https://ria.ru/20201214/produkty-1589055621.html

Торговые сети Приморья пообещали зафиксировать цены на масло и сахар

Торговые сети Приморья пообещали зафиксировать цены на масло и сахар

Власти Приморья договорились с крупными торговыми сетями о фиксации цен на ряд продуктов, в частности, масло и сахар, сообщила журналистам начальник отдела... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T08:30

2020-12-14T08:30

2020-12-14T08:30

приморский край

продукты

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Власти Приморья договорились с крупными торговыми сетями о фиксации цен на ряд продуктов, в частности, масло и сахар, сообщила журналистам начальник отдела организации торговли Минпромторга Приморья Наталья Золина.Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем"."Учитывая, что в последнее время отмечен рост цен на сахар, масло растительное, была проведена рабочая встреча с представителями крупных торговых сетей. Есть доверенность, что будет реализация продуктов в соответствии с утвержденными рекомендованными ценами. В рамках этого проекта мы договорились с крупными торговыми сетями о фиксации цен на ряд продуктов. В частности, масло растительное и сахар реализуются в рамках социального проекта "Доступное Приморье", - сказала Золина.Она добавила, что мониторинг цен в магазинах края ведется еженедельно.

https://ria.ru/20201213/tseny-1588989010.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, продукты, общество