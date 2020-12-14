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В России потерпевшие смогут влиять на решения по помилованию осужденных
В России потерпевшие смогут влиять на решения по помилованию осужденных
Комиссии по помилованию в регионах РФ при рассмотрении соответствующих ходатайств осужденных должны будут учитывать мнение потерпевших или их родственников,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:01
2020-12-14T17:01
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Комиссии по помилованию в регионах РФ при рассмотрении соответствующих ходатайств осужденных должны будут учитывать мнение потерпевших или их родственников, следует из публикованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации указа президента России Владимира Путина.В понедельник Путин утвердил положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ. Документ, в частности, предусматривает, что состав комиссии по вопросам помилования в регионах должен обновляться на одну треть один раз в пять лет, а не раз в два года, как было ранее.Кроме того, указ расширяет перечень фактов, которые члены комиссии должны учитывать при рассмотрении ходатайств осужденных. Список таких характеристик увеличен с восьми до десяти.Так, в новом указе уточняется, что комиссии должны также учитывать "обращения о помиловании, поступившие от родственников, представителей общественных организаций, а также от иных лиц".Кроме того, теперь нужно будет принимать во внимание мнение "потерпевших или родственников относительно возможности помилования".Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 14 декабря.
https://ria.ru/20201202/efremov-1587316956.html
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владимир путин, общество

В России потерпевшие смогут влиять на решения по помилованию осужденных

17:01 14.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Комиссии по помилованию в регионах РФ при рассмотрении соответствующих ходатайств осужденных должны будут учитывать мнение потерпевших или их родственников, следует из публикованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации указа президента России Владимира Путина.
В понедельник Путин утвердил положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ. Документ, в частности, предусматривает, что состав комиссии по вопросам помилования в регионах должен обновляться на одну треть один раз в пять лет, а не раз в два года, как было ранее.
Кроме того, указ расширяет перечень фактов, которые члены комиссии должны учитывать при рассмотрении ходатайств осужденных. Список таких характеристик увеличен с восьми до десяти.
Так, в новом указе уточняется, что комиссии должны также учитывать "обращения о помиловании, поступившие от родственников, представителей общественных организаций, а также от иных лиц".
Кроме того, теперь нужно будет принимать во внимание мнение "потерпевших или родственников относительно возможности помилования".
Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 14 декабря.
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