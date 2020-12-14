Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201214/sochi-1589105509.html
В Сочи рассказали, где туристы смогут сдать тест и посмотреть фейерверк
В Сочи рассказали, где туристы смогут сдать тест и посмотреть фейерверк
В Краснодарском крае рассказали, как подготовились к встрече туристов курорты Красной Поляны, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:47
2020-12-14T14:47
туристы
новый год
туризм
коронавирус в россии
туризм
красная поляна
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569304319_0:77:3078:1808_1920x0_80_0_0_770e6bc462df848090f49041af0f0ed5.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Краснодарском крае рассказали, как подготовились к встрече туристов курорты Красной Поляны, сообщает АТОР.В горном кластере можно будет сдать анализ на COVID-19 и антитела, сообщает пресс-служба краевой администрации. Для тех, кто во время отдыха заболеет коронавирусом, развернут дополнительный госпиталь в Сочи, на базе Кожно-венерологического диспансера №2 . Также перед зимними праздниками начнут работу еще 12 машин "скорой". Десять бригад будут дежурить в горном кластере, две — в прибрежном."Заполняемость горного кластера, по прогнозам, составит 90 процентов, поэтому основная нагрузка ляжет на медучреждения Адлерского района и поселка Красная Поляна", — сообщили в пресс-службе администрации края.По информации краснодарских властей, сотрудники гостиниц и волонтеры будут предупреждать туристов о необходимости соблюдать масочный режим и требования по социальной дистанции, в том числе на новогодних ярмарках.Массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны не предусмотрено. У всех гостей будет возможность встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах.Места для организованного запуска фейерверков на горнолыжных курортах подберут таким образом, чтобы их залпы могли наблюдать из окон все постояльцы.
https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html
https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
красная поляна
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569304319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6350bd685990b353c9cfc58494ccd33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, новый год, коронавирус в россии, туризм, красная поляна, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сочи, краснодарский край

В Сочи рассказали, где туристы смогут сдать тест и посмотреть фейерверк

14:47 14.12.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы в медицинских масках на курорте "Красная поляна"
Туристы в медицинских масках на курорте Красная поляна - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Краснодарском крае рассказали, как подготовились к встрече туристов курорты Красной Поляны, сообщает АТОР.
В горном кластере можно будет сдать анализ на COVID-19 и антитела, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Для тех, кто во время отдыха заболеет коронавирусом, развернут дополнительный госпиталь в Сочи, на базе Кожно-венерологического диспансера №2 . Также перед зимними праздниками начнут работу еще 12 машин "скорой". Десять бригад будут дежурить в горном кластере, две — в прибрежном.
"Заполняемость горного кластера, по прогнозам, составит 90 процентов, поэтому основная нагрузка ляжет на медучреждения Адлерского района и поселка Красная Поляна", — сообщили в пресс-службе администрации края.
По информации краснодарских властей, сотрудники гостиниц и волонтеры будут предупреждать туристов о необходимости соблюдать масочный режим и требования по социальной дистанции, в том числе на новогодних ярмарках.
Спасо-Преображенский монастырь в Муроме - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 08:00Туризм
Город былинного богатыря и древних храмов. Как провести выходные в Муроме
Массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны не предусмотрено. У всех гостей будет возможность встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах.
Места для организованного запуска фейерверков на горнолыжных курортах подберут таким образом, чтобы их залпы могли наблюдать из окон все постояльцы.
Башкирские девушки в национальных костюмах - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 08:00Туризм
Бесценное золото и вкусный мед. Почему стоит ехать в Уфу
 
ТуризмтуристыНовый годКоронавирус в РоссииТуризмКрасная ПолянаАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмСочиКраснодарский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:07Роухани надеется на конкуренцию на президентских выборах в 2021 году
17:03В США началась вакцинация от коронавируса
17:01В России потерпевшие смогут влиять на решения по помилованию осужденных
16:59Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане
16:56Европейские эксперты по ядерной безопасности оценят Белорусскую АЭС
16:54Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма
16:32Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
Лента новостейМолния