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Путин пообещал подумать над особым видом страхования учителей в пандемию
Путин пообещал подумать над особым видом страхования учителей в пандемию
Президент России Владимир Путин пообещал подумать над особым видом страхования учителей во время пандемии, он отметил, что педагогов нужно вакцинировать. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:07
2020-12-14T14:07
2020-12-14T14:22
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над особым видом страхования учителей во время пандемии, он отметил, что педагогов нужно вакцинировать."Вопрос актуальный, понятный. У нас, по-моему, около 40 тысяч школ... 70% школ, по-моему, сейчас работает в нормальном режиме... Конечно, когда люди находятся в коллективе, то риски получить коронавирусную инфекцию возрастают, но это все-таки не красная зона", - сказал Путин, комментируя озвученное на социальном форуме партии "Единая Россия" предложение."Надо просто, чтобы правительство проработало этот вопрос с регионами. Но уж точно совершенно, что надо делать, это надо вакцинировать наших педагогов, причем и в школе, и в высшей школе. Они включены в зону риска, и вакцинация в стране, а вакцина уже поступает во все регионы РФ, идет прежде всего среди медработников и педагогического состава", - добавил Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201214/ekonomika-1589092439.html
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