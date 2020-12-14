https://ria.ru/20201214/shkolnitsy-1589072834.html

В Йошкар-Оле пять школьниц госпитализировали с урока

В Йошкар-Оле пять школьниц госпитализировали с урока

Доследственная проверка проводится в Йошкар-Оле после того, как пятерых старшеклассниц госпитализировали из школы, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:56

2020-12-14T10:56

2020-12-14T12:29

следственный комитет россии (ск рф)

йошкар-ола

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек — РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Йошкар-Оле после того, как пятерых старшеклассниц госпитализировали из школы, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.Пяти школьницам в возрасте 15-16 лет стало плохо на уроке 9 декабря, они были госпитализированы. Сейчас жизни детей ничто не угрожает. Для определения причины недомогания взяты соответствующие анализы, назначены экспертизы.Позднее в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что никаких токсических веществ в организме пяти госпитализированных с уроков старшеклассниц в Йошкар-Оле."Состояние пациенток удовлетворительное. Спустя сутки они были выписаны из больницы. При проведении химико-токсикологической экспертизы никакие токсические вещества не выявлены – ни наркотические, ни алкоголь, ни лекарственные препараты", - рассказала агентству заместитель министра здравоохранения Марий Эл Татьяна Бастракова.Она добавила, что девочки учатся в одном классе, больше никому из их одноклассников и учеников других классов медицинская помощь не понадобилась.

https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579444038.html

йошкар-ола

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), йошкар-ола, происшествия