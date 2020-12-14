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Туризм
https://ria.ru/20201214/styuardessa-1588847935.html
Стюардесса рассказала о самых дерзких просьбах пассажиров
Стюардесса рассказала о самых дерзких просьбах пассажиров
Стюардесса британской авиакомпании рассказала о самых дерзких просьбах пассажиров, сообщает Express. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T00:34
2020-12-14T00:35
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Стюардесса британской авиакомпании рассказала о самых дерзких просьбах пассажиров, сообщает Express.Во время полетов бортпроводники стараются удовлетворить все просьбы пассажиров. Но иногда они слишком личные, даже дерзкие.Стюардесса, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что многие клиенты пытаются сократить дистанцию до неприемлемой, заигрывают и даже грубят."Некоторые путешественники хотят дополнительного внимания и постоянно вызывают бортпроводника кнопкой, другие подходят и говорят: "Ты мне нравишься", – говорит сотрудница.Иногда такие встречи превращаются в романтические истории: "Я знаю, что одна из моих подруг ходила на свидание с пассажиром после рейса". Он попросил у девушки телефон после приземления.Однако путешественники могут зайти слишком далеко, заигрывая с экипажем. Это неприятно и отвлекает от работы. Стюардессы даже знают рейсы, пассажиры которых ведут себя слишком дерзко. Это, например, маршрут между Ибицей и Манчестером."Честно говоря, всякий раз, когда нас распределяют на эти рейсы, мы опасаемся неприятностей, — сказала она. – Многие на борту пьяны и ведут себя неадекватно".Она вспоминает, что один из туристов всю дорогу вызывал ее и хотел пообщаться, флиртовал. "Он делал это громко на глазах всего салона. Мне было крайне неловко, я просила его понять, что я на службе. Но он и не думал вести себя сдержаннее, а начал кричать: "Будь моей девушкой!".
https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html
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туризм, ибица, самолеты, пассажиры, новости - туризм, великобритания, манчестер

Стюардесса рассказала о самых дерзких просьбах пассажиров

00:34 14.12.2020 (обновлено: 00:35 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтюардессы разных авиакомпаний
Стюардессы разных авиакомпаний - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Стюардесса британской авиакомпании рассказала о самых дерзких просьбах пассажиров, сообщает Express.
Во время полетов бортпроводники стараются удовлетворить все просьбы пассажиров. Но иногда они слишком личные, даже дерзкие.
Стюардесса, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что многие клиенты пытаются сократить дистанцию до неприемлемой, заигрывают и даже грубят.
"Некоторые путешественники хотят дополнительного внимания и постоянно вызывают бортпроводника кнопкой, другие подходят и говорят: "Ты мне нравишься", – говорит сотрудница.
Иногда такие встречи превращаются в романтические истории: "Я знаю, что одна из моих подруг ходила на свидание с пассажиром после рейса". Он попросил у девушки телефон после приземления.
Однако путешественники могут зайти слишком далеко, заигрывая с экипажем. Это неприятно и отвлекает от работы. Стюардессы даже знают рейсы, пассажиры которых ведут себя слишком дерзко. Это, например, маршрут между Ибицей и Манчестером.
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"Честно говоря, всякий раз, когда нас распределяют на эти рейсы, мы опасаемся неприятностей, — сказала она. – Многие на борту пьяны и ведут себя неадекватно".
Она вспоминает, что один из туристов всю дорогу вызывал ее и хотел пообщаться, флиртовал. "Он делал это громко на глазах всего салона. Мне было крайне неловко, я просила его понять, что я на службе. Но он и не думал вести себя сдержаннее, а начал кричать: "Будь моей девушкой!".
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