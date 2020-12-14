https://ria.ru/20201214/strelba-1589044911.html

Открывшего огонь у собора в Нью-Йорке доставили в больницу

Открывшего огонь у собора в Нью-Йорке доставили в больницу

Неизвестный, открывший огонь у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке и раненный полицейскими, доставлен в больницу в критическом состоянии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T01:01

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2020-12-14T01:01

нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 14 дек - РИА Новости. Неизвестный, открывший огонь у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке и раненный полицейскими, доставлен в больницу в критическом состоянии, сообщили РИА Новости в нью-йоркской полиции.Ранее сообщалось, что инцидент произошел после рождественского выступления на ступенях собора.Он не раскрыл подробностей происшествия.По его словам, на данный момент нет информации о раненых или погибших среди прохожих.

https://ria.ru/20201123/strelba-1585833181.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), сша, в мире