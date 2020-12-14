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СК завершил следствие о пожаре на станции по перекачке нефти в Татарстане
СК завершил следствие о пожаре на станции по перекачке нефти в Татарстане
Уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности после гибели двух рабочих во время пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино"... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:23
2020-12-14T18:23
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности после гибели двух рабочих во время пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье" в Татарстане завершено, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Татарстану."Следственными органами... завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мастера ООО "Компания Альп-Высотка" и 51-летнего механика НПС "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье". Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах)", - говорится в сообщении.Согласно версии следствия, 4 декабря 2019 года на территории нефтеперекачивающей станции около села Калейкино Альметьевского района при производстве работ по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч кубических метров произошел хлопок, а следом за ним возгорание нефтесодержащей жидкости на площади около 20 квадратных метров. В результате погибли двое рабочих подрядной организации 1987 и 1990 годов рождения."Трагедия произошла в результате многочисленных нарушений, допущенных при ведении работ. Так, рабочие находились внутри резервуара без противогазов, страховочных поясов и верёвок и не использовали газовые анализаторы. На них была одежда из синтетических тканей, и кроме того, в резервуаре курили", - отмечается в сообщении.Добавляется, что обвиняемые не проконтролировали соблюдение требований промышленной безопасности на взрывоопасном объекте."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200608/1572640858.html
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следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия

СК завершил следствие о пожаре на станции по перекачке нефти в Татарстане

18:23 14.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности после гибели двух рабочих во время пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье" в Татарстане завершено, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Татарстану.
"Следственными органами... завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мастера ООО "Компания Альп-Высотка" и 51-летнего механика НПС "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье". Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах)", - говорится в сообщении.
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Тушение пожара на нефтяной скважине при помощи пушки попало на видео
Согласно версии следствия, 4 декабря 2019 года на территории нефтеперекачивающей станции около села Калейкино Альметьевского района при производстве работ по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч кубических метров произошел хлопок, а следом за ним возгорание нефтесодержащей жидкости на площади около 20 квадратных метров. В результате погибли двое рабочих подрядной организации 1987 и 1990 годов рождения.
"Трагедия произошла в результате многочисленных нарушений, допущенных при ведении работ. Так, рабочие находились внутри резервуара без противогазов, страховочных поясов и верёвок и не использовали газовые анализаторы. На них была одежда из синтетических тканей, и кроме того, в резервуаре курили", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что обвиняемые не проконтролировали соблюдение требований промышленной безопасности на взрывоопасном объекте.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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