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"Ласковый как, котенок": что нужно знать о характере и воспитании стаффа

"Ласковый как, котенок": что нужно знать о характере и воспитании стаффа

Американский стаффордширский терьер — это умный, сильный и преданный пес. Об особенностях характера, ухода и дрессировки — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:51

2020-12-14T13:51

2020-12-14T13:51

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собаки

животные

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Американский стаффордширский терьер — это умный, сильный и преданный пес. Об особенностях характера, ухода и дрессировки — в материале РИА Новости.Описание породы и внешний вид стаффаСобаки породы американский стаффордширский терьер, или стафф, отличаются крепким и атлетичным телом с ярко выраженной мускулатурой. Благодаря этому они производят впечатление сильных и выносливых животных, но в то же время не лишены изящества и проворства. Высота в холке колеблется от 43 до 48 сантиметров, а масса тела — от 22 до 30 килограмм. Голова у представителей породы мощная, широкая и объемная, с острыми прямостоячими ушами. Их можно купировать или нет. Глаза у стаффов круглые, широко расставленные и обычно имеют темный цвет, а челюсти крепкие. Хвост средней длины сужается к концу, а в состоянии возбуждения держится прямо. Конечности у собак прямые, плотные и очень мускулистые. Окрас псов такой породы может быть разнообразным: однотонным, цветным, пятнистым, тигровым или пегим. Однако недостатком породы считается белый цвет, покрывающий большую часть тела. Шерсть амстаффов, как их еще называют, блестящая, короткая, плотно прилегающая к телу и на ощупь немного жесткая. Приобретать такого питомца следует только в проверенных питомниках. Цена стаффордширского терьера может начинаться от 30 тысяч рублей. История происхожденияРодиной породы считается Англия, где во времена Средневековья были популярны схватки быков, диких кабанов и медведей с собаками. Обычно для этих целей использовались мастифы и бульдоги, но они были не настолько проворные, чтобы с успехом сражаться с большими животными. Тогда бульдогов стали скрещивать с терьерами и в начале XIX века вывели бультерьера, которого использовали для собачьих боев. Позже порода стала именоваться "стаффордширский питбультерьер", однако после того, как она попала в США, название изменилось на "стаффордширский терьер".Американцам порода пришлась по душе, и стаффы стали охранниками домов и ферм от незваных гостей и диких животных. В самом конце XIX века был создан кинологический клуб, который занимался развитием этих собак, а чуть позже другие заводчики начали делать упор не на агрессию и бойцовские качества животных, а на их интеллект и преданность человеку. В 1936 году Американский кинологический клуб зарегистрировал породу "стаффордширский терьер", а в 1972 году Международная кинологическая ассоциация добавила определение "американский". Фотографии стаффаХарактерСтаффов окружает слава агрессивный и злых собак, но на самом деле это миф. Амстафф отличается сдержанностью, его непросто спровоцировать и вывести на агрессию. При этом обладает такими качествами как надежность, выносливость, сила, упорство и доброжелательность. Из-за сильной преданности хозяину будет ему отличным компаньоном, а развитые охранные инстинкты не позволят дать своего владельца в обиду. В целом, стафф терьер — это активный и порой даже шаловливый пес.Уход и содержаниеУход за такой собакой не требует много времени. Периодически ее следует расчесывать и купать по мере загрязнения или 1-2 раза в год с помощью специального шампуня. Начинать стричь когти можно уже с 10-месячного возраста и проводить процедуру следует раз в месяц. Щенкам стаффорда необходимо сделать все прививки, а в течение жизни собаки ее уши, зубы и глаза нужно регулярно осматривать, чтобы своевременно выявить воспаления. Собака стафф неприхотлива, поэтому спокойной живет как в квартире, так и в частном доме, главное, чтобы у нее был свой уголок, куда можно положить, например, лежак с бортиком. Прогулки должны быть регулярными. " Это активная собака, но при этом она спокойно привыкает и к коротким прогулкам. Она отлично подойдет в качестве компаньона для спорта, прекрасно занимается аджилити, фристайлом и другими видами физической нагрузки," — подчеркнула Светлана Васильева. Обучение и дрессировкаНачинать воспитание и дрессировку американского стаффордширского терьера следует с раннего возраста. Этот процесс нельзя пускать на самотек в надежде, что собака научится всему сама. В процессе социализации необходимо знакомить питомца с другими животными и людьми. Основной принцип воспитания американских стаффов звучит так: "То, что можно — можно всегда; то, что нельзя — нельзя ни при каких условиях". Это значит, что обозначать границы дозволенного нужно еще в раннем детстве, чтобы потом не переучивать собаку. При дрессировке ни в коем случае нельзя бить и наказывать животное. Баловать слишком сильно тоже не стоит. Кроме этого, категорически запрещено ломать психику амстаффа, делать из него агрессора. Любые успешно выполненные команды нужно поощрять лакомством или лаской. Помимо этого стоит учитывать, что начинающему собаководу с воспитанием питомца будет нелегко справиться, поэтому следует заводить щенка, уже имея некоторый опыт. Здоровье и болезниНесмотря на то, что американский стаффордширский терьер очень крепкий пес, славящийся хорошим здоровьем, выносливостью и силой, он имеет предрасположенность к некоторым заболеваниям. Это могут быть дисплазия тазобедренных суставов, вздутие живота, аллергические реакции, проявляющиеся в виде зуда и покраснений на коже. Также важно перед покупкой щенка удостовериться, что у него нет никаких генетических заболеваний. Например, мозжечковой атаксии, которая выражается в том, что собака теряет координацию, возможность нормально двигаться, начинает путаться в пространстве. Тесты на выявление заболевания следует сделать заранее. Образ жизни и питаниеДля стаффа лучше всего подходит активный образ жизни. "В молодом возрасте, чтобы собака ничего не грызла дома, ей нужно давать регулярные физические и умственные нагрузки, — порекомендовала специалист. — В них входят не только дрессировки, но и разнообразные игры. Просто мячик покидать — это уже умственно-физическая нагрузка". Это касается и уже взрослых собак.В питании порода неприхотлива, но нуждается в правильной диете для крепкой иммунной системы и хорошего здоровья.При выборе натурального рациона важно покупать только свежее мясо, его можно давать как в вареном, так и в сыром виде. Также в меню амстаффа следует добавить овощи, каши, супы, творог и вареные яйца. РазмножениеПоловое созревание у стафф терьеров начинается в возрасте 8-9 месяцев, но начинать вязку можно только после того, как организм питомца полностью созреет. Это рекомендуется делать не ранее 15 месяцев, но лучше всего после двух лет. Беременность стаффа длится около 63 дней.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домашние животные, собаки, животные