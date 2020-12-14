https://ria.ru/20201214/posetiteli-1589112110.html

В Нижнем Новгороде пенсионер умер в поликлинике на глазах у посетителей

В Нижнем Новгороде пенсионер умер в поликлинике на глазах у посетителей

Пришедший на прием в поликлинику в Нижнем Новгороде мужчина скончался возле регистратуры, врачи 1,5 часа пытались его реанимировать, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:45

2020-12-14T13:45

2020-12-14T16:10

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Пришедший на прием в поликлинику в Нижнем Новгороде мужчина скончался возле регистратуры, врачи 1,5 часа пытались его реанимировать, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.Ранее в местных СМИ было опубликовано видео, снятое на мобильный телефон утром 14 декабря в поликлинике №51 Канавинского района. Сидящему возле регистратуры пожилому мужчине стало плохо, ему пытался помочь сын, другие пациенты и сотрудники поликлиники, которые вызвали скорую помощь.На место происшествия вызвали полицию, вход в здание временно организован через другой вход.Главврач нижегородской специализированной кардиохирургической больницы имени Королёва Антон Максимов, комментируя ситуацию со смертью пациента в поликлинике №51, отметил, что "внезапная смерть пациента – это распространенный финал сердечно-сосудистых заболеваний". "Как правило, это случается при фибрилляции желудочков или при остром коронарном тромбозе, когда внезапно прекращается кровоток по одной из крупных артерий сердца. События развиваются стремительно, непредотвратимо и фатально", - сказал врач.По его словам, время на спасение исчисляется минутами, а перспектив оживления такого человека немного, даже в условиях нахождения в профильном сердечно-сосудистом стационаре. "Понятие "внезапная смерть" говорит о том, что настигнуть она может где угодно. К сожалению, мы не редко получаем сообщения от родственников о внезапной смерти наших пациентов дома, даже на фоне хорошего самочувствия", - добавил Максимов.

https://ria.ru/20201214/pomosch-1589108513.html

нижний новгород

нижегородская область

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нижний новгород, нижегородская область