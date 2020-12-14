Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/posetiteli-1589112110.html
В Нижнем Новгороде пенсионер умер в поликлинике на глазах у посетителей
В Нижнем Новгороде пенсионер умер в поликлинике на глазах у посетителей
Пришедший на прием в поликлинику в Нижнем Новгороде мужчина скончался возле регистратуры, врачи 1,5 часа пытались его реанимировать, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:45
2020-12-14T16:10
нижний новгород
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Пришедший на прием в поликлинику в Нижнем Новгороде мужчина скончался возле регистратуры, врачи 1,5 часа пытались его реанимировать, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.Ранее в местных СМИ было опубликовано видео, снятое на мобильный телефон утром 14 декабря в поликлинике №51 Канавинского района. Сидящему возле регистратуры пожилому мужчине стало плохо, ему пытался помочь сын, другие пациенты и сотрудники поликлиники, которые вызвали скорую помощь.На место происшествия вызвали полицию, вход в здание временно организован через другой вход.Главврач нижегородской специализированной кардиохирургической больницы имени Королёва Антон Максимов, комментируя ситуацию со смертью пациента в поликлинике №51, отметил, что "внезапная смерть пациента – это распространенный финал сердечно-сосудистых заболеваний". "Как правило, это случается при фибрилляции желудочков или при остром коронарном тромбозе, когда внезапно прекращается кровоток по одной из крупных артерий сердца. События развиваются стремительно, непредотвратимо и фатально", - сказал врач.По его словам, время на спасение исчисляется минутами, а перспектив оживления такого человека немного, даже в условиях нахождения в профильном сердечно-сосудистом стационаре. "Понятие "внезапная смерть" говорит о том, что настигнуть она может где угодно. К сожалению, мы не редко получаем сообщения от родственников о внезапной смерти наших пациентов дома, даже на фоне хорошего самочувствия", - добавил Максимов.
https://ria.ru/20201214/pomosch-1589108513.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижний новгород, нижегородская область

В Нижнем Новгороде пенсионер умер в поликлинике на глазах у посетителей

13:45 14.12.2020 (обновлено: 16:10 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Пришедший на прием в поликлинику в Нижнем Новгороде мужчина скончался возле регистратуры, врачи 1,5 часа пытались его реанимировать, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Ранее в местных СМИ было опубликовано видео, снятое на мобильный телефон утром 14 декабря в поликлинике №51 Канавинского района. Сидящему возле регистратуры пожилому мужчине стало плохо, ему пытался помочь сын, другие пациенты и сотрудники поликлиники, которые вызвали скорую помощь.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
13:31
Житель Великого Новгорода избил фельдшера скорой
"Пожилой человек пришёл в поликлинику и ему стало плохо - аритмия. Врачи поликлиники 1,5 часа бились за его жизнь, реанимационные мероприятия были начаты в 8.05. Никакого ожидания в очереди не было. Приехали две бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимационная. Пациенту делали искусственное дыхание. Пациент с хронической патологией, предположительная причина смерти – тромбоэмболия", - сообщили в минздраве.
На место происшествия вызвали полицию, вход в здание временно организован через другой вход.
Главврач нижегородской специализированной кардиохирургической больницы имени Королёва Антон Максимов, комментируя ситуацию со смертью пациента в поликлинике №51, отметил, что "внезапная смерть пациента – это распространенный финал сердечно-сосудистых заболеваний". "Как правило, это случается при фибрилляции желудочков или при остром коронарном тромбозе, когда внезапно прекращается кровоток по одной из крупных артерий сердца. События развиваются стремительно, непредотвратимо и фатально", - сказал врач.
По его словам, время на спасение исчисляется минутами, а перспектив оживления такого человека немного, даже в условиях нахождения в профильном сердечно-сосудистом стационаре. "Понятие "внезапная смерть" говорит о том, что настигнуть она может где угодно. К сожалению, мы не редко получаем сообщения от родственников о внезапной смерти наших пациентов дома, даже на фоне хорошего самочувствия", - добавил Максимов.
 
Нижний НовгородНижегородская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:01В России потерпевшие смогут влиять на решения по помилованию осужденных
16:59Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане
16:56Европейские эксперты по ядерной безопасности оценят Белорусскую АЭС
16:54Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма
16:32Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
16:30В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
16:25В Ереване началось шествие противников Пашиняна
Лента новостейМолния