https://ria.ru/20201214/strakhovanie-1589117072.html

Путин пообещал подумать над особым видом страхования учителей в пандемию

Путин пообещал подумать над особым видом страхования учителей в пандемию

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над особым видом страхования учителей во время пандемии, он отметил, что педагогов нужно вакцинировать. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:07

2020-12-14T14:07

2020-12-14T14:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588749714_0:0:3157:1777_1920x0_80_0_0_2716b6ad49e7a21a383c72f729276914.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над особым видом страхования учителей во время пандемии, он отметил, что педагогов нужно вакцинировать."Вопрос актуальный, понятный. У нас, по-моему, около 40 тысяч школ... 70% школ, по-моему, сейчас работает в нормальном режиме... Конечно, когда люди находятся в коллективе, то риски получить коронавирусную инфекцию возрастают, но это все-таки не красная зона", - сказал Путин, комментируя озвученное на социальном форуме партии "Единая Россия" предложение."Надо просто, чтобы правительство проработало этот вопрос с регионами. Но уж точно совершенно, что надо делать, это надо вакцинировать наших педагогов, причем и в школе, и в высшей школе. Они включены в зону риска, и вакцинация в стране, а вакцина уже поступает во все регионы РФ, идет прежде всего среди медработников и педагогического состава", - добавил Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/ekonomika-1589092439.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, общество