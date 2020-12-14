Торговые сети Приморья пообещали зафиксировать цены на масло и сахар
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПравительство установит предельные цены на сахар и подсолнечное масло
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Власти Приморья договорились с крупными торговыми сетями о фиксации цен на ряд продуктов, в частности, масло и сахар, сообщила журналистам начальник отдела организации торговли Минпромторга Приморья Наталья Золина.
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".
"Учитывая, что в последнее время отмечен рост цен на сахар, масло растительное, была проведена рабочая встреча с представителями крупных торговых сетей. Есть доверенность, что будет реализация продуктов в соответствии с утвержденными рекомендованными ценами. В рамках этого проекта мы договорились с крупными торговыми сетями о фиксации цен на ряд продуктов. В частности, масло растительное и сахар реализуются в рамках социального проекта "Доступное Приморье", - сказала Золина.
Она добавила, что мониторинг цен в магазинах края ведется еженедельно.