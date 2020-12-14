Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/roukhani-1589175160.html
Роухани надеется на конкуренцию на президентских выборах в 2021 году
Роухани надеется на конкуренцию на президентских выборах в 2021 году
Президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду на то, что президентские выборы, назначенные на начало лета 2021 года, пройдут в атмосфере соперничества. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:07
2020-12-14T17:07
хасан роухани
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586685058_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_1a864c1a7d872ba92ca11d60b05952de.jpg
ТЕГЕРАН, 14 дек - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду на то, что президентские выборы, назначенные на начало лета 2021 года, пройдут в атмосфере соперничества.Ранее власти Ирана сообщали о том, что выборы пройдут 18 июня 2021 года с учетом опыта проведения избирательного процесса в условиях пандемии коронавируса. Нынешний президент Ирана, согласно местному законодательству, не сможет принять участие в предвыборной гонке, так как в настоящее время к концу подходит уже второй срок его президентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/fakhrizade-1589150629.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586685058_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50c9ec78d875c40b59f334b4ead39f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хасан роухани, иран, в мире

Роухани надеется на конкуренцию на президентских выборах в 2021 году

17:07 14.12.2020
 
© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 14 дек - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду на то, что президентские выборы, назначенные на начало лета 2021 года, пройдут в атмосфере соперничества.
"Еще одно важное дело, предстоящее нам, - это проведение выборов в 2021 году. Мы надеемся, что эти выборы пройдут благополучно: с участием всех партий и групп. Надеемся на хорошее соперничество между кандидатами", - заявил президент Ирана в рамках телеконференции, проведенной в понедельник.
Мохсен Фахризаде - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
Вчера, 16:16
Роухани назвал цель убийства физика-ядерщика
Ранее власти Ирана сообщали о том, что выборы пройдут 18 июня 2021 года с учетом опыта проведения избирательного процесса в условиях пандемии коронавируса. Нынешний президент Ирана, согласно местному законодательству, не сможет принять участие в предвыборной гонке, так как в настоящее время к концу подходит уже второй срок его президентства.
 
Хасан РоуханиИранВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В России каждому зданию присвоят категорию пожарного риска
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
07:06Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар
06:54Глава Башкирии выехал на место пожара в доме престарелых
Лента новостейМолния