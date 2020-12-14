Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20201214/podderzhka-1589209831.html
Бизнес в Рязанской области получил большую поддержку во время пандемии
Бизнес в Рязанской области получил большую поддержку во время пандемии
Рязанская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, заявил в понедельник губернатор Николай... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:41
2020-12-14T19:41
рязанская область
россия
николай любимов
одноклассники
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226918_0:145:2770:1703_1920x0_80_0_0_5db708efb26aff589b922f777d98e5d7.jpg
РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Рязанская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, заявил в понедельник губернатор Николай Любимов в ходе прямого эфира в социальной сети "Одноклассники".Рассказывая о мерах поддержки предпринимателей, которые были оперативно разработаны в регионе, Любимов отметил, что рязанский бизнес активно использовал предложенные преференции. В их числе - субсидии на выплату заработной платы и сохранение занятости, компенсация затрат на профилактику коронавирусной инфекции. Общая сумма выплат составила около 750 миллионов рублей.Кроме того, была выстроена система предоставления льготных кредитов, налоговые преференции предоставлены на общую сумму почти 680 миллионов рублей. Приостановка начисления процентов по займам, отсрочка по уплате долга, "кредитные каникулы", выдача льготных микрозаймов, предоставление гарантий и поручительств – все это, по словам губернатора, составляет далеко не полный перечень кейса, подготовленного для предпринимателей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201211/zhivotnovody-1588713511.html
https://ria.ru/20201210/lekarstva-1588654761.html
россия
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226918_154:0:2617:1847_1920x0_80_0_0_6124f581f253a44e86bdab6c5960beda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, николай любимов, одноклассники, рязанская область

Бизнес в Рязанской области получил большую поддержку во время пандемии

19:41 14.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Рязанская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, заявил в понедельник губернатор Николай Любимов в ходе прямого эфира в социальной сети "Одноклассники".
Рассказывая о мерах поддержки предпринимателей, которые были оперативно разработаны в регионе, Любимов отметил, что рязанский бизнес активно использовал предложенные преференции. В их числе - субсидии на выплату заработной платы и сохранение занятости, компенсация затрат на профилактику коронавирусной инфекции. Общая сумма выплат составила около 750 миллионов рублей.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 09:20Рязанская область
Любимов: рязанские животноводы добились прекрасных результатов
Кроме того, была выстроена система предоставления льготных кредитов, налоговые преференции предоставлены на общую сумму почти 680 миллионов рублей. Приостановка начисления процентов по займам, отсрочка по уплате долга, "кредитные каникулы", выдача льготных микрозаймов, предоставление гарантий и поручительств – все это, по словам губернатора, составляет далеко не полный перечень кейса, подготовленного для предпринимателей.

"В результате Рязанская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии. По итогам третьего квартала мы присоединились к лидерам по такому показателю, как индекс роста малого и среднего предпринимательства. Исследование проведено по поручению федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова во всех субъектах РФ", - сказал Любимов.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница №2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 18:33Рязанская область
Рязанская область получит допсредства на лекарства для больных COVID-19
 
Рязанская областьРоссияНиколай ЛюбимовОдноклассникиРязанская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
07:06Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар
06:54Глава Башкирии выехал на место пожара в доме престарелых
06:53Спасенные при пожаре в доме престарелых в Башкирии не получили травм
Лента новостейМолния