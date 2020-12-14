https://ria.ru/20201214/sberbank-1589093392.html
Акции Сбербанка обновили исторический максимум
Акции Сбербанка обновили исторический максимум
Обыкновенные акции Сбербанка в понедельник обновили рекорд стоимости, вместе с индексом Мосбиржи, в расчете которого они занимают значительную долю,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:31
2020-12-14T12:31
2020-12-14T12:31
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сбербанк россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Обыкновенные акции Сбербанка в понедельник обновили рекорд стоимости, вместе с индексом Мосбиржи, в расчете которого они занимают значительную долю, свидетельствуют данные торгов.К 12.15 мск обыкновенные акции Сбербанка дорожают на 0,64% до 285,55 рубля, при этом несколькими минутами ранее они обновили исторический максимум, поднявшись до 287,74 рубля.Позитивные настроения преобладают на российском фондовом рынке, что обусловило обновление индексом Мосбиржи исторических высот – он поднимался в понедельник до 3314,2 пункта, а сейчас повышается на 0,6%, до 3296 пунктов.
https://ria.ru/20201214/birzha-1589069073.html
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россия, сбербанк россии, московская биржа, экономика