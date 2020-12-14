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В Лейпциге произошли столкновения между демонстрантами и полицией
В Лейпциге произошли столкновения между демонстрантами и полицией
Демонстранты забросали полицейских камнями, петардами и бутылками в немецком городе Лейпциг, сообщается в понедельник в пресс-релизе саксонской полиции. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:10
2020-12-14T12:10
лейпциг
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Демонстранты забросали полицейских камнями, петардами и бутылками в немецком городе Лейпциг, сообщается в понедельник в пресс-релизе саксонской полиции.Около 150 демонстрантов собрались вечером в воскресенье на акцию против лиц правых взглядов в правоохранительных органах. Позднее число участников увеличилось до 300, часть собравшихся начала несогласованное шествие по городу. Участники акции стали кидать в полицейских камни, бутылки и петарды. Шествие было остановлено, часть людей разбежалась. Полиция начала проверку документов, при этом несколько человек были окружены полицейскими. Около 20.00 по местному времени (22.00 мск) демонстрация закончилась.В ходе демонстрации журналисты с места событий сообщали, что полицейские препятствуют их работе. Один из журналистов заявил, что ему повредили оборудование для съемки. Полиция начала расследование, в том числе в связи с сообщениями о неоправданном применении силы со стороны стражей правопорядка.Информация о пострадавших или задержанных в ходе столкновений не приводится.
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лейпциг, в мире

В Лейпциге произошли столкновения между демонстрантами и полицией

12:10 14.12.2020
 
© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Michael Probst
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Демонстранты забросали полицейских камнями, петардами и бутылками в немецком городе Лейпциг, сообщается в понедельник в пресс-релизе саксонской полиции.
Около 150 демонстрантов собрались вечером в воскресенье на акцию против лиц правых взглядов в правоохранительных органах. Позднее число участников увеличилось до 300, часть собравшихся начала несогласованное шествие по городу. Участники акции стали кидать в полицейских камни, бутылки и петарды. Шествие было остановлено, часть людей разбежалась. Полиция начала проверку документов, при этом несколько человек были окружены полицейскими. Около 20.00 по местному времени (22.00 мск) демонстрация закончилась.
В ходе демонстрации журналисты с места событий сообщали, что полицейские препятствуют их работе. Один из журналистов заявил, что ему повредили оборудование для съемки. Полиция начала расследование, в том числе в связи с сообщениями о неоправданном применении силы со стороны стражей правопорядка.
Информация о пострадавших или задержанных в ходе столкновений не приводится.
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