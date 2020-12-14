https://ria.ru/20201214/perestanovki-1589108762.html

Кадровые перестановки прошли в двух округах Подмосковья

Кадровые перестановки прошли в двух округах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания областного правительства в понедельник, сообщил о кадровых перестановках в городских округах... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:32

2020-12-14T13:32

2020-12-14T13:32

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

электрогорск

павловский посад

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания областного правительства в понедельник, сообщил о кадровых перестановках в городских округах Павловский Посад и Электрогоск."Исполнять обязанности главы Павловского Посада будет Денис Олегович Семенов, ранее возглавлявший Электрогорск. В свою очередь исполняющим обязанности главы Электрогорска назначен Сергей Евгеньевич Дорофеев", - говорится в сообщении Telegram-канала губернатора.

https://ria.ru/20201214/sanatorii-1589093513.html

московская область (подмосковье)

электрогорск

павловский посад

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андрей воробьев, московская область (подмосковье), электрогорск, павловский посад