https://ria.ru/20201214/perestanovki-1589108762.html
Кадровые перестановки прошли в двух округах Подмосковья
Кадровые перестановки прошли в двух округах Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания областного правительства в понедельник, сообщил о кадровых перестановках в городских округах... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:32
2020-12-14T13:32
2020-12-14T13:32
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
электрогорск
павловский посад
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания областного правительства в понедельник, сообщил о кадровых перестановках в городских округах Павловский Посад и Электрогоск."Исполнять обязанности главы Павловского Посада будет Денис Олегович Семенов, ранее возглавлявший Электрогорск. В свою очередь исполняющим обязанности главы Электрогорска назначен Сергей Евгеньевич Дорофеев", - говорится в сообщении Telegram-канала губернатора.
https://ria.ru/20201214/sanatorii-1589093513.html
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), электрогорск, павловский посад