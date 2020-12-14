https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589082852.html
Первые горнолыжные курорты открылись в Подмосковье
Первые горнолыжные курорты открылись в Подмосковье
Свыше 15 горнолыжных курортов, расположенных на территории Московской области, открылись для посещения жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:39
2020-12-14T11:39
2020-12-14T11:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/40228/21/402282113_0:186:2896:1815_1920x0_80_0_0_3aa5d9a8949519016cc9ba69f3701b19.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Свыше 15 горнолыжных курортов, расположенных на территории Московской области, открылись для посещения жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья.В ведомстве добавили, что для любителей ледового спорта в регионе работают порядка 800 катков."Открываются также лыжные трассы - их в области 187. Все спортивные объекты работают с соблюдением мер противоэпидемической безопасности", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589075926.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/40228/21/402282113_115:0:2782:2000_1920x0_80_0_0_6c546253798dd538f8aac13694c2c3e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)