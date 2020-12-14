https://ria.ru/20201214/roukhani-1589175160.html

Роухани надеется на конкуренцию на президентских выборах в 2021 году

Роухани надеется на конкуренцию на президентских выборах в 2021 году

Президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду на то, что президентские выборы, назначенные на начало лета 2021 года, пройдут в атмосфере соперничества. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:07

2020-12-14T17:07

2020-12-14T17:07

хасан роухани

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 14 дек - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду на то, что президентские выборы, назначенные на начало лета 2021 года, пройдут в атмосфере соперничества.Ранее власти Ирана сообщали о том, что выборы пройдут 18 июня 2021 года с учетом опыта проведения избирательного процесса в условиях пандемии коронавируса. Нынешний президент Ирана, согласно местному законодательству, не сможет принять участие в предвыборной гонке, так как в настоящее время к концу подходит уже второй срок его президентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/fakhrizade-1589150629.html

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хасан роухани, иран, в мире