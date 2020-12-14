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Глава ВТБ Капитал Инвестиции получил премию Leadership Coaching Awards
Глава ВТБ Капитал Инвестиции получил премию Leadership Coaching Awards
Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов получил премию Leadership Coaching Awards-2020 в номинации... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:49
2020-12-14T13:49
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов получил премию Leadership Coaching Awards-2020 в номинации "Лидер как коуч. Звезды, которые зажигают других", сообщает ВТБ.Первая национальная премия за достижения коучинга в организациях и бизнесе Leadership Coaching Awards была учреждена в 2017году в честь 20-летия коучинга в России.Наградой был отмечен подход к развитию команды ВТБ Капитал Инвестиции в целях создания единой инвестиционной платформы, оказывающей полный спектр услуг для широкого круга инвесторов.Как отмечается в сообщении, под руководством Потапова в кратчайшие сроки было запущено рекордное количество новых продуктов и сервисов для клиентов, в частности, флагманское мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции для клиентов брокерского обслуживания, которое 2 года подряд признается лучшим в Рунете приложением в сфере инвестиций по версии РАЭК и Investfunds.ВТБ Капитал Инвестиции за 3 года втрое увеличили совокупный объем клиентских активов, к настоящему моменту под управлением платформы находится более 3,2 триллиона рублей. Общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции за 3 года выросло в 3,7 раза и превысило 1 миллион. Суммарный торговый оборот в этом году уже превышает 14 триллионов рублей, что в 1,8 раза больше аналогичного показателя за весь 2019 год, сообщили в ВТБ.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
втб, новости компаний - экономика

Глава ВТБ Капитал Инвестиции получил премию Leadership Coaching Awards

13:49 14.12.2020
 
© Фото : пресс-службы ВТБГлавный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов
Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : пресс-службы ВТБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов получил премию Leadership Coaching Awards-2020 в номинации "Лидер как коуч. Звезды, которые зажигают других", сообщает ВТБ.
Первая национальная премия за достижения коучинга в организациях и бизнесе Leadership Coaching Awards была учреждена в 2017году в честь 20-летия коучинга в России.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
12:31
ВТБ снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса
Наградой был отмечен подход к развитию команды ВТБ Капитал Инвестиции в целях создания единой инвестиционной платформы, оказывающей полный спектр услуг для широкого круга инвесторов.
Как отмечается в сообщении, под руководством Потапова в кратчайшие сроки было запущено рекордное количество новых продуктов и сервисов для клиентов, в частности, флагманское мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции для клиентов брокерского обслуживания, которое 2 года подряд признается лучшим в Рунете приложением в сфере инвестиций по версии РАЭК и Investfunds.
ВТБ Капитал Инвестиции за 3 года втрое увеличили совокупный объем клиентских активов, к настоящему моменту под управлением платформы находится более 3,2 триллиона рублей. Общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции за 3 года выросло в 3,7 раза и превысило 1 миллион. Суммарный торговый оборот в этом году уже превышает 14 триллионов рублей, что в 1,8 раза больше аналогичного показателя за весь 2019 год, сообщили в ВТБ.
"Те темпы роста, которые нам удается демонстрировать, были бы невозможны без слаженной работы всей команды. Мотивация на результат, высокие цели и постоянная усердная работа – это наши принципы в работе", - приводится в сообщении комментарий Потапова.
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
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