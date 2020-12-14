https://ria.ru/20201214/shkola-1589182075.html
Прокуратура проверит школу в Йошкар-Оле после госпитализации учениц
Прокуратура проверит школу в Йошкар-Оле после госпитализации учениц
Прокуратура Марий Эл оценит выполнение администрацией школы-интерната в Йошкар-Оле обязанностей по контролю за круглосуточно находящимися там детьми после... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:38
2020-12-14T17:38
2020-12-14T17:38
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
йошкар-ола
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура Марий Эл оценит выполнение администрацией школы-интерната в Йошкар-Оле обязанностей по контролю за круглосуточно находящимися там детьми после госпитализации пяти учениц с урока, сообщается на сайте ведомства."Девятого декабря с учебного занятия по балету, проводимого на базе Национальной президентской школы искусств для одаренных детей, по состоянию здоровья госпитализированы в лечебное учреждение 5 девочек. Четыре девочки учатся и проживают в Национальной президентской школе-интернате, одна из госпитализированных проживает с родителями в Йошкар-Оле", - говорится в сообщении прокуратуры Марий Эл.Отмечается, что проведенные первичные и лабораторные обследования не выявили у госпитализированных вирусной инфекции и пищевых нарушений, угрожающих их здоровью. Все госпитализированные девочки уже выписаны и находятся под наблюдением медиков в условиях амбулаторного контроля по месту проживания с родителями."Факт госпитализации девочек в лечебное учреждение явился поводом для проведения прокурорской проверки на предмет исполнения законодательства об образовании и охране жизни и здоровья детей. Прокуратура даст оценку выполнению должностными лицами администраций школы-интерната и школы искусств своих должностных обязанностей по контролю за детьми, круглосуточно находящимися в школе-интернате", - подчеркивается в сообщении.Ранее сообщалось, что региональный СУСК проводит доследственную проверку после госпитализации детей с занятия. Как рассказали РИА Новости в региональном минздраве, в организме старшеклассниц не обнаружено никаких токсических веществ – ни наркотиков, ни алкоголя, ни лекарств. В региональном управлении Роспотребнадзора исключили версию пищевого отравления.Как заявил агентству информированный источник, госпитализированные девочки учились в балетном классе и довели себя до обморока диетами. Директор Национальной президентской школы-интерната Лидия Иксанова отказалась комментировать версию про голодный обморок юных танцовщиц, но сказала, что сейчас с девочками все в порядке, они "кушают под присмотром" и с ними работает психолог.
https://ria.ru/20201212/shkola-1588911054.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), йошкар-ола, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости.
Прокуратура Марий Эл оценит выполнение администрацией школы-интерната в Йошкар-Оле
обязанностей по контролю за круглосуточно находящимися там детьми после госпитализации пяти учениц с урока, сообщается на сайте ведомства.
"Девятого декабря с учебного занятия по балету, проводимого на базе Национальной президентской школы искусств для одаренных детей, по состоянию здоровья госпитализированы в лечебное учреждение 5 девочек. Четыре девочки учатся и проживают в Национальной президентской школе-интернате, одна из госпитализированных проживает с родителями в Йошкар-Оле", - говорится в сообщении прокуратуры Марий Эл.
Отмечается, что проведенные первичные и лабораторные обследования не выявили у госпитализированных вирусной инфекции и пищевых нарушений, угрожающих их здоровью. Все госпитализированные девочки уже выписаны и находятся под наблюдением медиков в условиях амбулаторного контроля по месту проживания с родителями.
"Факт госпитализации девочек в лечебное учреждение явился поводом для проведения прокурорской проверки на предмет исполнения законодательства об образовании и охране жизни и здоровья детей. Прокуратура даст оценку выполнению должностными лицами администраций школы-интерната и школы искусств своих должностных обязанностей по контролю за детьми, круглосуточно находящимися в школе-интернате", - подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что региональный СУСК проводит доследственную проверку после госпитализации детей с занятия. Как рассказали РИА Новости в региональном минздраве, в организме старшеклассниц не обнаружено никаких токсических веществ – ни наркотиков, ни алкоголя, ни лекарств. В региональном управлении Роспотребнадзора
исключили версию пищевого отравления.
Как заявил агентству информированный источник, госпитализированные девочки учились в балетном классе и довели себя до обморока диетами. Директор Национальной президентской школы-интерната Лидия Иксанова отказалась комментировать версию про голодный обморок юных танцовщиц, но сказала, что сейчас с девочками все в порядке, они "кушают под присмотром" и с ними работает психолог.