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Эрдоган прокомментировал санкции США и ЕС против Турции
Эрдоган прокомментировал санкции США и ЕС против Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что расстроен санкциями США и ЕС против Турции, страна ждет не санкций, а выполнения обещаний. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:55
2020-12-14T20:07
евросоюз
турция
реджеп тайип эрдоган
сша
в мире
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АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что расстроен санкциями США и ЕС против Турции, страна ждет не санкций, а выполнения обещаний."Очень печально, что в последнее время все больше заявлений от США и ЕС о санкциях против нашей страны. Мы ждем не санкций, а выполнения обещаний ЕС и поддержки США в нашей борьбе с террористическими организациями", - сказал Эрдоган журналистам.Ранее лидеры ЕС согласовали решение о расширении действующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье. Верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю также поручено работать над созывом международной конференции по ситуации в Восточном Средиземноморье и разработать к марту 2021 года доклад по отношениям с Турцией.Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, санкции США против Турции, которые Штаты готовятся ввести из-за приобретения Анкарой российских С-400, могут быть введены против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира. Ожидается, что о введении санкций будет объявлено со дня на день.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/turtsiya-1588749240.html
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евросоюз, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире

Эрдоган прокомментировал санкции США и ЕС против Турции

19:55 14.12.2020 (обновлено: 20:07 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что расстроен санкциями США и ЕС против Турции, страна ждет не санкций, а выполнения обещаний.
"Очень печально, что в последнее время все больше заявлений от США и ЕС о санкциях против нашей страны. Мы ждем не санкций, а выполнения обещаний ЕС и поддержки США в нашей борьбе с террористическими организациями", - сказал Эрдоган журналистам.
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Ранее лидеры ЕС согласовали решение о расширении действующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье. Верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю также поручено работать над созывом международной конференции по ситуации в Восточном Средиземноморье и разработать к марту 2021 года доклад по отношениям с Турцией.
Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, санкции США против Турции, которые Штаты готовятся ввести из-за приобретения Анкарой российских С-400, могут быть введены против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира. Ожидается, что о введении санкций будет объявлено со дня на день.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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