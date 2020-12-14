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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201214/salekhard-1589131991.html
Губернатор ЯНАО посетил новое здание лыжной базы в Салехарде
Губернатор ЯНАО посетил новое здание лыжной базы в Салехарде
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов побывал в новом здании лыжной базы в Салехарде, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:56
2020-12-14T14:58
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
салехард
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов побывал в новом здании лыжной базы в Салехарде, сообщает пресс-служба главы региона."Губернатор Дмитрий Артюхов побывал в новом здании лыжной базы в Салехарде", - говорится в сообщении.Открытие нового здания лыжной базы, возведенного в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", состоялось 13 декабря. Ранее спортсмены пользовались небольшим помещением 1995 года постройки, которое не соответствовало современным требованиям. С просьбой модернизировать лыжную базу жители города обращались к губернатору.Новое здание собрали за три месяца из модульных конструкций. На 544 квадратных метрах разместились медицинский кабинет, тренерская, раздевалки с душевыми кабинками и индивидуальными шкафчиками, тренажерный зал.В сутки лыжная база может принять более 100 человек. На территории оборудованы лыжные трассы различных дистанций – 1, 3 и 5 километров. Установлены указатели и опознавательные знаки. Для качественной подготовки и расчистки лыжных трасс приобретен ратрак, уточняют власти.Лыжными гонками в регионе занимается более 4,7 тысячи человек, в том числе 352 человека в Салехарде. Этот вид спорта является одним из приоритетных, его развитию в округе уделяется особое внимание.До конца этого года планируется ввод в эксплуатацию еще одной лыжной базы в Надыме. В 2021 откроется база в микрорайоне Вынгапуровский Ноябрьска. В 2019 году были введены в эксплуатацию три модульные быстровозводимые лыжные базы в поселке Харп Приуральского района, поселке Пангоды Надымского района и селе Толька Красноселькупского района.Всего в округе в 2021 году планируется открыть 10 новых модульных объектов спорта, сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20201207/volontery-1588015737.html
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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), салехард, общество

Губернатор ЯНАО посетил новое здание лыжной базы в Салехарде

14:56 14.12.2020 (обновлено: 14:58 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи президента РФ Владимира Путина с главами субъектов РФ, победившими на выборах 9 сентября 2018 года
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи президента РФ Владимира Путина с главами субъектов РФ, победившими на выборах 9 сентября 2018 года - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов побывал в новом здании лыжной базы в Салехарде, сообщает пресс-служба главы региона.
"Губернатор Дмитрий Артюхов побывал в новом здании лыжной базы в Салехарде", - говорится в сообщении.
Открытие нового здания лыжной базы, возведенного в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", состоялось 13 декабря. Ранее спортсмены пользовались небольшим помещением 1995 года постройки, которое не соответствовало современным требованиям. С просьбой модернизировать лыжную базу жители города обращались к губернатору.
Новое здание собрали за три месяца из модульных конструкций. На 544 квадратных метрах разместились медицинский кабинет, тренерская, раздевалки с душевыми кабинками и индивидуальными шкафчиками, тренажерный зал.

"Часто приходилось слышать от родителей, что из-за морозов секция работала не совсем ритмично, тренировки отменялись. Сейчас, если погода ухудшится, дети смогут в помещении позаниматься физкультурой. Тренеры будут на месте. Профессиональные тренировки будут более системными, значит, будет лучше результат", - приводятся в сообщении слова губернатора.

В сутки лыжная база может принять более 100 человек. На территории оборудованы лыжные трассы различных дистанций – 1, 3 и 5 километров. Установлены указатели и опознавательные знаки. Для качественной подготовки и расчистки лыжных трасс приобретен ратрак, уточняют власти.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Лыжными гонками в регионе занимается более 4,7 тысячи человек, в том числе 352 человека в Салехарде. Этот вид спорта является одним из приоритетных, его развитию в округе уделяется особое внимание.
До конца этого года планируется ввод в эксплуатацию еще одной лыжной базы в Надыме. В 2021 откроется база в микрорайоне Вынгапуровский Ноябрьска. В 2019 году были введены в эксплуатацию три модульные быстровозводимые лыжные базы в поселке Харп Приуральского района, поселке Пангоды Надымского района и селе Толька Красноселькупского района.
Всего в округе в 2021 году планируется открыть 10 новых модульных объектов спорта, сообщает пресс-служба.
Салехард - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)СалехардОбщество
 
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