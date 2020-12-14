https://ria.ru/20201214/pomosch-1589108513.html

Житель Великого Новгорода избил фельдшера скорой

Житель Великого Новгорода избил фельдшера скорой

Мужчина избил фельдшера скорой помощи, когда тот приехал на вызов к женщине с травмой головы в Великом Новгороде, ведется проверка, сообщает региональное... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:31

2020-12-14T13:31

2020-12-14T13:32

следственный комитет россии (ск рф)

великий новгород

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Мужчина избил фельдшера скорой помощи, когда тот приехал на вызов к женщине с травмой головы в Великом Новгороде, ведется проверка, сообщает региональное управление СК.По информации ведомства, 14 декабря "поступила информация о причинении телесных повреждений фельдшеру скорой медицинской помощи", вследствие чего "организовано проведение доследственной проверки".Утром в Великом Новгороде во время суточного дежурства фельдшер скорой помощи поехал на вызов к женщине с травмой головы на Большую Санкт-Петербургскую улицу.

https://ria.ru/20201214/ograblenie-1589068322.html

великий новгород

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), великий новгород, происшествия