https://ria.ru/20201214/produkty-1589099114.html

МЭР предложило ввести планку колебаний цен на социально значимые продукты

МЭР предложило ввести планку колебаний цен на социально значимые продукты

Минэкономразвития РФ предложило правительству установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:01

2020-12-14T13:01

2020-12-14T14:42

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

продукты

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минэкономразвития РФ предложило правительству установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в 10% вместо текущих 30%, заявил глава министерства Максим Решетников в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина со своими замами."Сейчас действует постановление правительства №530, принятое еще в 2008 году, которое позволяет в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких субъектов. При этом планка установлена колебаний цен в 30%. Понятно, что когда ее устанавливали на законодательном уровне в 2008 году этого было достаточно. Сейчас, очевидно, этого не достаточно. Планку предлагается серьезно снизить - для этого предлагаем выйти с изменением с законодательство и дать правительству право устанавливать эту планку и параллельно с этим, как только такое право будет, установить планку в размере 10% колебаний за месяц без учета сезонных колебаний цен", - сказал Решетников.В настоящее время закон о торговле предусматривает, что в случае роста за месяц цен на социально значимые продовольственные товары в одном или нескольких регионах страны на 30% и выше правительство РФ имеет право устанавливать предельные розничные цены в этих регионах на срок до 90 дней. Перечень таких продуктов и порядок установления предельных цен устанавливает сам кабмин.Его постановление включает в перечень следующие продукты: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.Что касается порядка ограничения цен, готовить такие предложения для правительства должно Минэкономразвития на основании еженедельного анализа рынка.

https://ria.ru/20201214/produkty-1589101795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), продукты, общество