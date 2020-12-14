https://ria.ru/20201214/sanaviatsiya-1589150963.html

Более 270 пациентов доставили в больницы Нижнего Новгорода санавиацией

Более 270 пациентов доставили в больницы Нижнего Новгорода санавиацией

Медицинские бригады санавиации с начала 2020 года доставили из районов Нижегородской области в стационары Нижнего Новгорода 275 пациентов, заявил глава региона... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:17

2020-12-14T16:17

2020-12-14T16:17

нижегородская область

глеб никитин

здоровье - общество

нижний новгород

владимир путин

нижегородская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39700/92/397009232_0:212:3001:1900_1920x0_80_0_0_eaa4cb78cb72fda82683921ddcbc19fd.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Медицинские бригады санавиации с начала 2020 года доставили из районов Нижегородской области в стационары Нижнего Новгорода 275 пациентов, заявил глава региона Глеб Никитин."Санитарная авиация в регионе развивается в рамках национального проекта "Здравоохранение". Это важное направление медицинской помощи. Деятельность бригад санавиации уже не раз доказала свою эффективность, поэтому крайне важно ее развивать", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.В Нижегородской области в рамках входящего в нацпроект регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" создается сеть вертолетных площадок при центральных районных больницах. Их строительство соответствует "Стратегии развития санитарной авиации в Нижегородской области до 2024 года"."Первая площадка появилась в Шахунье. В 2021 году будет создано еще несколько вертолетных площадок рядом с медицинскими учреждениями, где смогут оказать квалифицированную помощь пациентам из отдаленных населенных пунктов. В итоге нам удается сокращать время ожидания медицинской помощи и ускорить срок эвакуации пациентов", - добавил губернатор Нижегородской области.Как подчеркнул главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов, санитарная авиация расширяет возможности межбольничного взаимодействия, так как позволяет не только максимально оперативно эвакуировать пациента, но и при необходимости доставить в отдаленные районы специалистов из областного цента.К примеру, недавно реанимационная бригада Нижегородского территориального центра медицины катастроф с нейрохирургом из областной клинической больницы им. Н.А.Семашко вылетела в Шахунью для оказания экстренной хирургической помощи пациенту с субарахноидальным кровоизлиянием. Вертолет поднялся в воздух в 11.04 в Нижнем Новгороде, а уже через 90 минут пациент был в больнице: врачи приступили к жизненно важной для него операции."Это стало возможным благодаря посадке борта на новой вертолетной площадке на территории Шахунской ЦРБ. Ранее вертолет садился на территории Шахунского отделения ДОСААФ, и врачам приходилось добираться до больницы, что увеличивало сроки начала оказания специализированной помощи", - отметил Созонов.Национальный проект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина с января 2019 года.

https://ria.ru/20201211/monitoring-1588771221.html

https://ria.ru/20201209/tsentr-1588419348.html

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, здоровье - общество, нижний новгород, владимир путин, нижегородская область, общество