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Открывшего огонь у собора в Нью-Йорке доставили в больницу
Открывшего огонь у собора в Нью-Йорке доставили в больницу
Неизвестный, открывший огонь у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке и раненный полицейскими, доставлен в больницу в критическом состоянии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T01:01
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НЬЮ-ЙОРК, 14 дек - РИА Новости. Неизвестный, открывший огонь у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке и раненный полицейскими, доставлен в больницу в критическом состоянии, сообщили РИА Новости в нью-йоркской полиции.Ранее сообщалось, что инцидент произошел после рождественского выступления на ступенях собора.Он не раскрыл подробностей происшествия.По его словам, на данный момент нет информации о раненых или погибших среди прохожих.
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нью-йорк (город), сша, в мире

Открывшего огонь у собора в Нью-Йорке доставили в больницу

01:01 14.12.2020
 
© AP Photo / Ted ShaffreyНеизвестный открыл стрельбу около церкви в Нью-Йорке
Неизвестный открыл стрельбу около церкви в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Ted Shaffrey
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НЬЮ-ЙОРК, 14 дек - РИА Новости. Неизвестный, открывший огонь у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке и раненный полицейскими, доставлен в больницу в критическом состоянии, сообщили РИА Новости в нью-йоркской полиции.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел после рождественского выступления на ступенях собора.
"Человек открыл огонь в районе 112-й стрит и Амстердам авеню. Полиция вступила с ним в контакт, открыв ответный огонь. Он доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Он не раскрыл подробностей происшествия.
По его словам, на данный момент нет информации о раненых или погибших среди прохожих.
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