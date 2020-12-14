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SberCloud провел онлайн-хакатон для ИТ-стартапов и разработчиков
SberCloud провел онлайн-хакатон для ИТ-стартапов и разработчиков
Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, провела 11-13 декабря 50-часовой онлайн-хакатон SberCloud.Advanced Hacking в котором приняли участие 70 команд... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:20
2020-12-14T14:20
сбер
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, провела 11-13 декабря 50-часовой онлайн-хакатон SberCloud.Advanced Hacking в котором приняли участие 70 команд из 14 городов, сообщает компания.В ходе хакатона технологические стартапы и независимые разработчики реализовали проекты с использованием облачной платформы SberCloud.Advanced.В рамках конкурса SberCloud предоставил участникам доступ к более чем 40 своим инфраструктурным и платформенным облачным сервисам. Менторами и техническими экспертами выступили эксперты SberCloud и компаний-партнеров - Huawei, "Школа 21" и акселератор "Сбер500". Решения участников оценивались по четырем параметрам: оригинальность, релевантность и целесообразность, качество проработки и наиболее эффективное использование облачных сервисов SberCloud.Advanced.Победители хакатона представили проекты в области медицины - мобильное приложение на основе облачной модели машинного обучения для сокращения времени на подбор линз, автоматизации процесса диагностики пневмонии, а также сервис для фрилансеров, помогающий им оценивать проектные заказы и формировать платежную документацию. Также были определены победители в нескольких специальных номинациях, которые получили призы от партнеров."Хакатон вызвал огромный интерес у стартапов и разработчиков. Мы получили 811 заявок, из которых были отобраны 70 команд (262 участника). В финал прошли 13 команд. Все участники, особенно победители, продемонстрировали свой высокий профессиональный уровень и широкие возможности нашей облачной платформы SberCloud.Advanced. Хакатон с его жестким ограничением по времени и небольшими размерами команд идеально демонстрирует сильные стороны облачных технологий – гибкость, высочайшую эффективность, за счет автоматизации рабочих процессов и сокращение time-to-market при создании продукта или сервиса", приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
https://radiosputnik.ria.ru/20201129/sber-1586812823.html
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РИА Новости
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353
60
сбер, технологии, новости компаний - экономика

SberCloud провел онлайн-хакатон для ИТ-стартапов и разработчиков

14:20 14.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, провела 11-13 декабря 50-часовой онлайн-хакатон SberCloud.Advanced Hacking в котором приняли участие 70 команд из 14 городов, сообщает компания.
В ходе хакатона технологические стартапы и независимые разработчики реализовали проекты с использованием облачной платформы SberCloud.Advanced.
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В рамках конкурса SberCloud предоставил участникам доступ к более чем 40 своим инфраструктурным и платформенным облачным сервисам. Менторами и техническими экспертами выступили эксперты SberCloud и компаний-партнеров - Huawei, "Школа 21" и акселератор "Сбер500". Решения участников оценивались по четырем параметрам: оригинальность, релевантность и целесообразность, качество проработки и наиболее эффективное использование облачных сервисов SberCloud.Advanced.
Победители хакатона представили проекты в области медицины - мобильное приложение на основе облачной модели машинного обучения для сокращения времени на подбор линз, автоматизации процесса диагностики пневмонии, а также сервис для фрилансеров, помогающий им оценивать проектные заказы и формировать платежную документацию. Также были определены победители в нескольких специальных номинациях, которые получили призы от партнеров.
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"Хакатон вызвал огромный интерес у стартапов и разработчиков. Мы получили 811 заявок, из которых были отобраны 70 команд (262 участника). В финал прошли 13 команд. Все участники, особенно победители, продемонстрировали свой высокий профессиональный уровень и широкие возможности нашей облачной платформы SberCloud.Advanced. Хакатон с его жестким ограничением по времени и небольшими размерами команд идеально демонстрирует сильные стороны облачных технологий – гибкость, высочайшую эффективность, за счет автоматизации рабочих процессов и сокращение time-to-market при создании продукта или сервиса", приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
 
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