https://ria.ru/20201214/sochi-1589105509.html
В Сочи рассказали, где туристы смогут сдать тест и посмотреть фейерверк
В Сочи рассказали, где туристы смогут сдать тест и посмотреть фейерверк
В Краснодарском крае рассказали, как подготовились к встрече туристов курорты Красной Поляны, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:47
2020-12-14T14:47
2020-12-14T14:47
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ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
сочи
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Краснодарском крае рассказали, как подготовились к встрече туристов курорты Красной Поляны, сообщает АТОР.В горном кластере можно будет сдать анализ на COVID-19 и антитела, сообщает пресс-служба краевой администрации. Для тех, кто во время отдыха заболеет коронавирусом, развернут дополнительный госпиталь в Сочи, на базе Кожно-венерологического диспансера №2 . Также перед зимними праздниками начнут работу еще 12 машин "скорой". Десять бригад будут дежурить в горном кластере, две — в прибрежном."Заполняемость горного кластера, по прогнозам, составит 90 процентов, поэтому основная нагрузка ляжет на медучреждения Адлерского района и поселка Красная Поляна", — сообщили в пресс-службе администрации края.По информации краснодарских властей, сотрудники гостиниц и волонтеры будут предупреждать туристов о необходимости соблюдать масочный режим и требования по социальной дистанции, в том числе на новогодних ярмарках.Массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны не предусмотрено. У всех гостей будет возможность встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах.Места для организованного запуска фейерверков на горнолыжных курортах подберут таким образом, чтобы их залпы могли наблюдать из окон все постояльцы.
https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html
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туристы, новый год, коронавирус в россии, туризм, красная поляна, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сочи, краснодарский край
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
В Краснодарском крае рассказали, как подготовились к встрече туристов курорты Красной Поляны, сообщает
АТОР.
В горном кластере можно будет сдать анализ на COVID-19 и антитела, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Для тех, кто во время отдыха заболеет коронавирусом, развернут дополнительный госпиталь в Сочи, на базе Кожно-венерологического диспансера №2 . Также перед зимними праздниками начнут работу еще 12 машин "скорой". Десять бригад будут дежурить в горном кластере, две — в прибрежном.
"Заполняемость горного кластера, по прогнозам, составит 90 процентов, поэтому основная нагрузка ляжет на медучреждения Адлерского района и поселка Красная Поляна", — сообщили в пресс-службе администрации края.
По информации краснодарских властей, сотрудники гостиниц и волонтеры будут предупреждать туристов о необходимости соблюдать масочный режим и требования по социальной дистанции, в том числе на новогодних ярмарках.
Массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны не предусмотрено. У всех гостей будет возможность встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах.
Места для организованного запуска фейерверков на горнолыжных курортах подберут таким образом, чтобы их залпы могли наблюдать из окон все постояльцы.