Роухани надеется на конкуренцию на президентских выборах в 2021 году
© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
© AP Photo / Iranian Presidency Office
ТЕГЕРАН, 14 дек - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду на то, что президентские выборы, назначенные на начало лета 2021 года, пройдут в атмосфере соперничества.
"Еще одно важное дело, предстоящее нам, - это проведение выборов в 2021 году. Мы надеемся, что эти выборы пройдут благополучно: с участием всех партий и групп. Надеемся на хорошее соперничество между кандидатами", - заявил президент Ирана в рамках телеконференции, проведенной в понедельник.
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Ранее власти Ирана сообщали о том, что выборы пройдут 18 июня 2021 года с учетом опыта проведения избирательного процесса в условиях пандемии коронавируса. Нынешний президент Ирана, согласно местному законодательству, не сможет принять участие в предвыборной гонке, так как в настоящее время к концу подходит уже второй срок его президентства.