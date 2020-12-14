https://ria.ru/20201214/podderzhka-1589209831.html
Бизнес в Рязанской области получил большую поддержку во время пандемии
Бизнес в Рязанской области получил большую поддержку во время пандемии
Рязанская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, заявил в понедельник губернатор Николай... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:41
2020-12-14T19:41
2020-12-14T19:41
рязанская область
россия
николай любимов
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рязанская область
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РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Рязанская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, заявил в понедельник губернатор Николай Любимов в ходе прямого эфира в социальной сети "Одноклассники".Рассказывая о мерах поддержки предпринимателей, которые были оперативно разработаны в регионе, Любимов отметил, что рязанский бизнес активно использовал предложенные преференции. В их числе - субсидии на выплату заработной платы и сохранение занятости, компенсация затрат на профилактику коронавирусной инфекции. Общая сумма выплат составила около 750 миллионов рублей.Кроме того, была выстроена система предоставления льготных кредитов, налоговые преференции предоставлены на общую сумму почти 680 миллионов рублей. Приостановка начисления процентов по займам, отсрочка по уплате долга, "кредитные каникулы", выдача льготных микрозаймов, предоставление гарантий и поручительств – все это, по словам губернатора, составляет далеко не полный перечень кейса, подготовленного для предпринимателей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, николай любимов, одноклассники, рязанская область
РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости.
Рязанская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, заявил в понедельник губернатор Николай Любимов в ходе прямого эфира в социальной сети "Одноклассники
".
Рассказывая о мерах поддержки предпринимателей, которые были оперативно разработаны в регионе, Любимов отметил, что рязанский бизнес активно использовал предложенные преференции. В их числе - субсидии на выплату заработной платы и сохранение занятости, компенсация затрат на профилактику коронавирусной инфекции. Общая сумма выплат составила около 750 миллионов рублей.
Кроме того, была выстроена система предоставления льготных кредитов, налоговые преференции предоставлены на общую сумму почти 680 миллионов рублей. Приостановка начисления процентов по займам, отсрочка по уплате долга, "кредитные каникулы", выдача льготных микрозаймов, предоставление гарантий и поручительств – все это, по словам губернатора, составляет далеко не полный перечень кейса, подготовленного для предпринимателей.
"В результате Рязанская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии. По итогам третьего квартала мы присоединились к лидерам по такому показателю, как индекс роста малого и среднего предпринимательства. Исследование проведено по поручению федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова во всех субъектах РФ", - сказал Любимов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.