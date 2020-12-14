https://ria.ru/20201214/sanaviatsiya-1589150963.html
Более 270 пациентов доставили в больницы Нижнего Новгорода санавиацией
Более 270 пациентов доставили в больницы Нижнего Новгорода санавиацией
Медицинские бригады санавиации с начала 2020 года доставили из районов Нижегородской области в стационары Нижнего Новгорода 275 пациентов, заявил глава региона... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:17
2020-12-14T16:17
2020-12-14T16:17
нижегородская область
глеб никитин
здоровье - общество
нижний новгород
владимир путин
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Медицинские бригады санавиации с начала 2020 года доставили из районов Нижегородской области в стационары Нижнего Новгорода 275 пациентов, заявил глава региона Глеб Никитин."Санитарная авиация в регионе развивается в рамках национального проекта "Здравоохранение". Это важное направление медицинской помощи. Деятельность бригад санавиации уже не раз доказала свою эффективность, поэтому крайне важно ее развивать", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.В Нижегородской области в рамках входящего в нацпроект регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" создается сеть вертолетных площадок при центральных районных больницах. Их строительство соответствует "Стратегии развития санитарной авиации в Нижегородской области до 2024 года"."Первая площадка появилась в Шахунье. В 2021 году будет создано еще несколько вертолетных площадок рядом с медицинскими учреждениями, где смогут оказать квалифицированную помощь пациентам из отдаленных населенных пунктов. В итоге нам удается сокращать время ожидания медицинской помощи и ускорить срок эвакуации пациентов", - добавил губернатор Нижегородской области.Как подчеркнул главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов, санитарная авиация расширяет возможности межбольничного взаимодействия, так как позволяет не только максимально оперативно эвакуировать пациента, но и при необходимости доставить в отдаленные районы специалистов из областного цента.К примеру, недавно реанимационная бригада Нижегородского территориального центра медицины катастроф с нейрохирургом из областной клинической больницы им. Н.А.Семашко вылетела в Шахунью для оказания экстренной хирургической помощи пациенту с субарахноидальным кровоизлиянием. Вертолет поднялся в воздух в 11.04 в Нижнем Новгороде, а уже через 90 минут пациент был в больнице: врачи приступили к жизненно важной для него операции."Это стало возможным благодаря посадке борта на новой вертолетной площадке на территории Шахунской ЦРБ. Ранее вертолет садился на территории Шахунского отделения ДОСААФ, и врачам приходилось добираться до больницы, что увеличивало сроки начала оказания специализированной помощи", - отметил Созонов.Национальный проект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина с января 2019 года.
https://ria.ru/20201211/monitoring-1588771221.html
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глеб никитин, здоровье - общество, нижний новгород, владимир путин, нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости.
Медицинские бригады санавиации с начала 2020 года доставили из районов Нижегородской области
в стационары Нижнего Новгорода 275 пациентов, заявил глава региона Глеб Никитин
.
"Санитарная авиация в регионе развивается в рамках национального проекта "Здравоохранение". Это важное направление медицинской помощи. Деятельность бригад санавиации уже не раз доказала свою эффективность, поэтому крайне важно ее развивать", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
В Нижегородской области в рамках входящего в нацпроект регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" создается сеть вертолетных площадок при центральных районных больницах. Их строительство соответствует "Стратегии развития санитарной авиации в Нижегородской области до 2024 года".
"Первая площадка появилась в Шахунье. В 2021 году будет создано еще несколько вертолетных площадок рядом с медицинскими учреждениями, где смогут оказать квалифицированную помощь пациентам из отдаленных населенных пунктов. В итоге нам удается сокращать время ожидания медицинской помощи и ускорить срок эвакуации пациентов", - добавил губернатор Нижегородской области.
Как подчеркнул главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов, санитарная авиация расширяет возможности межбольничного взаимодействия, так как позволяет не только максимально оперативно эвакуировать пациента, но и при необходимости доставить в отдаленные районы специалистов из областного цента.
К примеру, недавно реанимационная бригада Нижегородского территориального центра медицины катастроф с нейрохирургом из областной клинической больницы им. Н.А.Семашко вылетела в Шахунью для оказания экстренной хирургической помощи пациенту с субарахноидальным кровоизлиянием. Вертолет поднялся в воздух в 11.04 в Нижнем Новгороде, а уже через 90 минут пациент был в больнице: врачи приступили к жизненно важной для него операции.
"Это стало возможным благодаря посадке борта на новой вертолетной площадке на территории Шахунской ЦРБ. Ранее вертолет садился на территории Шахунского отделения ДОСААФ, и врачам приходилось добираться до больницы, что увеличивало сроки начала оказания специализированной помощи", - отметил Созонов.
Национальный проект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина
с января 2019 года.