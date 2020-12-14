https://ria.ru/20201214/sobchak-1589123111.html

Отказ завести дело по конфликту при съемках Собчак в монастыре отменен

Отказ завести дело по конфликту при съемках Собчак в монастыре отменен

Следователи отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак в Среднеуральском монастыре, где укрывается... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:25

2020-12-14T14:25

2020-12-14T14:25

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

новости - религия и мировоззрение

ксения собчак

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак в Среднеуральском монастыре, где укрывается отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), после обжалования постановление было отменено, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.В июне Собчак сообщила о том, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о Сергии и об возможном избиении в монастыре детей. По ее словам, у режиссера Сергея Ерженкова был диагностирован перелом кисти руки."По факту воспрепятствования журналистской деятельности был технический отказ (в возбуждении уголовного дела). Потом отменили отказ, потому что сочли его незаконным, необоснованным и немотивированным", - сказал собеседник агентства, уточнив, что постановление было отменено после обжалования.Бадамшин, являющийся адвокатом Ерженкова, добавил, что сейчас доследственная проверка по данному факту продолжается.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова ранее рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

https://ria.ru/20201026/monastyr-1581565535.html

https://ria.ru/20201006/monastyr-1578448570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, новости - религия и мировоззрение, ксения собчак