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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201214/sobchak-1589123111.html
Отказ завести дело по конфликту при съемках Собчак в монастыре отменен
Отказ завести дело по конфликту при съемках Собчак в монастыре отменен
Следователи отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак в Среднеуральском монастыре, где укрывается... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:25
2020-12-14T14:25
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
новости - религия и мировоззрение
ксения собчак
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак в Среднеуральском монастыре, где укрывается отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), после обжалования постановление было отменено, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.В июне Собчак сообщила о том, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о Сергии и об возможном избиении в монастыре детей. По ее словам, у режиссера Сергея Ерженкова был диагностирован перелом кисти руки."По факту воспрепятствования журналистской деятельности был технический отказ (в возбуждении уголовного дела). Потом отменили отказ, потому что сочли его незаконным, необоснованным и немотивированным", - сказал собеседник агентства, уточнив, что постановление было отменено после обжалования.Бадамшин, являющийся адвокатом Ерженкова, добавил, что сейчас доследственная проверка по данному факту продолжается.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова ранее рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
https://ria.ru/20201026/monastyr-1581565535.html
https://ria.ru/20201006/monastyr-1578448570.html
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среднеуральский женский монастырь, новости - религия и мировоззрение, ксения собчак

Отказ завести дело по конфликту при съемках Собчак в монастыре отменен

14:25 14.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак в Среднеуральском монастыре, где укрывается отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), после обжалования постановление было отменено, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
В июне Собчак сообщила о том, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о Сергии и об возможном избиении в монастыре детей. По ее словам, у режиссера Сергея Ерженкова был диагностирован перелом кисти руки.
"По факту воспрепятствования журналистской деятельности был технический отказ (в возбуждении уголовного дела). Потом отменили отказ, потому что сочли его незаконным, необоснованным и немотивированным", - сказал собеседник агентства, уточнив, что постановление было отменено после обжалования.
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря. Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери Спорительница хлебов, основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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СК возбудил два уголовных дела из-за ситуации в Среднеуральском монастыре
Бадамшин, являющийся адвокатом Ерженкова, добавил, что сейчас доследственная проверка по данному факту продолжается.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
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Среднеуральскому монастырю прочат судьбу "секты Виссариона"
СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова ранее рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьНовости - Религия и мировоззрениеКсения Собчак
 
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