https://ria.ru/20201214/strelba-1589044911.html
Открывшего огонь у собора в Нью-Йорке доставили в больницу
Открывшего огонь у собора в Нью-Йорке доставили в больницу
Неизвестный, открывший огонь у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке и раненный полицейскими, доставлен в больницу в критическом состоянии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T01:01
2020-12-14T01:01
2020-12-14T01:01
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НЬЮ-ЙОРК, 14 дек - РИА Новости. Неизвестный, открывший огонь у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке и раненный полицейскими, доставлен в больницу в критическом состоянии, сообщили РИА Новости в нью-йоркской полиции.Ранее сообщалось, что инцидент произошел после рождественского выступления на ступенях собора.Он не раскрыл подробностей происшествия.По его словам, на данный момент нет информации о раненых или погибших среди прохожих.
https://ria.ru/20201123/strelba-1585833181.html
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