https://ria.ru/20201214/shkolnitsy-1589072834.html
В Йошкар-Оле пять школьниц госпитализировали с урока
В Йошкар-Оле пять школьниц госпитализировали с урока
Доследственная проверка проводится в Йошкар-Оле после того, как пятерых старшеклассниц госпитализировали из школы, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:56
2020-12-14T10:56
2020-12-14T12:29
следственный комитет россии (ск рф)
йошкар-ола
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6edb8b8dd1d9e836df540e83f7d7201f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек — РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Йошкар-Оле после того, как пятерых старшеклассниц госпитализировали из школы, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.Пяти школьницам в возрасте 15-16 лет стало плохо на уроке 9 декабря, они были госпитализированы. Сейчас жизни детей ничто не угрожает. Для определения причины недомогания взяты соответствующие анализы, назначены экспертизы.Позднее в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что никаких токсических веществ в организме пяти госпитализированных с уроков старшеклассниц в Йошкар-Оле."Состояние пациенток удовлетворительное. Спустя сутки они были выписаны из больницы. При проведении химико-токсикологической экспертизы никакие токсические вещества не выявлены – ни наркотические, ни алкоголь, ни лекарственные препараты", - рассказала агентству заместитель министра здравоохранения Марий Эл Татьяна Бастракова.Она добавила, что девочки учатся в одном классе, больше никому из их одноклассников и учеников других классов медицинская помощь не понадобилась.
https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579444038.html
йошкар-ола
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_add8ec8ccb3b06cedea3772f28a5c0a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), йошкар-ола, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек — РИА Новости.
Доследственная проверка проводится в Йошкар-Оле
после того, как пятерых старшеклассниц госпитализировали из школы, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
Пяти школьницам в возрасте 15-16 лет стало плохо на уроке 9 декабря, они были госпитализированы. Сейчас жизни детей ничто не угрожает. Для определения причины недомогания взяты соответствующие анализы, назначены экспертизы.
"По данному факту следственным отделом по городу Йошкар-Ола следственного управления СК РФ по республике Марий Эл проводится доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Позднее в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что никаких токсических веществ в организме пяти госпитализированных с уроков старшеклассниц в Йошкар-Оле.
"Состояние пациенток удовлетворительное. Спустя сутки они были выписаны из больницы. При проведении химико-токсикологической экспертизы никакие токсические вещества не выявлены – ни наркотические, ни алкоголь, ни лекарственные препараты", - рассказала агентству заместитель министра здравоохранения Марий Эл Татьяна Бастракова.
Она добавила, что девочки учатся в одном классе, больше никому из их одноклассников и учеников других классов медицинская помощь не понадобилась.
"Это также точно не пищевое отравление", - подчеркнула она.