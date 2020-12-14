https://ria.ru/20201214/sanatorii-1589093513.html

Воробьев призвал внимательно отнестись к работе подмосковных санаториев

Воробьев призвал внимательно отнестись к работе подмосковных санаториев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал держать на контроле принимаемые меры санитарной безопасности в санаториях и домах отдыха региона. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:31

2020-12-14T12:31

2020-12-14T12:31

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал держать на контроле принимаемые меры санитарной безопасности в санаториях и домах отдыха региона."Мы оставили экономику в рабочем состоянии, но нам важно, чтобы не возникало очаговых заражений. Мы ожидаем много посетителей в праздничные дни и должны держать ухо в остро. Наши пансионаты и дома отдыха также работают. Там, где необходимы фильтры и ПЦР нам это необходимо реализовывать", — сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он также добавил, что в настоящее время на территории региона допускается возможность организации посещения зрителями спортивных мероприятий, но не более 25% от вместимости спортивного объекта.

https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589090617.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)