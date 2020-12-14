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ЕР предложила финансово стимулировать замещающих учителей студентов
ЕР предложила финансово стимулировать замещающих учителей студентов
"Единая Россия" предлагает стимулировать студентов педвузов при замещении учителей на уроках в школах в период пандемии, заявил замсекретаря генсовета ЕР... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:08
2020-12-14T15:09
евгений ревенко
единая россия
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает стимулировать студентов педвузов при замещении учителей на уроках в школах в период пандемии, заявил замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко.В ходе социального онлайн-форума ЕР Ревенко отметил, что во многих регионах ученики 6-11 классов школ переведены на дистанционную форму обучения. В то же время начальные классы учатся очно. Несмотря на предпринимаемые в школах санитарные меры, уберечь учителей от заболеваемости новой коронавирусной инфекцией не всегда удается, отметил политик. По его словам, большое количество учителей болеет, а замен не хватает.В понедельник ЕР проводит первый социальный онлайн-форум. Он собрал представителей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. В форуме принимают участие федеральные министры, главы регионов, депутаты всех уровней. Участники обсудят возможности и перспективы развития добровольческой деятельности и лучшие практики по оказанию помощи гражданам и медикам. Также на повестке форума обсуждение дополнительных мер социальной поддержки для граждан, медиков и педагогов во время пандемии коронавируса.
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евгений ревенко, единая россия, общество

ЕР предложила финансово стимулировать замещающих учителей студентов

15:08 14.12.2020 (обновлено: 15:09 14.12.2020)
 
© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Fotolia / Syda Productions
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает стимулировать студентов педвузов при замещении учителей на уроках в школах в период пандемии, заявил замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко.
В ходе социального онлайн-форума ЕР Ревенко отметил, что во многих регионах ученики 6-11 классов школ переведены на дистанционную форму обучения. В то же время начальные классы учатся очно. Несмотря на предпринимаемые в школах санитарные меры, уберечь учителей от заболеваемости новой коронавирусной инфекцией не всегда удается, отметил политик. По его словам, большое количество учителей болеет, а замен не хватает.
"В результате в некоторых школах приходится сокращать количество уроков из-за того, что их просто некому вести. Привлечение студентов старших курсов педвузов за оплату могло бы решить проблему", - заявил Ревенко.
В понедельник ЕР проводит первый социальный онлайн-форум. Он собрал представителей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. В форуме принимают участие федеральные министры, главы регионов, депутаты всех уровней. Участники обсудят возможности и перспективы развития добровольческой деятельности и лучшие практики по оказанию помощи гражданам и медикам. Также на повестке форума обсуждение дополнительных мер социальной поддержки для граждан, медиков и педагогов во время пандемии коронавируса.
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Евгений РевенкоЕдиная РоссияОбщество
 
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