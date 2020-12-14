Тихановская обсудила с лидерами бундестага санкции против Белоруссии
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская обсудила с руководством бундестага ФРГ введение точечных санкций против белорусских компаний, которые поддерживают действующую власть в республике, сообщила в понедельник пресс-служба Тихановской.
В начале декабря глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что антибелорусские санкции ЕС, нацеленные против основных сторонников властей в Минске, будут расширены в случае, если президент Александр Лукашенко не пойдет на уступки. Ранее ЕС ввел два пакета санкций против физических лиц в Белоруссии, под санкции попал и Лукашенко.
"Светлана Тихановская встретилась с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, председателем комитета по иностранным делам Бундестага Норбертом Реттгеном и вице-президентом Бундестага Клаудией Рот… На встречах с политиками обсуждалась и резолюция Бундестага о поддержке Беларуси, а также возможные варианты давления на режим. Речь шла о точечных санкциях в отношении компаний, которые поддерживают Лукашенко и репрессируют рабочих", - говорится в сообщении на сайте Тихановской.
Как отметила пресс-служба политика, также она подняла вопрос, могут ли немецкие компании по примеру норвежской Yara "быть более активными и ставить условия в сотрудничестве с белорусскими предприятиями, которые репрессируют рабочих". В частности, упоминались компании Siemens и Eickhoff.
13 декабря, 18:21Из разных источников. Раскрыто, сколько платят Тихановской в Литве
Кроме того, согласно сообщению, Тихановская обсудила роль России в разрешении ситуации в Белоруссии. По данным пресс-службы, Тихановская, в частности, отметила, что она и ее команда обращались к РФ, как и европейские лидеры, но Москва "решила поддерживать режим Лукашенко". "Единственное, чего мы просим, - чтобы Россия не вмешивалась и не поддерживала тех, кто осуществляет насилие в Беларуси. Все политические заключенные должны быть освобождены, насилие должно быть остановлено. Единственная тема, которую и России, и европейским странам стоит обсуждать, - это то, каким образом можно быстро провести новую избирательную кампанию", - приводит пресс-служба слова Тихановской.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>