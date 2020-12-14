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На юго-западе Москвы один человек погиб при пожаре в пятиэтажке
На юго-западе Москвы один человек погиб при пожаре в пятиэтажке
Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома на Херсонской улице в Москве, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает ГУ МЧС по столице. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T06:57
2020-12-14T06:57
2020-12-14T06:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома на Херсонской улице в Москве, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает ГУ МЧС по столице.Отмечается, что огонь частично ушел на четвертый этаж. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров."Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и вышерасположенных квартир были спасены девять человек, из них два ребенка. После осмотра скорой из девятерых спасенных один человек погиб (взрослый) и три человека пострадали, из них один ребенок", - добавляется в сообщении.Уточняется, что в 5.17 пожар был ликвидирован.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия