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На юго-западе Москвы один человек погиб при пожаре в пятиэтажке
На юго-западе Москвы один человек погиб при пожаре в пятиэтажке
Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома на Херсонской улице в Москве, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает ГУ МЧС по столице. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T06:57
2020-12-14T06:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома на Херсонской улице в Москве, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает ГУ МЧС по столице.Отмечается, что огонь частично ушел на четвертый этаж. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров."Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и вышерасположенных квартир были спасены девять человек, из них два ребенка. После осмотра скорой из девятерых спасенных один человек погиб (взрослый) и три человека пострадали, из них один ребенок", - добавляется в сообщении.Уточняется, что в 5.17 пожар был ликвидирован.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На юго-западе Москвы один человек погиб при пожаре в пятиэтажке

06:57 14.12.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома на Херсонской улице в Москве, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает ГУ МЧС по столице.
"В 4.32 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Херсонская, дом 7, корпус 2, где происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь частично ушел на четвертый этаж. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.
"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и вышерасположенных квартир были спасены девять человек, из них два ребенка. После осмотра скорой из девятерых спасенных один человек погиб (взрослый) и три человека пострадали, из них один ребенок", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что в 5.17 пожар был ликвидирован.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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