хорошо. Региональный уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков уточнил, что ребенка не сразу передадут родственникам, которые готовы оформить над ним опеку, а переведут в одно из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

https://ria.ru/20201123/devochka-1585898527.html

краснотурьинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), краснотурьинск, происшествия