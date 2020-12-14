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МИД Черногории объяснил, почему не отменяет санкции против России
МИД Черногории объяснил, почему не отменяет санкции против России
Черногория может отменить поддержанные ей санкции Запада в отношении России, но не станет этого делать из-за своего приоритета по вступлению в ЕС, заявил... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:17
2020-12-14T14:17
россия
реакция на санкции
санкции
евросоюз
черногория
в мире
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БЕЛГРАД, 14 дек – РИА Новости. Черногория может отменить поддержанные ей санкции Запада в отношении России, но не станет этого делать из-за своего приоритета по вступлению в ЕС, заявил министр иностранных дел Джордже Радулович.Депутаты Скупщины (парламента) Черногории 4 декабря большинством голосов избрали новый состав правительства во главе с университетским профессором Здравко Кривокапичем. Министерство иностранных дел возглавил 36-летний Джордже Радулович, руководивший до того дирекцией по отношениям с ЕС во внешнеполитическом ведомстве.По его словам, статья 31 документа подразумевает поддержку всех внешнеполитических решений ЕС и от нее зависит скорость переговоров о вступлении Черногории в Евросоюз. Он повторил свое ранее высказанное мнение, что санкции Подгорицы в отношении Москвы в большей степени задевают чувства тех граждан, которые симпатизируют России, чем наносят вред самой стране."Полностью понимаю этих людей, но они должны знать, что мы с введением санкций не объявляем войну РФ. Мы не являемся неприятелем России, и я оповестил российского посла в разговоре, что санкции остаются в силе, но мы будем искать сотрудничества во всех областях, которые не нарушают наших европейских стратегических приоритетов", - отметил Радулович.Он указал, что как малое государство Черногория не может себе позволить иметь врагов где-либо, а тем более в лице "мощной и большой России"."С другой стороны, наше суверенное право – иметь свои внешнеполитические приоритеты, которым является ЕС. Однажды, когда на глобальной сцене произойдет разрядка напряженности крупных геополитических игроков, уверен, что отношения между Черногорией и РФ вернутся на уровень, который заслуживают три века традиционной дружбы", - подчеркнул черногорский министр.
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россия, реакция на санкции, санкции, евросоюз, черногория, в мире

МИД Черногории объяснил, почему не отменяет санкции против России

14:17 14.12.2020
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкФлаг Черногории на фоне города Котор
Флаг Черногории на фоне города Котор - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БЕЛГРАД, 14 дек – РИА Новости. Черногория может отменить поддержанные ей санкции Запада в отношении России, но не станет этого делать из-за своего приоритета по вступлению в ЕС, заявил министр иностранных дел Джордже Радулович.
Депутаты Скупщины (парламента) Черногории 4 декабря большинством голосов избрали новый состав правительства во главе с университетским профессором Здравко Кривокапичем. Министерство иностранных дел возглавил 36-летний Джордже Радулович, руководивший до того дирекцией по отношениям с ЕС во внешнеполитическом ведомстве.

"Мы в формально-правовом смысле можем сразу отменить санкции по отношению к России. Но если хотим в ЕС, должны соблюдать их правила. Мы подписали соглашение о стабилизации и ассоциации, которое предусматривает согласование нашей правовой системы с ЕС", - сообщил глава черногорского МИД изданию Vijesti.

По его словам, статья 31 документа подразумевает поддержку всех внешнеполитических решений ЕС и от нее зависит скорость переговоров о вступлении Черногории в Евросоюз. Он повторил свое ранее высказанное мнение, что санкции Подгорицы в отношении Москвы в большей степени задевают чувства тех граждан, которые симпатизируют России, чем наносят вред самой стране.
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"Полностью понимаю этих людей, но они должны знать, что мы с введением санкций не объявляем войну РФ. Мы не являемся неприятелем России, и я оповестил российского посла в разговоре, что санкции остаются в силе, но мы будем искать сотрудничества во всех областях, которые не нарушают наших европейских стратегических приоритетов", - отметил Радулович.
Он указал, что как малое государство Черногория не может себе позволить иметь врагов где-либо, а тем более в лице "мощной и большой России".
"С другой стороны, наше суверенное право – иметь свои внешнеполитические приоритеты, которым является ЕС. Однажды, когда на глобальной сцене произойдет разрядка напряженности крупных геополитических игроков, уверен, что отношения между Черногорией и РФ вернутся на уровень, который заслуживают три века традиционной дружбы", - подчеркнул черногорский министр.
Введение санкций против России и ответные шаги - РИА Новости, 1920, 01.09.2017
1 сентября 2017, 14:00Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
 
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