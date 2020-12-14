https://ria.ru/20201214/stavropole-1589221108.html

Владимир Владимиров: Ставрополье в 2020 году не выживало, а развивалось

Владимир Владимиров: Ставрополье в 2020 году не выживало, а развивалось

О том, как Ставрополью удалось мобилизовать ресурсы для борьбы с последствиями коронавриусной инфекции в экономике, и о масштабных планах на 2021 год в интервью РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T20:58

2020-12-14T20:58

2020-12-14T23:20

ставропольский край

кванториум

владимир владимиров

невинномысск

интервью

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О том, как Ставрополью удалось мобилизовать ресурсы для борьбы с последствиями коронавриусной инфекции в экономике, и о масштабных планах на 2021 год в интервью РИА Новости рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров: – Владимир Владимирович, помним ваше весеннее заявление о том, что пандемия приведет к серьезным потерям в экономике. А сегодня тема нашего разговора – не выживать, а развиваться. Ставропольскому краю удалось чудом избежать потерь?– Чуда не произошло, была работа, которая принесла результат. Пандемия, особенно на начальном этапе, стала для края серьёзным испытанием. Она потребовала мобилизации всех ресурсов, как в медицине, так и в экономике. Это было сделано, и мы смогли не только ситуацию удержать, но и продолжить рост во многих направлениях. Спасибо за решения по поддержке медицины, принятые президентом России, правительством страны. За дополнительные выплаты медикам, работающим в "красной зоне", за средства на лекарственное обеспечение амбулаторных больных и многое другое. Уроки пандемии стали и основой для дальнейшего развития нашей, краевой отрасли здравоохранения. И в рамках профильного национального проекта, и в ходе реализации отраслевых региональных программ.У нас масштабные планы по укреплению первичного звена медицинской помощи, обновлению материально-технической базы лечебных учреждений, строительству новых объектов здравоохранения – как крупных, вроде нового корпуса детской краевой больницы, так и небольших фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий на селе. Весь следующий год на Ставрополье объявлен Годом здравоохранения, и это говорит о том, что развитие медицины сегодня - один из наших главных приоритетов.Не менее важной задачей стало создание условий для обеспечения устойчивости экономики. В дополнение к федеральным мерам поддержки пострадавших от пандемии отраслей были приняты меры и на уровне региона. Сформирован краевой План первоочередных мероприятий. В целом они охватили более 35 тысяч предприятий, пострадавших из-за угрозы коронавирусной инфекции. В целом для поддержки экономики в крае было направлено 8 миллиардов рублей, в том числе 2 миллиарда – прямой поддержки.Год ещё не завершён, его окончательные итоги, в том числе, экономические будут подведены позже, но о многих результатах можно судить уже сейчас. В том числе, это 10-процентный рост собственных бюджетных доходов, и в новом финансовом году мы также планируем многое сделать для увеличения доходной базы бюджета. Есть положительная динамика и по объёму инвестиций. За девять месяцев текущего года рост составляет 28%. Мы прогнозируем, что фактическое поступление инвестиций будет не менее 200 миллиардов рублей.– Какие крупные инвестпроекты были реализованы в крае в этом году? Если сформулировать вопрос шире, что в целом стало "точками роста" для экономики Ставрополья в этот непростой период?– Мы постоянно работаем над улучшением инвестиционного климата. Наша задача – обеспечивать ежегодный 10-процентный прирост инвестиций. На это нас нацеливает президент, рост инвестиционных поступлений закреплён в национальных проектах. И в решение этой задачи вовлечены все территории края.Сегодня наш инвестиционный портфель включает 216 проектов на 219 миллиардов рублей. Если говорить о реализованных в текущем году, то их около сорока. Я бы выделил наиболее значимые.Это Старомарьевская солнечная электростанция с объёмом инвестиций порядка 19 миллиардов рублей. Самый крупный проект в стране такого рода, с завершением которого Ставрополье значительно укрепило свои позиции важного центра "зелёной энергетики" России.Мы активно строим и ветроэнергетические парки. На сегодня в крае уже три таких площадки. Запуск первого на Ставрополье ветропарка – ВЭС "Кочубеевская" – должен состояться до конца этого года. Есть планы в этой отрасли и на следующий год, а в целом мы ожидаем, что к концу 2022 года общая мощность объектов "зеленой" энергетики в крае должна составить около 850 МВт.Продолжаем развивать агропромышленный комплекс. В этом году завершено строительство завода по производству гибридов семян. Помимо его большого значения для развития растениеводства, предприятие дало почти 200 новых рабочих мест.Ещё один значимый агропроект – модернизация животноводческого комплекса молочного направления на 3,2 тысячи коров. Комплекс находится в Александровском районе и дал этой территории порядка 130 новых рабочих мест.Ряд новых проектов реализован при поддержке краевого Фонда развития промышленности. Например, в Невинномысске открыто новое кондитерское производство – фабрика "НКФ".Помимо этого, в работе находятся ещё несколько крупных проектов, запланированных к завершению на следующий год. Они затрагивают различные сферы – от сельского хозяйства до курортной и спортивной инфраструктуры.– Пандемия оказала какое-то влияние на структуру промышленного производства в крае? – Наши предприятия лёгкой промышленности были среди тех, кто быстро перестроил производство под запросы людей и медицинских организаций в условиях коронавируса.Как результат – край в краткие сроки смог закрыть потребности в многоразовых масках, бахилах, медицинских костюмах и антисептиках. И при этом помочь другим регионам и странам в решении этого вопроса.Сегодня в регионе производятся дезинфицирующие средства и кожные антисептики. На базе 14 предприятий организовано производство масок для лица. Выпуском бахил занимаются ещё два предприятия. Кроме того, на Ставрополье организовано производство ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха и комплектующих для ИВЛ.– Как идёт реализация нацпроектов в условиях пандемии?– Эта работа также не останавливалась ни на один день. Держу её на постоянном личном контроле. Дважды в неделю "сверяем часы" с ответственными за исполнение органами власти. Этому помогает и внедренная у нас электронная система, позволяющая практически онлайн отслеживать планы мероприятий.По многим проектам планы этого года уже почти полностью реализованы. Значимые для региона результаты принесло, к примеру, исполнение проекта "Безопасные и качественные автодороги". В этом году отремонтировано 72 дороги протяжённостью более 195 километров. Сократилось количество очагов аварийности. По нацпроекту "Жильё и городская среда" на Ставрополье уже завершено благоустройство 31 объекта. Также идёт строительство дошкольных образовательных учреждений в рамках нацпроекта "Демография". В текущем году уже введено в эксплуатацию 6 детских садов в общей сложности на 870 мест. Нацпроект "Образование" дал возможность начать строительство сразу 5 школ, две из которых – вводные объекты этого года, а три – следующего.Кроме того, в сельских школах были созданы 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Плюс, на Ставрополье в этом году открыт уже второй детский технопарк "Кванториум".Ещё один значимый объект этого года – Ставропольский краевой театр кукол. Его реставрация, без преувеличения, - эпохальное событие. Уникальное старинное здание XIX века нуждалось в основательном ремонте с 1987 года. Безусловно, о нормальной работе театра в тех условиях, что тут были, говорить не приходится. Спасибо главе государства за нацпроект "Культура". С его помощью мы смогли восстановить театр, памятник архитектуры края.– Ставрополье, как и весь Юг России, в этом году постигла засуха. Как аграрный регион отвечает на этот вызов? Например, мы помним, что весной вы использовали даже специальный самолет для вызывания осадков. Помогло?– На том этапе осадки удалось вызвать. Но этот год всё равно останется в истории края как один из самых засушливых. Защитить сельхозпроизводителей в таких условиях помогает агрострахование. И жизнь показывает востребованность этой меры. Число хозяйств, страхующих посевы, в крае растёт, как растёт и объём выплат. Только в этом году аграрии Ставрополья уже получили от страховых компаний более 1 миллиарда рублей. Сейчас идёт страхование озимых культур урожая будущего года. Уже заключены договоры на площади в полмиллиона гектаров — значительно больше, чем год назад. В свою очередь, мы работаем, чтобы сделать агрострахование более доступным. Причём, не только крупным хозяйствам, но и фермерам.Эффективно снижать риски земледелия в условиях засухи позволяет орошение. Проекты мелиорации мы последовательно реализуем на протяжении нескольких последних лет. Наша цель - увеличить площадь орошаемых земель к 2024 году до 100 тысяч гектаров. В этом году на Ставрополье благодаря инвестициям вводится в эксплуатацию 15,5 тысяч гектаров орошаемых земель. Государственная поддержка на реализацию работ уже составляет свыше 1 миллиарда рублей. Эти средства позволят возместить аграриям большую часть затрат. И сегодня десятки сельхозпроизводителей края ведут работы по проектированию, строят оросительные системы.– Как себя чувствует в нынешних условиях санаторно-курортная отрасль? Какие у неё перспективы?– Мы сделали все возможное, чтобы дать здравницам возможность поскорее приступить к работе после вынужденного простоя в несколько месяцев. С 1 июня они смогли вновь принять отдыхающих, и подавляющее большинство из 124 санаториев Кавминвод с тех пор стабильно работает. Самое пристальное внимание уделяется эпидемиологической защищенности как отдыхающих, так и сотрудников.Сегодня уже можно констатировать, что курортную отрасль мы сохранили. Но для того, чтобы она полностью восстановилась, еще потребуется время. Турпоток на Ставрополье с начала года составляет около 400 тысяч человек, это значительно меньше, чем обычно. Но спрос восстанавливается. Уже сейчас мы имеем более 30 тысяч бронирований. Есть прогнозы, что с началом в стране полномасштабной вакцинации дела пойдут лучше.Мы к этому готовимся. Надеемся, что следующий год позволит реализовать многие планы по событийному туризму, если это позволит эпидобстановка. В том числе, готовим Международный фестиваль фейерверков PyroFivePeaks. Грандиозное зрелищное событие, аналогов которому на Юге России нет. А еще сезон может запомниться благодаря глобальному музыкальному фестивалю. Это будет ярко и зрелищно. Очень хочется, чтобы эти планы удалось воплотить в 2021 году. Есть идеи и по развитию современной курортной инфраструктуры. Например, уникальный проект по созданию самого протяженного в Европе велотерренкура. Большие ожидания связываем и с началом реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", запланированного на 2021 год. У нас здесь три приоритета. Это развитие курортных территорий в интересах местных жителей, туристов. А также — привлечение инвесторов. Планируем сделать упор на благоустройстве, реконструкции и строительстве объектов, которые формируют лицо курортного региона - это памятники, достопримечательности, инженерные объекты, дороги. В целом намечено 164 мероприятия на 123 миллиарда рублей. По нашей оценке, выполнение нацпроекта позволит уже к 2031 году четырехкратно увеличить туристский поток на Ставрополье – до 5 миллионов человек в год. Планы амбициозные. Но именно такие и реализуются благодаря национальным проектам.

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https://ria.ru/20200929/stavropole-1577938123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кванториум, владимир владимиров, невинномысск, интервью