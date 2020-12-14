https://ria.ru/20201214/pravila-1589089056.html

В России утвердили правила выдачи субсидий на разработку вакцины от COVID

В России утвердили правила выдачи субсидий на разработку вакцины от COVID

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила возмещения из средств бюджета затрат на создание... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:11

2020-12-14T12:11

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила возмещения из средств бюджета затрат на создание лабораторно-испытательного комплекса для разработки вакцины против коронавируса, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно правилам, субсидия предоставляется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" в пределах лимитов бюджетных средств, доведенных до ФМБА. Отмечается, что результатом предоставления субсидии является создание лабораторно-испытательного комплекса площадью 196,5 квадратных метра, а также оснащение оборудованием. Данная субсидия предоставляется на 100% понесенных и подтвержденных документами затрат организаций, деятельность которых направлены на производство и реализацию препаратов биомедицинского назначения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, экономика