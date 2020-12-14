https://ria.ru/20201214/sosedov-1589119459.html
Лолита объяснила, почему считает критика Соседова "старой бабкой"
Лолита объяснила, почему считает критика Соседова "старой бабкой"
Между Лолитой Милявской и музыкальным критиком Сергеем Соседовым во время очередного выпуска шоу "Суперстар. Возвращение" на телеканале НТВ произошла перепалка. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:00
2020-12-14T18:00
2020-12-14T18:00
шоубиз
сергей соседов
знаменитости
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лолита милявская
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Между Лолитой Милявской и музыкальным критиком Сергеем Соседовым во время очередного выпуска шоу "Суперстар. Возвращение" на телеканале НТВ произошла перепалка.Причиной послужили довольно резкие замечания члена жюри шоу Соседова в адрес большинства музыкантов и критика песен, которые они исполняли.В частности, он назвал "посредственным" выбор композиции бывшей участницы "Тату" Юлии Волковой, скептически оценил вокальные данные экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина и выступление Николая Трубача.Участники проекта были явно расстроены словами Соседова, а Трубач и вовсе назвал его "инквизитором".Однако после того, как критик высказал мнение об "отсутствии драматургии" в исполнении песни "Как ты там", которую экс-солистка группы "Комбинация" Татьяна Иванова посвятила памяти ушедших из жизни отца и брата, Лолита не сдержалась.Она обвинила Соседова во "вкусовщине" и в непонимании тенденций в современной музыке. "Я боюсь, ты не в тренде!" — заявила ему Милявская.Соседов, со своей стороны, признал, что у него "очень высокая планка требований", судит он строго, но артисты его не понимают.Единственный, кто удостоился восторженной похвалы строгого критика, стал Богдан Титомир, исполнивший песню Элджея и Feduk "Розовое вино".53-летний артист вышел на сцену в розовой шубе, широких серебристых штанах и со странными линзами в глазах. Движения и сценический образ Богдана Соседов назвал "умилительными"."Молодеешь душой, когда слушаешь такие песни", — отметил критик, добавив, что артисту идут "прикольные штаны" и "розовая шубейка"."Мы сможем с тобой подружиться, бро", — ответил Соседову Титомир.
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сергей соседов, знаменитости, звезды, лолита милявская
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Между Лолитой Милявской и музыкальным критиком Сергеем Соседовым во время очередного выпуска шоу "Суперстар. Возвращение" на телеканале НТВ произошла
перепалка.
Причиной послужили довольно резкие замечания члена жюри шоу Соседова в адрес большинства музыкантов и критика песен, которые они исполняли.
В частности, он назвал "посредственным" выбор композиции бывшей участницы "Тату" Юлии Волковой, скептически оценил вокальные данные экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина и выступление Николая Трубача.
Участники проекта были явно расстроены словами Соседова, а Трубач и вовсе назвал его "инквизитором".
Однако после того, как критик высказал мнение об "отсутствии драматургии" в исполнении песни "Как ты там", которую экс-солистка группы "Комбинация" Татьяна Иванова посвятила памяти ушедших из жизни отца и брата, Лолита не сдержалась.
Она обвинила Соседова во "вкусовщине" и в непонимании тенденций в современной музыке. "Я боюсь, ты не в тренде!" — заявила ему Милявская.
"Сережа, мне 57, а я тебя слушаю, и у меня ощущение, что я говорю с бабкой, которой 180", — резко ответила критику певица.
Соседов, со своей стороны, признал, что у него "очень высокая планка требований", судит он строго, но артисты его не понимают.
Единственный, кто удостоился восторженной похвалы строгого критика, стал Богдан Титомир, исполнивший песню Элджея и Feduk "Розовое вино".
53-летний артист вышел на сцену в розовой шубе, широких серебристых штанах и со странными линзами в глазах. Движения и сценический образ Богдана Соседов назвал "умилительными".
"Молодеешь душой, когда слушаешь такие песни", — отметил критик, добавив, что артисту идут "прикольные штаны" и "розовая шубейка".
"Мы сможем с тобой подружиться, бро", — ответил Соседову Титомир.