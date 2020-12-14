https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589082852.html

Первые горнолыжные курорты открылись в Подмосковье

Первые горнолыжные курорты открылись в Подмосковье

Свыше 15 горнолыжных курортов, расположенных на территории Московской области, открылись для посещения жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:39

2020-12-14T11:39

2020-12-14T11:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Свыше 15 горнолыжных курортов, расположенных на территории Московской области, открылись для посещения жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья.В ведомстве добавили, что для любителей ледового спорта в регионе работают порядка 800 катков."Открываются также лыжные трассы - их в области 187. Все спортивные объекты работают с соблюдением мер противоэпидемической безопасности", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589075926.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)