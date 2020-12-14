https://ria.ru/20201214/stimulirovanie-1589134252.html

ЕР предложила финансово стимулировать замещающих учителей студентов

ЕР предложила финансово стимулировать замещающих учителей студентов

"Единая Россия" предлагает стимулировать студентов педвузов при замещении учителей на уроках в школах в период пандемии, заявил замсекретаря генсовета ЕР... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:08

2020-12-14T15:08

2020-12-14T15:09

евгений ревенко

единая россия

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает стимулировать студентов педвузов при замещении учителей на уроках в школах в период пандемии, заявил замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко.В ходе социального онлайн-форума ЕР Ревенко отметил, что во многих регионах ученики 6-11 классов школ переведены на дистанционную форму обучения. В то же время начальные классы учатся очно. Несмотря на предпринимаемые в школах санитарные меры, уберечь учителей от заболеваемости новой коронавирусной инфекцией не всегда удается, отметил политик. По его словам, большое количество учителей болеет, а замен не хватает.В понедельник ЕР проводит первый социальный онлайн-форум. Он собрал представителей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. В форуме принимают участие федеральные министры, главы регионов, депутаты всех уровней. Участники обсудят возможности и перспективы развития добровольческой деятельности и лучшие практики по оказанию помощи гражданам и медикам. Также на повестке форума обсуждение дополнительных мер социальной поддержки для граждан, медиков и педагогов во время пандемии коронавируса.

https://na.ria.ru/20201009/minprosvescheniya-1579013582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений ревенко, единая россия, общество