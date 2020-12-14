https://ria.ru/20201214/sochi-1589105509.html

В Сочи рассказали, где туристы смогут сдать тест и посмотреть фейерверк

В Сочи рассказали, где туристы смогут сдать тест и посмотреть фейерверк

В Краснодарском крае рассказали, как подготовились к встрече туристов курорты Красной Поляны, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:47

2020-12-14T14:47

2020-12-14T14:47

туристы

новый год

туризм

коронавирус в россии

туризм

красная поляна

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569304319_0:77:3078:1808_1920x0_80_0_0_770e6bc462df848090f49041af0f0ed5.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Краснодарском крае рассказали, как подготовились к встрече туристов курорты Красной Поляны, сообщает АТОР.В горном кластере можно будет сдать анализ на COVID-19 и антитела, сообщает пресс-служба краевой администрации. Для тех, кто во время отдыха заболеет коронавирусом, развернут дополнительный госпиталь в Сочи, на базе Кожно-венерологического диспансера №2 . Также перед зимними праздниками начнут работу еще 12 машин "скорой". Десять бригад будут дежурить в горном кластере, две — в прибрежном."Заполняемость горного кластера, по прогнозам, составит 90 процентов, поэтому основная нагрузка ляжет на медучреждения Адлерского района и поселка Красная Поляна", — сообщили в пресс-службе администрации края.По информации краснодарских властей, сотрудники гостиниц и волонтеры будут предупреждать туристов о необходимости соблюдать масочный режим и требования по социальной дистанции, в том числе на новогодних ярмарках.Массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны не предусмотрено. У всех гостей будет возможность встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах.Места для организованного запуска фейерверков на горнолыжных курортах подберут таким образом, чтобы их залпы могли наблюдать из окон все постояльцы.

https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html

https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html

красная поляна

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, новый год, коронавирус в россии, туризм, красная поляна, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сочи, краснодарский край