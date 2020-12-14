https://ria.ru/20201214/salekhard-1589131991.html

Губернатор ЯНАО посетил новое здание лыжной базы в Салехарде

Губернатор ЯНАО посетил новое здание лыжной базы в Салехарде

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов побывал в новом здании лыжной базы в Салехарде, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:56

2020-12-14T14:56

2020-12-14T14:58

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

салехард

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов побывал в новом здании лыжной базы в Салехарде, сообщает пресс-служба главы региона."Губернатор Дмитрий Артюхов побывал в новом здании лыжной базы в Салехарде", - говорится в сообщении.Открытие нового здания лыжной базы, возведенного в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", состоялось 13 декабря. Ранее спортсмены пользовались небольшим помещением 1995 года постройки, которое не соответствовало современным требованиям. С просьбой модернизировать лыжную базу жители города обращались к губернатору.Новое здание собрали за три месяца из модульных конструкций. На 544 квадратных метрах разместились медицинский кабинет, тренерская, раздевалки с душевыми кабинками и индивидуальными шкафчиками, тренажерный зал.В сутки лыжная база может принять более 100 человек. На территории оборудованы лыжные трассы различных дистанций – 1, 3 и 5 километров. Установлены указатели и опознавательные знаки. Для качественной подготовки и расчистки лыжных трасс приобретен ратрак, уточняют власти.Лыжными гонками в регионе занимается более 4,7 тысячи человек, в том числе 352 человека в Салехарде. Этот вид спорта является одним из приоритетных, его развитию в округе уделяется особое внимание.До конца этого года планируется ввод в эксплуатацию еще одной лыжной базы в Надыме. В 2021 откроется база в микрорайоне Вынгапуровский Ноябрьска. В 2019 году были введены в эксплуатацию три модульные быстровозводимые лыжные базы в поселке Харп Приуральского района, поселке Пангоды Надымского района и селе Толька Красноселькупского района.Всего в округе в 2021 году планируется открыть 10 новых модульных объектов спорта, сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20201207/volontery-1588015737.html

https://ria.ru/20201126/yamal-1586427712.html

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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), салехард, общество