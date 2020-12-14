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В России утвердили правила выдачи субсидий на разработку вакцины от COVID
В России утвердили правила выдачи субсидий на разработку вакцины от COVID
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила возмещения из средств бюджета затрат на создание... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:11
2020-12-14T12:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила возмещения из средств бюджета затрат на создание лабораторно-испытательного комплекса для разработки вакцины против коронавируса, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно правилам, субсидия предоставляется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" в пределах лимитов бюджетных средств, доведенных до ФМБА. Отмечается, что результатом предоставления субсидии является создание лабораторно-испытательного комплекса площадью 196,5 квадратных метра, а также оснащение оборудованием. Данная субсидия предоставляется на 100% понесенных и подтвержденных документами затрат организаций, деятельность которых направлены на производство и реализацию препаратов биомедицинского назначения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, экономика

В России утвердили правила выдачи субсидий на разработку вакцины от COVID

12:11 14.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила возмещения из средств бюджета затрат на создание лабораторно-испытательного комплекса для разработки вакцины против коронавируса, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат, направленных на создание лабораторно-испытательного комплекса в целях разработки кандидатной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в документе.
Согласно правилам, субсидия предоставляется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" в пределах лимитов бюджетных средств, доведенных до ФМБА. Отмечается, что результатом предоставления субсидии является создание лабораторно-испытательного комплекса площадью 196,5 квадратных метра, а также оснащение оборудованием. Данная субсидия предоставляется на 100% понесенных и подтвержденных документами затрат организаций, деятельность которых направлены на производство и реализацию препаратов биомедицинского назначения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинЭкономика
 
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