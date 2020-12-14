Питомец с непростым нравом: что нужно знать о содержании сиамской кошки

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сиамская кошка — одна из самых известных пород, популярная во всем мире. О характере, особенностях ухода и воспитания — в материале РИА Новости.Описание породы и внешний вид сиамской кошкиПороду отличает гибкое, стройное, длинное, но при этом мускулистое тело. Она имеет средний размер, а вес колеблется от 2,5 до 6 килограммов. Отличительной чертой сиамской кошки считается необычный окрас, при котором туловище светлое, а мордочка, хвост, лапы и уши имеют темно-коричневый, а порой и черный цвет. Допускаются шоколадные, голубовато-серые, кремовые, розово-коричневые оттенки шерсти. Она, в свою очередь, короткая, блестящая, с тонкой текстурой, без плотного подшерстка. Из-за этой особенности порода вызывает меньше аллергии. Примечательно, что сиамские котята рождаются белыми и только в возрасте 6-10 месяцев приобретают характерный внешний вид. Лапы сиамской кошки изящные и тонкие, при этом задние длиннее, чем передние. Животное имеет большие треугольные уши и выразительные голубые глаза миндалевидной формы. Сейчас на территории России активно разводят эту породу. Чтобы купить сиамского котенка, следует обратиться в один из проверенных питомников. О репутации заведения можно судить, в частности, по отзывам в Интернете. В зависимости от характеристик котенка сиамской кошки цена может варьироваться от 3 тысяч до 30 тысяч рублей.История происхожденияИзвестно, что сиамская кошка впервые появилась в Таиланде, который до середины прошлого столетия назывался Сиамом. По мнению некоторых исследователей, порода зародилась в древнем городе Аюда. На территории страны кошка считалась священной, наделенной “великой силой” и обитала в храмах. Держать ее разрешалось только членам королевской семьи, а для простых смертных владение и вывоз из страны были строго запрещены. Именно поэтому остальной свет узнал о ней лишь в 1872 году, когда сиамскую кошку представили на выставке в Лондоне. В 1884 году британскому консулу Оуэну Гуду удалось вывезти еще двух подобных котят. Вскоре был создан стандарт этой породы и первый клуб ее любителей. Известно, что сиамские кошки были питомцами президентов США Резерфорда и Картера. Также эта порода популярна у творческих личностей. Владельцами сиамов были лидер The Beatles Джон Леннон, актриса Вивьен Ли, сыгравшая в "Унесенных ветром", а также писатель Энтони Берджесс, автор “Заводного апельсина”.Фотографии сиамской кошкиХарактерБытует мнение, что кот сиамский — это мстительное, злое, агрессивное и крайне непокладистое животное, однако многие специалисты не согласны с такой точкой зрения. Он действительно бывает своенравен и упрям, нуждается в уважении, любви и заботе. Особенность этой породы — искусное использование голосовых связок: меняя тональность звука, сиамские кошки могут выражать различные чувства — симпатию, беспокойство или волнение. Такому питомцу необходимо много общения, которое не должно ограничиваться только активными играми. Кроме того, кошка сиамская чувствительна к поведению человека. Ее может обидеть грубый тон или недовольство владельца, поэтому не рекомендуется повышать голос или ругать животное без причины. К своему хозяину она относится с любовью, быстро привязывается к нему, ласкается и чуть ли не ходит за ним по пятам, поэтому плохо переносит одиночество. Животное не следует заводить людям, которые не смогут уделить ему должного внимания, а также тем, у кого уже есть коты, потому что сиам может не прижиться в доме с другими мохнатыми обитателями.С детьми сиамские питомцы ладят неплохо, но только при условии, что ребенок не относится к ним, как к плюшевым игрушкам — не таскает за хвост, не мучает, не бьет. Если это произошло, велика вероятность, что животное проявит агрессию. Также порода отличается активностью, высоким интеллектом, что помогает ей неплохо понимать своего хозяина. В целом, у сиамской кошки характер сдержанный, но ласковый. Уход и содержаниеБлагодаря короткой шерсти, ухаживать за сиамскими кошками довольно просто. Вычесывать их нужно всего лишь раз в неделю, периодически аккуратно подстригать когти, не затрагивая при этом живых тканей. Частые водные процедуры следует исключить, потому что сиамская порода сама по себе очень чистоплотна. Гулять с питомцем на улице допускается, но только на шлейке. Важно следить за здоровьем глаз и ушей сиамской кошки, а также чистить зубы из-за того, что она предрасположена к стоматологическим проблемам. Для профилактики заболеваний необходимо регулярно посещать ветеринарного врача. Обучение и дрессировкаИз-за своей природной сообразительности и ума сиамские коты очень быстро поддаются дрессировке. Первое, чему стоит научить котенка — пользоваться лотком. По мере роста малышу можно показывать некоторые команды, например, “Сидеть!”, “Дай лапу!” и так далее. Во время воспитания запрещается применять физическую силу, заставлять питомца делать что-то против его воли, кричать и ругаться. Важно проявить терпение, потому что сиамские кошки могут быть упрямыми. За успешно выполненную команду их необходимо поощрить лакомством или лаской. Длительность тренировки не должна превышать 15 минут. Здоровье и болезниПродолжительность жизни при должном уходе и питании колеблется в пределах 12-20 лет. Несмотря на хороший иммунитет, сиамская порода кошек имеет склонность к некоторым заболеваниям. Среди них можно выделить астму и другие болезни дыхательной системы, амилоидоз и врожденные пороки сердечно-сосудистой системы. Также у сиамских кошек могут возникнуть зубной камень, гингивит и ожирение. Образ жизни и питаниеДля поддержания здоровья питомцу необходим полноценный, сбалансированный рацион, поэтому многие заводчики рекомендуют использовать только сухой корм премиум-класса. Взрослым котам следует давать пищу 2-3 раза в день, а сиамский котенок нуждается 3-6-разовом питании в зависимости от возраста. Важно учитывать, что порода не любит смену рациона, поэтому лучше корм не менять.При выборе натуральной диеты для сиамской кошки важно соблюдать баланс витаминов и минералов. Животному нельзя давать вредную пищу: сладости, копчености, соленое, острое и пряное.РазмножениеСчитается, что сиамская кошка начинает физически созревать с 9-месячного возраста, а способность к воспроизводству появляется после десяти месяцев. Несмотря на это, вязать ее следует только тогда, когда животному исполнится полтора или два года. Во время первой течки делать это категорически запрещено.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сиамская кошка — одна из самых известных пород, популярная во всем мире. О характере, особенностях ухода и воспитания — в материале РИА Новости.
Описание породы и внешний вид сиамской кошки
Породу отличает гибкое, стройное, длинное, но при этом мускулистое тело. Она имеет средний размер, а вес колеблется от 2,5 до 6 килограммов. Отличительной чертой сиамской кошки считается необычный окрас, при котором туловище светлое, а мордочка, хвост, лапы и уши имеют темно-коричневый, а порой и черный цвет. Допускаются шоколадные, голубовато-серые, кремовые, розово-коричневые оттенки шерсти. Она, в свою очередь, короткая, блестящая, с тонкой текстурой, без плотного подшерстка. Из-за этой особенности порода вызывает меньше аллергии. Примечательно, что сиамские котята рождаются белыми и только в возрасте 6-10 месяцев приобретают характерный внешний вид.
Лапы сиамской кошки изящные и тонкие, при этом задние длиннее, чем передние. Животное имеет большие треугольные уши и выразительные голубые глаза миндалевидной формы.
Сейчас на территории России активно разводят эту породу. Чтобы купить сиамского котенка, следует обратиться в один из проверенных питомников. О репутации заведения можно судить, в частности, по отзывам в Интернете.
В зависимости от характеристик котенка сиамской кошки цена может варьироваться от 3 тысяч до 30 тысяч рублей.
Известно, что сиамская кошка впервые появилась в Таиланде, который до середины прошлого столетия назывался Сиамом. По мнению некоторых исследователей, порода зародилась в древнем городе Аюда. На территории страны кошка считалась священной, наделенной “великой силой” и обитала в храмах. Держать ее разрешалось только членам королевской семьи, а для простых смертных владение и вывоз из страны были строго запрещены. Именно поэтому остальной свет узнал о ней лишь в 1872 году, когда сиамскую кошку представили на выставке в Лондоне. В 1884 году британскому консулу Оуэну Гуду удалось вывезти еще двух подобных котят. Вскоре был создан стандарт этой породы и первый клуб ее любителей. Известно, что сиамские кошки были питомцами президентов США Резерфорда и Картера. Также эта порода популярна у творческих личностей. Владельцами сиамов были лидер The Beatles Джон Леннон, актриса Вивьен Ли, сыгравшая в "Унесенных ветром", а также писатель Энтони Берджесс, автор “Заводного апельсина”.
Бытует мнение, что кот сиамский — это мстительное, злое, агрессивное и крайне непокладистое животное, однако многие специалисты не согласны с такой точкой зрения. Он действительно бывает своенравен и упрям, нуждается в уважении, любви и заботе.
Особенность этой породы — искусное использование голосовых связок: меняя тональность звука, сиамские кошки могут выражать различные чувства — симпатию, беспокойство или волнение. Такому питомцу необходимо много общения, которое не должно ограничиваться только активными играми.
Кроме того, кошка сиамская чувствительна к поведению человека. Ее может обидеть грубый тон или недовольство владельца, поэтому не рекомендуется повышать голос или ругать животное без причины. К своему хозяину она относится с любовью, быстро привязывается к нему, ласкается и чуть ли не ходит за ним по пятам, поэтому плохо переносит одиночество. Животное не следует заводить людям, которые не смогут уделить ему должного внимания, а также тем, у кого уже есть коты, потому что сиам может не прижиться в доме с другими мохнатыми обитателями.
С детьми сиамские питомцы ладят неплохо, но только при условии, что ребенок не относится к ним, как к плюшевым игрушкам — не таскает за хвост, не мучает, не бьет. Если это произошло, велика вероятность, что животное проявит агрессию. Также порода отличается активностью, высоким интеллектом, что помогает ей неплохо понимать своего хозяина. В целом, у сиамской кошки характер сдержанный, но ласковый.
Уход и содержание
Благодаря короткой шерсти, ухаживать за сиамскими кошками довольно просто. Вычесывать их нужно всего лишь раз в неделю, периодически аккуратно подстригать когти, не затрагивая при этом живых тканей. Частые водные процедуры следует исключить, потому что сиамская порода сама по себе очень чистоплотна. Гулять с питомцем на улице допускается, но только на шлейке.
Важно следить за здоровьем глаз и ушей сиамской кошки, а также чистить зубы из-за того, что она предрасположена к стоматологическим проблемам. Для профилактики заболеваний необходимо регулярно посещать ветеринарного врача.
Из-за своей природной сообразительности и ума сиамские коты очень быстро поддаются дрессировке. Первое, чему стоит научить котенка — пользоваться лотком. По мере роста малышу можно показывать некоторые команды, например, “Сидеть!”, “Дай лапу!” и так далее. Во время воспитания запрещается применять физическую силу, заставлять питомца делать что-то против его воли, кричать и ругаться. Важно проявить терпение, потому что сиамские кошки могут быть упрямыми. За успешно выполненную команду их необходимо поощрить лакомством или лаской. Длительность тренировки не должна превышать 15 минут.
Здоровье и болезни
Продолжительность жизни при должном уходе и питании колеблется в пределах 12-20 лет. Несмотря на хороший иммунитет, сиамская порода кошек имеет склонность к некоторым заболеваниям. Среди них можно выделить астму и другие болезни дыхательной системы, амилоидоз и врожденные пороки сердечно-сосудистой системы. Также у сиамских кошек могут возникнуть зубной камень, гингивит и ожирение.
Для поддержания здоровья питомцу необходим полноценный, сбалансированный рацион, поэтому многие заводчики рекомендуют использовать только сухой корм премиум-класса. Взрослым котам следует давать пищу 2-3 раза в день, а сиамский котенок нуждается 3-6-разовом питании в зависимости от возраста. Важно учитывать, что порода не любит смену рациона, поэтому лучше корм не менять.
При выборе натуральной диеты для сиамской кошки важно соблюдать баланс витаминов и минералов. Животному нельзя давать вредную пищу: сладости, копчености, соленое, острое и пряное.
Размножение
Считается, что сиамская кошка начинает физически созревать с 9-месячного возраста, а способность к воспроизводству появляется после десяти месяцев. Несмотря на это, вязать ее следует только тогда, когда животному исполнится полтора или два года. Во время первой течки делать это категорически запрещено.
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