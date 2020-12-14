https://ria.ru/20201214/sanktsii-1589119781.html

МИД Черногории объяснил, почему не отменяет санкции против России

МИД Черногории объяснил, почему не отменяет санкции против России

Черногория может отменить поддержанные ей санкции Запада в отношении России, но не станет этого делать из-за своего приоритета по вступлению в ЕС, заявил... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:17

2020-12-14T14:17

2020-12-14T14:17

россия

реакция на санкции

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БЕЛГРАД, 14 дек – РИА Новости. Черногория может отменить поддержанные ей санкции Запада в отношении России, но не станет этого делать из-за своего приоритета по вступлению в ЕС, заявил министр иностранных дел Джордже Радулович.Депутаты Скупщины (парламента) Черногории 4 декабря большинством голосов избрали новый состав правительства во главе с университетским профессором Здравко Кривокапичем. Министерство иностранных дел возглавил 36-летний Джордже Радулович, руководивший до того дирекцией по отношениям с ЕС во внешнеполитическом ведомстве.По его словам, статья 31 документа подразумевает поддержку всех внешнеполитических решений ЕС и от нее зависит скорость переговоров о вступлении Черногории в Евросоюз. Он повторил свое ранее высказанное мнение, что санкции Подгорицы в отношении Москвы в большей степени задевают чувства тех граждан, которые симпатизируют России, чем наносят вред самой стране."Полностью понимаю этих людей, но они должны знать, что мы с введением санкций не объявляем войну РФ. Мы не являемся неприятелем России, и я оповестил российского посла в разговоре, что санкции остаются в силе, но мы будем искать сотрудничества во всех областях, которые не нарушают наших европейских стратегических приоритетов", - отметил Радулович.Он указал, что как малое государство Черногория не может себе позволить иметь врагов где-либо, а тем более в лице "мощной и большой России"."С другой стороны, наше суверенное право – иметь свои внешнеполитические приоритеты, которым является ЕС. Однажды, когда на глобальной сцене произойдет разрядка напряженности крупных геополитических игроков, уверен, что отношения между Черногорией и РФ вернутся на уровень, который заслуживают три века традиционной дружбы", - подчеркнул черногорский министр.

https://ria.ru/20201210/sanktsii-1588521298.html

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россия, реакция на санкции, санкции, евросоюз, черногория, в мире