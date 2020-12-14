https://ria.ru/20201214/siamskaya-1589120383.html

Питомец с непростым нравом: что нужно знать о содержании сиамской кошки

Питомец с непростым нравом: что нужно знать о содержании сиамской кошки

Сиамская кошка — одна из самых известных пород, популярная во всем мире. О характере, особенностях ухода и воспитания — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:18

2020-12-14T14:18

2020-12-14T14:18

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сиамская кошка — одна из самых известных пород, популярная во всем мире. О характере, особенностях ухода и воспитания — в материале РИА Новости.Описание породы и внешний вид сиамской кошкиПороду отличает гибкое, стройное, длинное, но при этом мускулистое тело. Она имеет средний размер, а вес колеблется от 2,5 до 6 килограммов. Отличительной чертой сиамской кошки считается необычный окрас, при котором туловище светлое, а мордочка, хвост, лапы и уши имеют темно-коричневый, а порой и черный цвет. Допускаются шоколадные, голубовато-серые, кремовые, розово-коричневые оттенки шерсти. Она, в свою очередь, короткая, блестящая, с тонкой текстурой, без плотного подшерстка. Из-за этой особенности порода вызывает меньше аллергии. Примечательно, что сиамские котята рождаются белыми и только в возрасте 6-10 месяцев приобретают характерный внешний вид. Лапы сиамской кошки изящные и тонкие, при этом задние длиннее, чем передние. Животное имеет большие треугольные уши и выразительные голубые глаза миндалевидной формы. Сейчас на территории России активно разводят эту породу. Чтобы купить сиамского котенка, следует обратиться в один из проверенных питомников. О репутации заведения можно судить, в частности, по отзывам в Интернете. В зависимости от характеристик котенка сиамской кошки цена может варьироваться от 3 тысяч до 30 тысяч рублей.История происхожденияИзвестно, что сиамская кошка впервые появилась в Таиланде, который до середины прошлого столетия назывался Сиамом. По мнению некоторых исследователей, порода зародилась в древнем городе Аюда. На территории страны кошка считалась священной, наделенной “великой силой” и обитала в храмах. Держать ее разрешалось только членам королевской семьи, а для простых смертных владение и вывоз из страны были строго запрещены. Именно поэтому остальной свет узнал о ней лишь в 1872 году, когда сиамскую кошку представили на выставке в Лондоне. В 1884 году британскому консулу Оуэну Гуду удалось вывезти еще двух подобных котят. Вскоре был создан стандарт этой породы и первый клуб ее любителей. Известно, что сиамские кошки были питомцами президентов США Резерфорда и Картера. Также эта порода популярна у творческих личностей. Владельцами сиамов были лидер The Beatles Джон Леннон, актриса Вивьен Ли, сыгравшая в "Унесенных ветром", а также писатель Энтони Берджесс, автор “Заводного апельсина”.Фотографии сиамской кошкиХарактерБытует мнение, что кот сиамский — это мстительное, злое, агрессивное и крайне непокладистое животное, однако многие специалисты не согласны с такой точкой зрения. Он действительно бывает своенравен и упрям, нуждается в уважении, любви и заботе. Особенность этой породы — искусное использование голосовых связок: меняя тональность звука, сиамские кошки могут выражать различные чувства — симпатию, беспокойство или волнение. Такому питомцу необходимо много общения, которое не должно ограничиваться только активными играми. Кроме того, кошка сиамская чувствительна к поведению человека. Ее может обидеть грубый тон или недовольство владельца, поэтому не рекомендуется повышать голос или ругать животное без причины. К своему хозяину она относится с любовью, быстро привязывается к нему, ласкается и чуть ли не ходит за ним по пятам, поэтому плохо переносит одиночество. Животное не следует заводить людям, которые не смогут уделить ему должного внимания, а также тем, у кого уже есть коты, потому что сиам может не прижиться в доме с другими мохнатыми обитателями.С детьми сиамские питомцы ладят неплохо, но только при условии, что ребенок не относится к ним, как к плюшевым игрушкам — не таскает за хвост, не мучает, не бьет. Если это произошло, велика вероятность, что животное проявит агрессию. Также порода отличается активностью, высоким интеллектом, что помогает ей неплохо понимать своего хозяина. В целом, у сиамской кошки характер сдержанный, но ласковый. Уход и содержаниеБлагодаря короткой шерсти, ухаживать за сиамскими кошками довольно просто. Вычесывать их нужно всего лишь раз в неделю, периодически аккуратно подстригать когти, не затрагивая при этом живых тканей. Частые водные процедуры следует исключить, потому что сиамская порода сама по себе очень чистоплотна. Гулять с питомцем на улице допускается, но только на шлейке. Важно следить за здоровьем глаз и ушей сиамской кошки, а также чистить зубы из-за того, что она предрасположена к стоматологическим проблемам. Для профилактики заболеваний необходимо регулярно посещать ветеринарного врача. Обучение и дрессировкаИз-за своей природной сообразительности и ума сиамские коты очень быстро поддаются дрессировке. Первое, чему стоит научить котенка — пользоваться лотком. По мере роста малышу можно показывать некоторые команды, например, “Сидеть!”, “Дай лапу!” и так далее. Во время воспитания запрещается применять физическую силу, заставлять питомца делать что-то против его воли, кричать и ругаться. Важно проявить терпение, потому что сиамские кошки могут быть упрямыми. За успешно выполненную команду их необходимо поощрить лакомством или лаской. Длительность тренировки не должна превышать 15 минут. Здоровье и болезниПродолжительность жизни при должном уходе и питании колеблется в пределах 12-20 лет. Несмотря на хороший иммунитет, сиамская порода кошек имеет склонность к некоторым заболеваниям. Среди них можно выделить астму и другие болезни дыхательной системы, амилоидоз и врожденные пороки сердечно-сосудистой системы. Также у сиамских кошек могут возникнуть зубной камень, гингивит и ожирение. Образ жизни и питаниеДля поддержания здоровья питомцу необходим полноценный, сбалансированный рацион, поэтому многие заводчики рекомендуют использовать только сухой корм премиум-класса. Взрослым котам следует давать пищу 2-3 раза в день, а сиамский котенок нуждается 3-6-разовом питании в зависимости от возраста. Важно учитывать, что порода не любит смену рациона, поэтому лучше корм не менять.При выборе натуральной диеты для сиамской кошки важно соблюдать баланс витаминов и минералов. Животному нельзя давать вредную пищу: сладости, копчености, соленое, острое и пряное.РазмножениеСчитается, что сиамская кошка начинает физически созревать с 9-месячного возраста, а способность к воспроизводству появляется после десяти месяцев. Несмотря на это, вязать ее следует только тогда, когда животному исполнится полтора или два года. Во время первой течки делать это категорически запрещено.

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https://ria.ru/20201210/koshki-1588643097.html

https://ria.ru/20200308/1568323901.html

https://ria.ru/20201209/koshka-1588495261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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