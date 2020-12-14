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Житель Великого Новгорода избил фельдшера скорой
Житель Великого Новгорода избил фельдшера скорой
Мужчина избил фельдшера скорой помощи, когда тот приехал на вызов к женщине с травмой головы в Великом Новгороде, ведется проверка, сообщает региональное... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:31
2020-12-14T13:32
следственный комитет россии (ск рф)
великий новгород
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Мужчина избил фельдшера скорой помощи, когда тот приехал на вызов к женщине с травмой головы в Великом Новгороде, ведется проверка, сообщает региональное управление СК.По информации ведомства, 14 декабря "поступила информация о причинении телесных повреждений фельдшеру скорой медицинской помощи", вследствие чего "организовано проведение доследственной проверки".Утром в Великом Новгороде во время суточного дежурства фельдшер скорой помощи поехал на вызов к женщине с травмой головы на Большую Санкт-Петербургскую улицу.
https://ria.ru/20201214/ograblenie-1589068322.html
великий новгород
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следственный комитет россии (ск рф), великий новгород, происшествия

Житель Великого Новгорода избил фельдшера скорой

13:31 14.12.2020 (обновлено: 13:32 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Мужчина избил фельдшера скорой помощи, когда тот приехал на вызов к женщине с травмой головы в Великом Новгороде, ведется проверка, сообщает региональное управление СК.
По информации ведомства, 14 декабря "поступила информация о причинении телесных повреждений фельдшеру скорой медицинской помощи", вследствие чего "организовано проведение доследственной проверки".
Такси - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
10:31
Москвича избили и ограбили в такси
Утром в Великом Новгороде во время суточного дежурства фельдшер скорой помощи поехал на вызов к женщине с травмой головы на Большую Санкт-Петербургскую улицу.
"При попытке госпитализировать 32-летнюю женщину её сожитель стал вести себя агрессивно и причинил телесные повреждения фельдшеру", - говорится в сообщении.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Великий НовгородПроисшествия
 
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