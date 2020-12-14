https://ria.ru/20201214/personal-1589127827.html

Путин поручит изучить вопрос льгот для немедицинского персонала больниц

Путин поручит изучить вопрос льгот для немедицинского персонала больниц

Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение изучить возможность предоставления страховых льгот немедицинскому персоналу больниц, при этом он отметил,... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:37

2020-12-14T14:37

2020-12-14T14:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение изучить возможность предоставления страховых льгот немедицинскому персоналу больниц, при этом он отметил, что работа в красных зонах медучреждений отличается от работы в других отделениях.В ходе первого социального форума партии "Единая Россия" Путину предложили распространить условия страхования медработников в период распространения новой коронавирусной инфекции и на немедицинский персонал больниц."Более справедливым (для медработников) все-таки является зачет времени работы в красной зоне, то же самое касается немедицинских работников, которые связаны так или иначе с медициной... Просто разный уровень угроз, нагрузки. Но вы правы в том, что надо повнимательнее посмотреть, кто и как работает по обеспечению медучреждений, либо внутри самих медицинских учреждений, скажем, в регистратуре и так далее. Надо еще раз внимательно посмотреть, я такое поручение дам", - сказал Путин.Он также поблагодарил тех, чья работа связана с обеспечением жизнедеятельности больниц и отметил труд тех, кто проводит смены в защитных костюмах."Только сейчас один из участников дискуссии говорил о том, как тяжело провести смену в этом защитном костюме. Я по себе это знаю. Я всего-то был там полчаса или 40 минут, но это чувствуется сразу", - отметил Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588998151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, единая россия, владимир путин, общество