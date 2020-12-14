https://ria.ru/20201214/pandemiya-1589142214.html

Медведев сравнил начало пандемии со страшным голливудским фильмом

Медведев сравнил начало пандемии со страшным голливудским фильмом

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на социальном партийном онлайн-форуме сравнил начало пандемии коронавируса со страшным блокбастером. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:41

2020-12-14T15:41

2020-12-14T16:52

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здоровье - общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на социальном партийном онлайн-форуме сравнил начало пандемии коронавируса со страшным блокбастером.Глава партии призвал всех ее членов и друзей активно работать даже в праздничные дни, чтобы победить пандемию.Он подчеркнул, что ЕР была единственной партией, которая наладила работу по помощи людям в пандемию."Мы помогали и продолжаем помогать и врачам, и учителям, и пенсионерам покупкой продуктов и лекарств. Школьникам и учителям помогаем компьютерами, планшетами для дистанционного обучения. И наша партия продолжает оказывать профессиональную правовую поддержку в общественных приемных по всей стране", — добавил политик.Медведев также призвал следить за доступностью продуктов и лекарств в условиях пандемии, помогать медикам транспортом и питанием, делать все для развития волонтерского движения.Председатель ЕР предложил обобщить все предложения, прозвучавшие на социальном форуме партии, а затем выйти с законодательными инициативами.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589135885.html

https://ria.ru/20201214/rabota-1589110134.html

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