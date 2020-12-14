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Путин поручит изучить вопрос льгот для немедицинского персонала больниц
Путин поручит изучить вопрос льгот для немедицинского персонала больниц
Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение изучить возможность предоставления страховых льгот немедицинскому персоналу больниц, при этом он отметил,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:37
2020-12-14T14:37
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здоровье - общество
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение изучить возможность предоставления страховых льгот немедицинскому персоналу больниц, при этом он отметил, что работа в красных зонах медучреждений отличается от работы в других отделениях.В ходе первого социального форума партии "Единая Россия" Путину предложили распространить условия страхования медработников в период распространения новой коронавирусной инфекции и на немедицинский персонал больниц."Более справедливым (для медработников) все-таки является зачет времени работы в красной зоне, то же самое касается немедицинских работников, которые связаны так или иначе с медициной... Просто разный уровень угроз, нагрузки. Но вы правы в том, что надо повнимательнее посмотреть, кто и как работает по обеспечению медучреждений, либо внутри самих медицинских учреждений, скажем, в регистратуре и так далее. Надо еще раз внимательно посмотреть, я такое поручение дам", - сказал Путин.Он также поблагодарил тех, чья работа связана с обеспечением жизнедеятельности больниц и отметил труд тех, кто проводит смены в защитных костюмах."Только сейчас один из участников дискуссии говорил о том, как тяжело провести смену в этом защитном костюме. Я по себе это знаю. Я всего-то был там полчаса или 40 минут, но это чувствуется сразу", - отметил Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, единая россия, владимир путин, общество

Путин поручит изучить вопрос льгот для немедицинского персонала больниц

14:37 14.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в социальном онлайн-форуме "Единой России" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в социальном онлайн-форуме Единой России в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение изучить возможность предоставления страховых льгот немедицинскому персоналу больниц, при этом он отметил, что работа в красных зонах медучреждений отличается от работы в других отделениях.
В ходе первого социального форума партии "Единая Россия" Путину предложили распространить условия страхования медработников в период распространения новой коронавирусной инфекции и на немедицинский персонал больниц.
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"Более справедливым (для медработников) все-таки является зачет времени работы в красной зоне, то же самое касается немедицинских работников, которые связаны так или иначе с медициной... Просто разный уровень угроз, нагрузки. Но вы правы в том, что надо повнимательнее посмотреть, кто и как работает по обеспечению медучреждений, либо внутри самих медицинских учреждений, скажем, в регистратуре и так далее. Надо еще раз внимательно посмотреть, я такое поручение дам", - сказал Путин.
Он также поблагодарил тех, чья работа связана с обеспечением жизнедеятельности больниц и отметил труд тех, кто проводит смены в защитных костюмах.
"Только сейчас один из участников дискуссии говорил о том, как тяжело провести смену в этом защитном костюме. Я по себе это знаю. Я всего-то был там полчаса или 40 минут, но это чувствуется сразу", - отметил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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