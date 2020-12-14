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В Йошкар-Оле пять школьниц госпитализировали с урока
В Йошкар-Оле пять школьниц госпитализировали с урока
Доследственная проверка проводится в Йошкар-Оле после того, как пятерых старшеклассниц госпитализировали из школы, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:56
2020-12-14T12:29
следственный комитет россии (ск рф)
йошкар-ола
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек — РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Йошкар-Оле после того, как пятерых старшеклассниц госпитализировали из школы, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.Пяти школьницам в возрасте 15-16 лет стало плохо на уроке 9 декабря, они были госпитализированы. Сейчас жизни детей ничто не угрожает. Для определения причины недомогания взяты соответствующие анализы, назначены экспертизы.Позднее в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что никаких токсических веществ в организме пяти госпитализированных с уроков старшеклассниц в Йошкар-Оле."Состояние пациенток удовлетворительное. Спустя сутки они были выписаны из больницы. При проведении химико-токсикологической экспертизы никакие токсические вещества не выявлены – ни наркотические, ни алкоголь, ни лекарственные препараты", - рассказала агентству заместитель министра здравоохранения Марий Эл Татьяна Бастракова.Она добавила, что девочки учатся в одном классе, больше никому из их одноклассников и учеников других классов медицинская помощь не понадобилась.
https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579444038.html
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следственный комитет россии (ск рф), йошкар-ола, происшествия

В Йошкар-Оле пять школьниц госпитализировали с урока

10:56 14.12.2020 (обновлено: 12:29 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек — РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Йошкар-Оле после того, как пятерых старшеклассниц госпитализировали из школы, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
Пяти школьницам в возрасте 15-16 лет стало плохо на уроке 9 декабря, они были госпитализированы. Сейчас жизни детей ничто не угрожает. Для определения причины недомогания взяты соответствующие анализы, назначены экспертизы.
"По данному факту следственным отделом по городу Йошкар-Ола следственного управления СК РФ по республике Марий Эл проводится доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Позднее в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что никаких токсических веществ в организме пяти госпитализированных с уроков старшеклассниц в Йошкар-Оле.
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"Состояние пациенток удовлетворительное. Спустя сутки они были выписаны из больницы. При проведении химико-токсикологической экспертизы никакие токсические вещества не выявлены – ни наркотические, ни алкоголь, ни лекарственные препараты", - рассказала агентству заместитель министра здравоохранения Марий Эл Татьяна Бастракова.
Она добавила, что девочки учатся в одном классе, больше никому из их одноклассников и учеников других классов медицинская помощь не понадобилась.
"Это также точно не пищевое отравление", - подчеркнула она.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Йошкар-ОлаПроисшествия
 
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