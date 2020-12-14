https://ria.ru/20201214/premiya-1589113157.html

Глава ВТБ Капитал Инвестиции получил премию Leadership Coaching Awards

Глава ВТБ Капитал Инвестиции получил премию Leadership Coaching Awards

Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов получил премию Leadership Coaching Awards-2020 в номинации... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:49

2020-12-14T13:49

2020-12-14T13:49

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов получил премию Leadership Coaching Awards-2020 в номинации "Лидер как коуч. Звезды, которые зажигают других", сообщает ВТБ.Первая национальная премия за достижения коучинга в организациях и бизнесе Leadership Coaching Awards была учреждена в 2017году в честь 20-летия коучинга в России.Наградой был отмечен подход к развитию команды ВТБ Капитал Инвестиции в целях создания единой инвестиционной платформы, оказывающей полный спектр услуг для широкого круга инвесторов.Как отмечается в сообщении, под руководством Потапова в кратчайшие сроки было запущено рекордное количество новых продуктов и сервисов для клиентов, в частности, флагманское мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции для клиентов брокерского обслуживания, которое 2 года подряд признается лучшим в Рунете приложением в сфере инвестиций по версии РАЭК и Investfunds.ВТБ Капитал Инвестиции за 3 года втрое увеличили совокупный объем клиентских активов, к настоящему моменту под управлением платформы находится более 3,2 триллиона рублей. Общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции за 3 года выросло в 3,7 раза и превысило 1 миллион. Суммарный торговый оборот в этом году уже превышает 14 триллионов рублей, что в 1,8 раза больше аналогичного показателя за весь 2019 год, сообщили в ВТБ.

https://ria.ru/20201214/kredit-1589093186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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