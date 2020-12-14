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В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
Повышения спроса на социально-значимые продукты и перебоев с поставками в Подмосковье не наблюдается, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:30
2020-12-14T16:30
московская область (подмосковье)
продукты
общество
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Повышения спроса на социально-значимые продукты и перебоев с поставками в Подмосковье не наблюдается, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области."Повышения спроса нет. Перебоев с поставками социально-значимых продуктов в магазинах региона не наблюдается", - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что власти Подмосковья будет следить за ценами на социально значимые товары: масло подсолнечное, сахар, яйца, хлеб, гречка, макароны, мясо куриное.Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
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московская область (подмосковье), продукты, общество

В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты

16:30 14.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосетительница в гипермаркете "Ашан" на Калужском шоссе
Посетительница в гипермаркете Ашан на Калужском шоссе - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Повышения спроса на социально-значимые продукты и перебоев с поставками в Подмосковье не наблюдается, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Повышения спроса нет. Перебоев с поставками социально-значимых продуктов в магазинах региона не наблюдается", - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
13:05
В Кремле прокомментировали рост цен на продукты
Он отметил, что власти Подмосковья будет следить за ценами на социально значимые товары: масло подсолнечное, сахар, яйца, хлеб, гречка, макароны, мясо куриное.
Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
 
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