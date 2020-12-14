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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201214/sanktsii-1589212316.html
Тихановская обсудила с лидерами бундестага санкции против Белоруссии
Тихановская обсудила с лидерами бундестага санкции против Белоруссии
Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская обсудила с руководством бундестага ФРГ введение точечных санкций против... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:55
2020-12-14T19:55
протесты в белоруссии
светлана тихановская
норберт реттген
вольфганг шойбле
бундестаг германии
германия
белоруссия
в мире
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская обсудила с руководством бундестага ФРГ введение точечных санкций против белорусских компаний, которые поддерживают действующую власть в республике, сообщила в понедельник пресс-служба Тихановской.В начале декабря глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что антибелорусские санкции ЕС, нацеленные против основных сторонников властей в Минске, будут расширены в случае, если президент Александр Лукашенко не пойдет на уступки. Ранее ЕС ввел два пакета санкций против физических лиц в Белоруссии, под санкции попал и Лукашенко."Светлана Тихановская встретилась с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, председателем комитета по иностранным делам Бундестага Норбертом Реттгеном и вице-президентом Бундестага Клаудией Рот… На встречах с политиками обсуждалась и резолюция Бундестага о поддержке Беларуси, а также возможные варианты давления на режим. Речь шла о точечных санкциях в отношении компаний, которые поддерживают Лукашенко и репрессируют рабочих", - говорится в сообщении на сайте Тихановской.Как отметила пресс-служба политика, также она подняла вопрос, могут ли немецкие компании по примеру норвежской Yara "быть более активными и ставить условия в сотрудничестве с белорусскими предприятиями, которые репрессируют рабочих". В частности, упоминались компании Siemens и Eickhoff.Кроме того, согласно сообщению, Тихановская обсудила роль России в разрешении ситуации в Белоруссии. По данным пресс-службы, Тихановская, в частности, отметила, что она и ее команда обращались к РФ, как и европейские лидеры, но Москва "решила поддерживать режим Лукашенко". "Единственное, чего мы просим, - чтобы Россия не вмешивалась и не поддерживала тех, кто осуществляет насилие в Беларуси. Все политические заключенные должны быть освобождены, насилие должно быть остановлено. Единственная тема, которую и России, и европейским странам стоит обсуждать, - это то, каким образом можно быстро провести новую избирательную кампанию", - приводит пресс-служба слова Тихановской.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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светлана тихановская, норберт реттген, вольфганг шойбле, бундестаг германии, германия, белоруссия, в мире

Тихановская обсудила с лидерами бундестага санкции против Белоруссии

19:55 14.12.2020
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская обсудила с руководством бундестага ФРГ введение точечных санкций против белорусских компаний, которые поддерживают действующую власть в республике, сообщила в понедельник пресс-служба Тихановской.
В начале декабря глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что антибелорусские санкции ЕС, нацеленные против основных сторонников властей в Минске, будут расширены в случае, если президент Александр Лукашенко не пойдет на уступки. Ранее ЕС ввел два пакета санкций против физических лиц в Белоруссии, под санкции попал и Лукашенко.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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"Светлана Тихановская встретилась с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, председателем комитета по иностранным делам Бундестага Норбертом Реттгеном и вице-президентом Бундестага Клаудией Рот… На встречах с политиками обсуждалась и резолюция Бундестага о поддержке Беларуси, а также возможные варианты давления на режим. Речь шла о точечных санкциях в отношении компаний, которые поддерживают Лукашенко и репрессируют рабочих", - говорится в сообщении на сайте Тихановской.
Как отметила пресс-служба политика, также она подняла вопрос, могут ли немецкие компании по примеру норвежской Yara "быть более активными и ставить условия в сотрудничестве с белорусскими предприятиями, которые репрессируют рабочих". В частности, упоминались компании Siemens и Eickhoff.
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Кроме того, согласно сообщению, Тихановская обсудила роль России в разрешении ситуации в Белоруссии. По данным пресс-службы, Тихановская, в частности, отметила, что она и ее команда обращались к РФ, как и европейские лидеры, но Москва "решила поддерживать режим Лукашенко". "Единственное, чего мы просим, - чтобы Россия не вмешивалась и не поддерживала тех, кто осуществляет насилие в Беларуси. Все политические заключенные должны быть освобождены, насилие должно быть остановлено. Единственная тема, которую и России, и европейским странам стоит обсуждать, - это то, каким образом можно быстро провести новую избирательную кампанию", - приводит пресс-служба слова Тихановской.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
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