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Netflix экранизирует "На западном фронте без перемен" Ремарка

Netflix экранизирует "На западном фронте без перемен" Ремарка

Netflix готовит новую экранизацию "На западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка, сообщает Variety. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T04:11

2020-12-14T04:11

2020-12-14T04:11

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Netflix готовит новую экранизацию "На западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка, сообщает Variety.Режиссером фильма станет Эдвард Бергер ("Вся моя любовь"), сценарий написали бывший журналист Washington Post Ян Стокелл и продюсер и актриса Лесли Патерсон на основе романа писателя о событиях Первой мировой войны, опубликованного в 1929 году. Одну из главных ролей сыграет Даниэль Брюль ("Гудбай, Ленин", "Бесславные ублюдки"). По данным издания, фильм станет одним из самых дорогостоящих проектов, когда либо снятых в Германии. Съемки должны начаться в марте 2021 года.Киноадаптация, снятая американцем Льюисом Майлстоуном в 1930 году почти сразу после написания произведения, получила премию "Оскар" в категориях "лучший фильм" и "лучший режиссер". В 1979 году британский телефильм кинорежиссера Делберта Манна на основе того же романа получил "Золотой глобус".

https://ria.ru/20201119/king-1585019065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, германия