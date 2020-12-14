https://ria.ru/20201214/pozhar-1589051002.html

На юго-западе Москвы один человек погиб при пожаре в пятиэтажке

На юго-западе Москвы один человек погиб при пожаре в пятиэтажке

Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома на Херсонской улице в Москве, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает ГУ МЧС по столице. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T06:57

2020-12-14T06:57

2020-12-14T06:57

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома на Херсонской улице в Москве, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает ГУ МЧС по столице.Отмечается, что огонь частично ушел на четвертый этаж. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров."Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и вышерасположенных квартир были спасены девять человек, из них два ребенка. После осмотра скорой из девятерых спасенных один человек погиб (взрослый) и три человека пострадали, из них один ребенок", - добавляется в сообщении.Уточняется, что в 5.17 пожар был ликвидирован.

https://ria.ru/20201214/pozhar-1589050365.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия